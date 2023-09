Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica.

Profesionálna armáda Slovenskej republiky je jediná zložka štátnej moci, ktorá v samostatnej ére Slovenska spĺňa všetky kritériá profesionality. Ak nepočítame pani prezidentku. Zhodne ministerstvo obrany nezapočítavajme do výkonnej časti armády, je to politická inštitúcia a s profesionálnymi vojakmi má pramálo spoločné aj v tom prípade, že tam pracujú aj vojaci. Tí už vojakmi skôr nie sú ako sú.

Vojaci včítane veliteľov si zachovávajú vysokú profesionalitu, apolitickosť a ak ich vláda poverí akýmikoľvek úlohami, sú vždy pripravení plniť rozkazy. Nie je účelom rozoberať zahraničné misie pod záštitou NATO alebo UNPROFOR, ani výnimočné záchranné operácie na Slovenskej pôde v prípade prírodných katastrof. Naši vojaci si svoje úlohy vždy plnili nezávisle od druhu misie doma aj v zahraničí.

A tu sa zjaví spasiteľ národa, profesionálny klamár, podvodník, ktorý deň štartuje koňakom a vymetá bordely. Už mu nestačí dehonestácia prezidentského úradu, vyhrážky policajtom a všetkým čestným štátnym zamestnancom. Už sa zrejme prestal cítiť a s blížiacim sa dňom volieb nevie čo by ešte urobil v mene uchopenia moci. Podlahu v Bonaparte už vytrhal, fyzicky nie je čo ničiť, klikami ohurovať denne je neúčinné tak rýpe. Kiež by sa našiel trošku prchkejší nepriateľ...

Začal urážať armádu. Vraj sa na Lešti flákajú, hrajú sa na vojačikov a je ich tam neúrekom, len tak, nečinne sa flákajú. A mohli by namiesto toho strážiť hranice pred migrantmi. Vojsko bolo nasadené počas covidu proti vlastným občanom, ale proti migrantom nie je, hoci sú to cudzinci a nežiaduci.

Vážení voliči Smeru, ctené stádo,

Počas covidu ste sa práve vy, antivaxeri, správali voči zdravotníkom ako dobytok. Už sa váš súdruh "vajda" nepamätá na to, ako vás vyzval na Orave a Kysuciach, aby ste sa dali očkovať, pretože sa práve tam zvyšovala mortalita ( pre voličov Fica úmrtnosť ) a počet infikovaných rástol geometrickým radom z dôvodu tvrdohlavého postoja proti všetkému, čo vás mohlo ochrániť. Napádali ste zdravotnícky personál a mnohí radšej zomreli, ale ventiláciu pľúc odmietli. Je to apriori choré ako vy všetci. Vojaci chránili aj zdravotníkov pred útokmi umierajúcich občanov a pomáhali udržovať systém v chode. Pomáhali a chránili !

Migrantov zo Sýrie tu máme preto, že ich sem vyháňa priamo váš milovaný ruský cár a jeho vojská, ktorí z tejto dobre fungujúcej krajiny na hospodárskej úrovni Slovenska spravili púšť. Spôsobom spálenej zeme zničili krajinu a podporujú rovnakého diktátora Assada, akým je ruský cár. Vrana k vrane sadá...Sami svojou voľbou prispievate priamo k tomu, aby sa množili takíto samoľúbi neobmedzení vládcovia a potom ste pos*atí pred pár migrantmi. Oni sa tu správajú ako ľudia, tu žiť nechcú a mali by ste si z nich brať príklad. Oni nepľújú na ľudí, to je rýdzo výsadou primitívov, malé deti sú samostatnou kapitolou, oni nevedia ešte čo robia. Načo by tu aj ostávali, diktátora majú aj doma. Zachraňujú si holé životy. Aj oni chcú pokojne pracovať a žiť so svojou rodinou. Ich životné tragédie sú nepriamo zapríčinené aj vašim postojom k ľuďom diktátorského typu, ruského cára aj Fica. Migrantov sa nebojte, zo svojho "vajdu" by ste mali mať panický strach, ten je časovanou bombou pre demokraciu na Slovensku. Alebo chcete mať dôchodky ako v cárskom rusku ? V priemere 300.- € ? Alebo vám nepovedal ako sa majú ľudia u cára ? Nikto vám nepovedal ako sa dopĺňajú stavy armády "odchytom" na vojenských správach ? Ako v šesťdesiatom ôsmom, brali ich cestou k nám z kombajnov. Videl som takého, keď si zmýval po 2 dňoch v tanku do kože zažratý prach z pšenice.

