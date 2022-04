Byť v koži Kollára, s Borguľom demonštratívne vyrazím dvere !

Koalícia deklaruje morálnu čistotu svojich členov vo vláde a zhodne aj v parlamente. Nechce sa zastávať žiadneho "hriešnika", heslo "padni komu padni" je pomaly symbolické. Beriem, som za to. Ak je niekto nenásytný a uprednostňuje vlastné záujmy pred záujmami spoločnosti, nech si to zodpovie.

Poslanec veľkej a zásluhou predsedu, úspešne sa rozrastajucej "rodiny", Borguľa, má na hlave kýbel masla. Držal ho tam dávno predtým, ako sa dostal so svojou perepuťou do parlamentu a prihlúplo dúfal, že sa tam snáď udrží na veky, bez povšimnutia. Údajne sa pohyboval v mútnych vodách, ale naivita sa v tomto prípade rovná hlúposti. Ako sa hovorí, všetko do času...Maslo tohoto druhu sa môže neočakávane roztopiť nielen na slnku, ale aj v závetrí a temnote niekdajších úmyslov. Na takú kôpku sa predsa len tak nezabúda. Stačí naraziť na "teplý bonz" akokoľvek zainteresovaného a dobre informovaného. Ak jeden dáva, iný musí brať a potencionálna hrozba žije dlhé roky, možno navždy. V správnom momente vytiahnuté eso z rukáva je pre naivitou prešpikovaného amatéra hotové K.O.

Malo by byť, ale nie je. Dokonca otec rodiny, predseda strany Kollár, sa drzo vyjadril v zmysle, že minister vnútra by už konečne mal odísť. Zrejme on môže za to, že sa špina Borguľu vyplavila a polícia koná v zmysle zákona. Predsa "padni komu padni" ! Neobhajujem ministra vnútra, ale čo s tým reálne má spoločné ?

Keby mal Kollár to čo nemá ( nemyslím tým na hmotné veci ), Borguľa by letel zatvorenými dverami skôr, ako by sa stihol pozdraviť. Prečo ?