Zablahoželajme gorile k jubileu

Po divokých kolách privatizácie z minulého storočia je to s prehľadom jeden z najväčších podvodov od vzniku samostatnej republiky. Kľudne by nám ho mohli závidieť aj vo všetkých známych "papers" od Panamy až po Pandoru. A my si ho aj patrične vážime a uctievame. Pravidelne každý rok slávime jubileá od jeho zverejnenia a pravidelne každý rok spomíname, ako sme s ním zasa nič neurobili.

Pred pár dňami sme napočítali okrúhlych desať. Od natáčania už síce ubehlo šestnásť, no na premiéru nahrávky sme si museli pár rokov počkať. Teda pôvodne len jej prepis, no medzičasom sa otvoril trezor jedného vraj podnikateľa a mohli sme tak na vlastné uši počuť, že ten, čo ju prepisoval, ju prepísal pomerne presne.

Celý národ tak mohol v teple rodinného krbu čítať (alebo počúvať, hoci len na chvíľu, keďže celá nahrávka po pár hodinách z internetu zmizla) hodiny žalúdok dvíhajúcich debát medzi najvyššími predstaviteľmi štátu a ďalším vraj podnikateľom, finančným žralokom a najznámejším slovenským primátom. Áno presne tým, čo o nás voličoch úctivo prehlásil, že sme len "hovno", čo "nič o ničom" nevie, zatiaľ čo on sám dobre vie, že aj keby volič vedel, pokojne aj desať rokov, tak jemu sa aj tak "hovno" stane.

Nahrávka síce primáta a jeho kumpánov slúžiacich výlučne záujmom ľudu usvedčuje z trestnej činnosti na účet toho istého ľudu, ale ktosi na ústavnom súde raz povedal, že bola získaná protiprávne, a tak sa vraj máme tváriť akoby nikdy neexistovala.

A to sa nám zatiaľ aj celkom dobre darí.

Pritom podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je možné v súdnom procese použiť aj nezákonne získané nahrávky, presnejšie nahrávky bez odôvodneného príkazu na odpočúvanie, v prípade že sa obvinený môže v trestnom konaní k nahrávkam vyjadriť a jeho vinu preukazujú aj ďalšie dôkazy (ktoré by na základe detailných podnetov z nahrávky nemalo byť až také ťažké získať). K takémuto použitiu už existuje nejeden precedens.

Ale to sa nám zatiaľ takisto darí úspešne prehliadať.

A tak si môže primát pokojne sfúknuť sviečky na torte a naďalej točiť svoje poctivo nadobudnuté miliardy napríklad nákupom zvyšných slovenských na kolenách kľačiacich nemocníc, exminister pretekár si môže naďalej s úsmevom vychutnávať jazdu vo formule a zlato kopajúca miss FNM môže naplno uplatniť svoj talent v stavebníctve.

A mimochodom ten, čo ju do funkcie dosadil, neskôr napriek závažným podozreniam zapálene bránil jej odvolaniu, či ju dokonca odporučil radiť s privatizáciou Grékom, si mohol medzičasom pokojne vybudovať kariéru najuhladenejšieho ekonóma na Ukrajine a tu u nás (konkrétne aj na stránkach tohto denníka) si hrdo vypisuje komentáre, ako efektívne spravovať štát, tešiac sa tisícom verných čitateľov.

Tak im teda všetkým poprajme krásne jubileum a s vervou sa pustime do ďalšej dekády zametania. To by bolo, aby sme sa v súťaži o najväčší koberec po rokoch nechali zbytočne pripraviť o prvenstvo.