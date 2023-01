Gen.por. Viktor Sobolev navrhol v ruskej dume skultúrnenie a zvýšenie komunikačnej úrovne vojakov.

Absťák, delírko, či "opica" ako svet, výsledok radí majiteľa týchto atribútov, vyvolaných vodkou, na úroveň radového prasaťa. Iba radového, ufúľaného od všetkého, v čom sa dokáže vyváľať. Chytrejšie prasce dokážu s majiteľom dokonca nadviazať aký-taký sociálny kontakt. Len ich správne škrabkať a kŕmiť. Prívetivé krochkanie pri nohách chovateľa nenarobí toľko škody ako generál s výpadkom z reálneho sveta.

Generálmajor, driemajúc v štátnej dume, sa musel precitnúť z letargie so silným nutkaním priniesť do armády, priamo na front, kúsok kultúry. Spomenul si na starú zásadu upraveného a oholeného vojaka, na ktorej tak poctivo bazíroval aj major Haluška. Neoholený vojak nie je ani vojakom. Chce zakázať vojakom brady a fúzy, pretože sa o ne na fronte nestarajú dôstojne.

Fúzy, to nie je len tak hocičo, haha...Môj dedo vstával v nedeľu o piatej ráno, aby si dal svoju vizáž do poriadku, predovšetkým aby fúzy mali a nestratili požadovaný tvar a stihol omšu o deviatej. Do kostola mal pešo, komótnou chôdzou, 15 minút. Krok by nezrýchlil ani pred prichádzajúcim vlakom a v nedeľu už vonkoncom nie. Takže generál, pri plnej zodpovednosti a vážnosti, vie o čom hovorí.

Za nevyhnutné doplnky výbavy považuje mobily a tablety. Raz darmo, aj vojak má právo ísť s dobou, mať možnosť spojenia a kultúrneho vyžitia hoci aj v zákopoch pod delostreleckou paľbou. Barber shop a 5d kino zrejme v zákopoch k dispozícii nie sú, aj manželky, frajerky a bordely sú obyčajne nedostupné. Kde sú tie časy, keď sa za cisára pána vojenčilo 7 rokov a s vojakmi, alebo aspoň blízko táborov, často žili a s nimi sa presúvali aj rodiny. Generál nelení, koná, vojak musí eleganciou žiariť za každých okolností.

V záchvate nutkania posilniť bojovú morálku síce pozabudol na výstroj, teplé oblečenie a iné základné potreby pre prežitie, ale každý návrh, posilňujúci bojovú morálku je nájdené zlato. Hlbokého ducha taktickej vyzretosti požiadaviek musí náležite oceniť aj sám cár, ak je ešte pri zmysloch, alebo aspoň priamy nadriadený. Ako účinnejšie by v zákopoch spravili zo seba terče pre delostrelectvo, než uprostred telefonického rozhovoru s najbližšími, poprípade počas kultúrneho vyžitia pri pornovidách.

Svoje výhrady by tu bez sporu uplatnil aj poručík Hamáček. Jeho výčitky na adresu vojína Jasánka : "To je jako kdyby ste souložil za útoku", by nabrali iný rozmer.

Generál predsa len pozabudol na detaily, ale som o tom presvedčený, že ich doladí. Zabudol dodať, že z hľadiska materiálovej bilancie je najlepšie, ak vojak telefonuje z raketometu, tanku, alebo aspoň neskrýva svoje súkromie a hovorí z ubykácií aspoň so 100 spolubojovníkmi. Paľba protivníka je takto omnoho hospodárnejšie využitá. Plytvanie zemskými zdrojmi je neprípustné !

V Kyjeve by mali radosti do sýtosti, generál by možno na diaľku a na tajnáša obdržal aj ukrajinské vyznamenanie. Metál je metál, hlavne že sa na uniforme leskne ďalší kus železa, ťahajúc kabát s generálom k zemi. Ak ho tam, pochopiteľne, nedostane skôr vodka. V každom prípade, by takýto spojenec konkuroval hodnote Rasputina pre cársky dvor.

Kadyrov sa okamžite nechal počuť a vyslovil kritiku vo vzácnej zhode s Jevgenijom Prigožinom, spolumäsiarom, veliteľom wágnerovcov. Návrh nazval anachronizmom a prežitkom zo 60. rokov. Doba sa mení, mení sa aj ruský frontový vojak.

Pochopenie ale nenachádza u svojich veliteľov v papučkách, na gauči, v spoločnosti fľaštičky a Máničky. Len neochvejný bojovník, s frontovými skúsenosťami, kondičkou Ramba a prehľadom analytika, dokáže posúdiť správnosť vývoja imidžu ruského vojaka so zreteľom na jeho primárne povinnosti. A Kadyrov, kto ak nie on, sa v tom vyzná.

Do siene slávy s takýmto poslancom dumy, obyčajné povýšenie je nedostatočným ocenením jeho taktickej vyzretosti a vojenského umenia. Len pozor na drobný detail. Akt ocenenia sa musí konať zásadne na prízemí a ak už musí byť vo vyšších podlažiach, nesmie byť otvorené okno.