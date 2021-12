Vianoce vo fitku

Ale nezúfajte. Ak by ste z nejakého dôvodu navzdory tradíciám predsa len chceli stráviť vianočné sviatky s rodinou, nejaké fitká, čo majú otvorené na štedrý večer, sú vraj ešte voľné.

Niektoré dokonca ponúkajú aj viaceré vianočné vychytávky, ako napríklad tradičné zabíjanie kapra závažím z jednoručnej činky alebo slávnostné servírovanie vianočnej kapustnice na bench-press lavičke. Kvalitné proteínové tyčinky či čerstvo namiešaný fit shake namiesto štedráka či oblátok s medom sú dnes úplnou samozrejmosťou. Ak máte peniaze z očkovania navyše, pokojne si doprajte luxus v podobe žinenkou vystlaného betlehemu v cross-fit zóne. Zručnejší sa možno nájdu v stavaní snehuliaka z fit-lôpt.

Pre dokonalú vianočnú harmóniu odporúčam nahradiť tradičné hádzanie orechov do kúta hádzaním šípok do fotiek jednotlivých členov vlády (žiaden strach, nie je to považované za obrazoborectvo, nakoľko dotyční aj napriek ich obrovskému prínosu k plneniu božích radov, nebeských i pekelných, zatiaľ stále neboli vyhlásení za svätých). Lepšie fitká ponúkajú aj figuríny v skutočnej veľkosti.

Ak uprednostňujete kardio, pre uvoľnenie napätia z predvianočných nákupov na internete a štafety medzi kuriérmi prospievajú tiež údery či kopy (podľa toho, kto sa na čo cíti po dvoch kilách zemiakového šalátu) do boxerského vreca zdobeného hviezdičkami s podobizňou členov národnej (z)rady podľa vlastného výberu. Dbajte na pravidelné dýchanie a bezpečnosť pri cvičení. Nemocnice sú plné ľudí, ktorí nemali toľko šťastia ako vy.

Pacienti so syndrómom podráždeného čreva ako aj všetci tí, ktorí si počas vianočnej večere tvoria zásoby tuku na niekoľkomesačnú hybernáciu, určite docenia možnosť nepozorovaného vypúšťania nadbytočných plynov vo veľkej a dobre odvetrávanej miestnosti. Pri zastavených vetroch naopak dobre padne výmyk na hrazde.

Namiesto rokmi obohratých kolied vám v pozadí bude hrať energický fitness stream, pri ktorom vám rozbaľovanie darčekov pôjde doslova ako na bežiacom páse. Mimochodom, ak máte možnosť, voľte fitko v blízkosti kostola, nech to po kapustnici nemáte ďaleko na polnočnú omšu. Kým domácnosti nie, kostoly budú samozrejme popri fitkách určite otvorené.

Verte či nie, vianočnú atmosféru vo fitku si pravdepodobne zamilujete a možno ju budete o rok doslova vyhľadávať. A nezabudnite. Ak vás bude pri večeri len päť, zmestí sa aj fitness tréner, ktorý vám za podkovičku z kapra určite rád poradí, ako najlepšie rozprúdiť trávenie po vianočnej hostine a nezadrhnúť sa kosťou spievajúc chvály na kreativitu našich vydarených ministrov.