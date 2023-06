Čúra na ulici, v krčmách provokuje, práca mu smrdí, ale "so Slovenskom to myslí dobre".

Nie som si istý, či na základe toho, čo vyvádza na verejnosti, je možné tohoto youtubera považovať za človeka. Daniel Bombic, alias Danny Kollár na FB, už 15 rokov žije v Anglicku z jednoduchého dôvodu. Na Slovensku je sociálny systém príliš slabý na to, aby živil darebákov s tuleňou nemocou. Tam sa mu darí nesmierne dobre.

Dokonca až tak, že na sociálnych sietiach má asi 55 000 sledovateľov, fanklub s vymetenou hlavou a IQ hojdacieho koňa. Má toho toľko za ušami, že neušiel pozornosti slovenskej polície a doteraz boli na neho vydané tri zatykače. Dva sa minuli účinkom, čo je pre mňa dosť nepochopiteľné, ale dobre, nedarilo sa. Až tretí donútil úrady v Anglicku konať. Dostal monitorovací náramok a do vydania na Slovensko, čo je naplánované na september, má domáce väzenie. Nebolo to zadarmo, musel zaplatiť kauciu 15 000 libier, čo samozrejme pred funklubom zamlčal. Podľa rusko-smeráckeho modelu, povieme len to, čo sa nám hodí a prúsery neexistujú...

Obvinenie hovorí o antisemitizme, kyberšikane a tretí zatykač zabral možno preto, lebo do neho pribudol zločin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Dávno mal byť vo väzbe. Že je na relatívnej slobode a do septembra môže pokračovať v šírení špiny, je zlyhanie polície. U nás, ale aj v Anglicku. Takéto indivíduá na slobode nemajú čo hľadať.

41 ročný antisemita, ktorý sa na verejnosti "necíti" a čúra kde ho to na ulici chytí. Stalo sa to na Slovensku, ale aj v Anglicku. Uráža koho môže. Odniesol si to Zelenskyj, ale aj nebohý profesor Krčméry. Po jeho smrti zverejnil status s odkazom na jeho adresu : „smaž sa“ a text o tom, že zomrel „kolaborant covidovej genocídy národa, spoluvykonávateľ Kalergiho plánu, chápadlo Rockefellera a Sorosa“. Svoje dostali aj lekári, ktorí počas kovidu ošetrovali najťažšie prípady, ľudí medzi životom a smrťou. Zverejňoval ich adresy, telefónne čísla a nepriamo vyzýval k ich šikane neustálym telefonovaním.

Výpočet svinstiev, ktoré má na rováši tento kus dobytka v ľudskej koži by bol veľmi dlhý. Médiá sa s ním zaoberajú už dosť dlho, ale jeho činnosť naberá nové rozmery aj z toho dôvodu, že jeho "služby" využíva politická elita, zločinecký konglomerát, pričom je sám záujmovou osobou polície SR. Na Webe je možné o ňom nájsť množstvo článkov v rôznych súvislostiach. Prikladám linky, kde je možné dočítať sa o ňom viac :

https://zive.aktuality.sk/clanok/2vMx5Et/slovensky-hoaxer-z-londyna-dostal-elektronicky-naramok-svojim-fanusikom-to-zamlcal/

Verne slúži špičke Smeru, ktorú postupne "spovedá". Že je darebák, ktorému sa nechce a nikdy nechcelo pracovať, hranola a jeho zločinecký konglomerát nezaujíma. Polícia na krku je s najväčšou pravdepodobnosťou bonus a zásluha hodná metálu. Nemať na krku obvinenie, alebo minimálne množstvo podozrení na trestnú činnosť, je v tejto najspravodlivejšej strane podprahová záležitosť.

Viedol rozhovor s bývalým ( chvála Bohu ) a najlepším policajným prezidentom všetkých čias, Gašparom ešte v roku 2022, obidvoma Kaliňákovcami a najnovšie sa spojil aj s hranolom, údajne aj za prítomnosti bývalého obhajcu Lintnera. Nižšie je link, kde je detailnejšie popísaný rozhovor, jeho okolnosti a priebeh rozhovorového monológu hranola za asistencie promoskovskej "blondínky". Je to jeden z kanálov, cez ktorý dostáva smerácka zberba svoje teórie o ich nevine a špinu na všetko čo sa hýbe, medzi svoje stádo. Hranol sa na FB nepriznal odkiaľ sa vysielalo, pre istotu, aj samotný Lucifer je dobrý, ak poslúži na špinenie iných.

https://dennikn.sk/3420192/fico-ucinkoval-vo-videu-s-antisemitom-danielom-bombicom-na-ktoreho-sudy-vydali-zatykace/

Bombic vstúpil do "rozhovoru" len ku koncu, aby oznámil, že stream v reálnom čase pozeralo rekordných desaťtisíc ľudí. Fico mu za to poďakoval a označil Bombica za jedného z ľudí, ktorí to myslia so Slovenskom dobre.

„Ďakujem aj pánovi hostiteľovi na druhej strane Európy. Ja sa nevyhýbam komunikovať s každým, kto má s touto republikou dobrý úmysel, nech si o ňom myslia, čo chcú. Pre mňa nie je záväzné to, čo hovorí Markíza alebo Slovenská televízia,“ hovoril Fico k Bombicovi.

Kde je vlastne dno, ktoré doteraz smerácka elita zo súkromného poschodia hotela Hilton neprerazila ? Ako je možné, že sa do septembra bude môcť tento odpad beztrestne vyhýbať spravodlivosti a šíriť nezmysly so všetkými znakmi trestných činov ? Stádo mu lezie do zadku a žerie ho viac ako hrdinov sovietskeho zväzu. A čo potom ?

Na chvíľu, kým ho držala polícia, sa vytratil a už sa stádo bálo o jeho život, viď foto z FB nižšie.