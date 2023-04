16 nových politických strán bude útočiť na hlavu voliča.

Médiami prebehli informácie o 16 ležiacich žiadostiach na vznik nových politických strán na Ministerstve vnútra. 16 je len číslo, mohlo by ich byť viac aj menej, ale toto číslo je okato veľké. Bez akejkoľvek nadsádzky by som si aj ja mohol založiť vlastnú a pri týchto číslach by sa "moja strana" stratila v mase. Ale už by som bol "niekto", síce reprezentujúci možno len našu uličnú "deratizačnú skupinu", ktorej vládne železnou päsťou sivý kocúr.

Keby to bola jedna, dve, ešte by sa pre to pochopenie našlo, veď sme na Slovensku, v krajine, kde sú integrály postavené na hlavu a majú funkcie derivácií. Integrál je tá "kvačka" pretiahnutého tvaru "S", o ktorej jeden spolužiak prehlásil, že na skúške z matiky vypočítal všetko, len nevedel, čo tá "kvačka" znamená. My už vieme, v politike je to "dezintegrátor".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Server je atakovaný veľkým množstvom, súčasne vyslaných údajov a vtedy sa obyčajne "zblázni". A presne tomuto účelu budú slúžiť aj chvatom a rázom založené nové strany. Majú voliča dezorientovať, "zahltiť" jeho vnímanie vecí verejných v zmysle absolútnej nejednotnosti a roztrieštenosti pravicovej časti politického bojiska. Unisono, je to snaha o prepadnutie hlasov.

Veľmi podozrivý je samotný spôsob a načasovanie oznámenia ich vzniku. Nikto ani "muk" dopredu, žiadne osobné aktivity okrem známych strán a zrazu sa zbierajú podpisy pre podporu 16 subjektov. Viem si predstaviť aj to, že sa občan bude podpisovať na 16 zoznamov súčasne, ak sa dá nachytať, poprípade ochotne sa podpíše ten, ktorý bude vedieť, kto je autorom know-how výroby nových strán.

A už sa blížime k podstate veci. Niekto ( kto má záujem na dezorientácii pravicového voliča ) sa cielene pokúša vniesť chaos do hláv voličov, "zahltiť server". Akú inú logiku by to mohlo mať ? Vo všeobecnosti platí, že dvaja sa ešte dohodnú, ale traja už nie. Za roky existencie SR sme boli mnohokrát svedkami udalostí, potvrdzujúcich tento úzus, potom načo je dobrá snaha o pravý opak ? O deriváciu namiesto integrácie ?

Keby bol autor lepší matematik, napísal by, že sa politika pokúša o vytvorenie parciálnych derivácií z derivácií prvého a ďalších rádov a ešte s viacerými premennými. Inými slovami, rozbiť aj to čo sa nedá na ešte drobnejšie ako sú drobné. Hotovo, nedoplietol som to... ?. Nie je to väčší úlet ako dokáže človek zmysluplne vnímať ?

Pravicový volič, pozor, zrejme budeme svedkami cieleného útoku na myseľ voliča, pretože ak má volič na výber z desiatok strán, nie je šanca si zapamätať ani len ich názvy a nieto ešte rozdiely medzi nimi. A všetkého schopní "mieroví aktivisti" to vedia veľmi dobre.

Ostáva ešte uhádnuť, kto to bude financovať. Akýkoľvek oligarcha by musel byť naivnejší ako šerbeľ, keby chcel s takýmto projektom preraziť. Ale za politickú deštrukciu NATO a EÚ sú veľmi ochotní platiť hotové majetky autori doktríny návratu politického usporiadania Európy pred rok 1997. A na Slovensku majú silnú enklávu pätolízačov, potencionálnych vykonávateľov vôle cára.

PS : Odporúčam pozrieť si reláciu RTVS "Večera s Havranom", opakovanú včera večer. Pán Duleba podrobne vysvetlil existujúce a zrušené medzinárodné zmluvy a ich zmysel.