Doteraz si nikto nedovolil urážať armádu a jej výkonných veliteľov. Váš "vajda" sa uchýlil k niečomu, čo nikdy neurobil žiadny európsky politik. Zase máte niečo, čo nemá nikto. Už nie je len podvodník, milovník kofoly, na raňajky koňaku ( klin sa klinom vybíja, potom sa v parlamente pracuje jedna radosť ) a vymetač bordelov, ale aj nepriateľ vlastnej armády. Blahoželám, máte super "vajdu", páru nemá keď je sám.

Do volieb sa zaručene roztrhá od nervov, nakoľko ako samonasie*ací automat už teraz funguje na 120 % a na vyššie percentá dokázali plniť úlohy len súdruhovia v časoch od Gottwalda až po Brežneva. A tam ešte nedorástol, tam sa dostane až vtedy, keď mu podá ruku sám ruský cár a vleje do neho energiu sovietskeho človeka zakaleného stalinistickým ohňom a tvrdou rukou. Takmer zapadá do systému súdruha Husáka - 654321. Súdruhovia, neviete čo to je ? Tak tu je vysvetlenie : Šiestu päťročnicu splníte za štyri roky tak, že kde pracovali traja, budú pracovať dvaja za jeden plat. Nemá žiadnu alternatívu na vládnutie okrem útoku na všetko čo sa hýbe. Bezradný a nerôzny pes hryzie bezhlavo.

To by ste si možno priali, aby sa váš idol stretol s ruským cárom. NESTANE SA ! Nikdy. Vo svojej mnohotvárnosti a absolútne stratenej schopnosti hovoriť fér a pravdu ( dôsledok pitia ), bude niečo iné hovoriť na Slovensku, vám súdruhovia klamať do očí a niečo úplne iné v Bruseli, ak sa nájde idiot, ktorý si ho vypočuje. Toto už v minulosti dokázal urobiť. Ale k cárovi nikdy nepôjde. Potom by už do Bruselu nemohol. Čo by potom rozkrádali, ak Brusel privrie kohútiky ?

Generálmajor Ing. Ivan Pach, veliteľ pozemných vojsk SR zareagoval v denníku "N" na túto urážku po svojom. Zverejnil vysvetlenie s názorom veliteľa pozemných vojsk armády SR a názorom človeka na úrovni. Je šťastím, že máme takýchto profesionálov na tých najsprávnejších miestach. Tento článok stojí za prečítanie, preto uvádzam jeho podstatnú časť.

Začiatok citátu :

I keď naším primárnym poslaním je obrana Slovenskej republiky, jednou z najčastejších aktivít ozbrojených síl sú práve aktivity na podporu domáceho krízového manažmentu. Mimochodom, možno už verejnosť ani nevie, respektíve to nevníma, ale OS SR majú stále niekoľko desiatok vojakov nasadených na podporu Hraničnej a cudzineckej polície na východnej hranici a táto operácia trvá už od marca minulého roka.

Takže čo ma teda vlastne primalo reagovať. Bolo to tvrdenie poslanca Fica (ktoré iba parafrázujem, keďže som si počas riadenia vozidla, samozrejme, nepísal poznámky), že „kým vláda bola schopná nasadiť vojakov proti občanom SR počas covidu, tak na ich ochranu už nie je ochotná vyčleniť vojakov“. A k tomu dodal doslova dehonestujúci „argument“, že „na Lešti sú stovky vojakov, ktorí sa tam hrajú na vojačikov a nemajú čo robiť, tak ich môžeme poslať na stráženie hraníc“.

Áno, možno oprávnené autority mohli túto migračnú krízu riešiť agilnejšie a rozhodnejšie. Koniec-koncov už s tým máme niekoľkonásobné skúsenosti. Tlačovky prezidenta Policajného zboru, kde prezentoval dôvody, prečo to vlastne nejde, či už pre „Ficovo“ potvrdenie, Maďarsko, Európsku úniu, „hračkársky“ plot, chýbajúcich policajtov…, určite občanov dotknutých regiónov nijako neupokojili a ani neuistili o tom, že zodpovedné orgány majú situáciu pod kontrolou. Vyššia prítomnosť policajtov (a vojakov) hneď na úvod krízy by určite pomohla viac ako tie tlačovky. Faktom však je, že o nasadení policajtov a vojakov rozhoduje vláda, a nie prezident policajného zboru, a že ten opakovane o to žiadal.

A ešte na margo „vojačikov“ na Lešti – v Centre výcviku Lešť je v rámci NATO dislokovaná mnohonárodná bojová skupina pod vedením Armády Českej republiky, do ktorej prispievajú aj armády Nemecka, Slovinska a USA. Do tejto skupiny je začlenená aj naša slovenská mínometná čata v počte okolo 25 vojakov a podporný tím. Teda na Lešti majú naše ozbrojené sily iba necelých 30 vojakov, čo by určite nestačilo na podporu policajného zboru. A naši vojaci sa tam rozhodne nehrajú na „vojačikov“.

Účel, poslanie a úlohy mnohonárodnej bojovej skupiny sú veľmi dobre známe a nechce sa mi veriť, že by trojnásobný premiér, trojnásobný predseda Bezpečnostnej rady SR a zároveň dlhoročný poslanec Národnej rady o tom nevedel. Už len preto, že prítomnosť tejto bojovej skupiny na našom území schválil parlament, ktorého je pán Fico poslancom.

Pán poslanec Fico – možno už o niekoľko týždňov sa stanete štvornásobným premiérom a predsedom vlády. A tak ako pri vašich troch vládnych obdobiach budete možno čeliť krízam, ako je táto, či iným, dnes ťažko predvídateľným. Ale s určitosťou tie krízy budú prichádzať a spoločnosť pod (možno) vaším vedením im bude musieť čeliť. A tak ako počas vašich troch doterajších období v kresle premiéra sa budete spoliehať aj na nás, príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Všetkých tých, ktorých ste, možno v návale emócií, možno v zápale predvolebného súboja, alebo možno nedostatku koncentrácie, nazvali „vojakmi, ktorí sa hrajú na vojačikov“! A my, napriek tomu, že si to budeme pamätať, my prídeme a pomôžeme. Aj napriek tomu, že ozbrojené sily nemajú dosť personálu, možno ešte akútnejšie ako policajný zbor, majú značný materiálny a technologický deficit. Ale nechýba nám odhodlanie, nasadenie a hrdosť. Hrdosť na Slovenskú republiku, našu vlasť, na občanov Slovenskej republiky, ktorí nás podporujú a spoliehajú sa na nás, na reprezentáciu Slovenska vo svete prostredníctvom misií a operácií v zahraničí, na naše záväzky v medzinárodných organizáciách a na mnoho ďalších dôvodov na našu hrdosť.

Príslušníci Ozbrojených síl SR, vojaci, vojačky a zamestnanci budú plniť svoje úlohy a napĺňať svoje poslanie. Nie (len) preto, že je to tak v ústave a zákonoch, ale preto, že vieme, že je to naše poslanie. Ozbrojené sily v tejto kríze už nasadili niekoľko sto vojakov na podporu policajného zboru. Nie pre vaše (dehonestujúce) vyjadrenia, ale preto, že o tom rozhodla vláda, a preto, že je to potrebné pre bezpečnosť krajiny a správne pre uistenie našich občanov.

Pán poslanec Fico – v žiadnej vyspelej krajine si politickí reprezentanti nedovolia dehonestovať vlastné ozbrojené sily. Politickí reprezentanti týchto krajín sa skôr pýšia svojimi ozbrojenými silami. Je to jeden z pilierov štátnosti a jeden z pilierov bezpečnosti a podpory obyvateľov krajiny. A ich stav, vybavenie a naplnenosť odzrkadľuje úroveň podpory a pozornosti zo strany politikov, ktorí zodpovedajú za riadenie ozbrojených síl. Mali by ste si to pamätať (a nie len) pre prípad, že sa naozaj stanete štvrtýkrát premiérom. Pomôže to vám, pomôže to nám a pomôže to občanom Slovenskej republiky.

„Disclaimer“ – ak by si niekto myslel, že by som nejako chcel ovplyvňovať voľby, respektíve preferencie kandidátov či politických strán, môžem všetkých uistiť, že to rozhodne nie je mojím cieľom. Reagoval by som rovnako po voľbách, počas volieb alebo uprostred volebného obdobia. A rovnako v prípade, či by s takýmto osočením ozbrojených síl prišiel poslanec Fico alebo ktokoľvek iný. Ozbrojené sily SR si ochranu dobrého mena zaslúžia bez ohľadu na to, či je alebo nie je predvolebné obdobie.

generálmajor Ing. Ivan PACH

veliteľ pozemných síl OS SR

Koniec citátu.

Stačili ste si všimnúť obsah tohoto textu ? Obsahuje nejakú výčitku, alebo urážku ? Nie ! Autor je človek, ktorý do posledného detailu chápe svoju úlohu veliteľa a vojaka armády Slovenskej Republiky. Vojak a človek na úrovni. Tá vaša hranatá kopa klamstiev a podvodov mu nesiaha ani po podrážky topánok.

