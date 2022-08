Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.

Predseda vlády je veľmi silne veriaci človek, čo kvitujem. Viera môže urobiť človeka lepším, priateľským, ústretovým a neviem aký kladný význam by som ešte uviedol. Rúcho baránka je možno príznačné, taká mäkota.

Za posledné obdobie vzdoru SaS by však už mohol pochopiť, že spôsob prístupu baránka k riešeniu neriešiteľnej rovnice nikde nevedie.

Skoro som nechcel veriť vlastným očiam, keď som čítal vyjadrenie SaS k novým návrhom Hegera, ktoré by mali byť predstavené v sobotu. Údajne navrhuje o.i. aj tresty za vzájomné osočovanie sa. Neviem, odkiaľ vie SaS o tom, faktom je, že sami to komentovali ( https://www.topky.sk/cl/10/2365915/Heger-chce-navrhnut-zmeny-v-koalicnej-zmluve--Bez-odchodu-Matovica-to-nie-je-riesenie--odkazuju-liberali ). Tak to ma ľudia podržte !

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Doteraz som si myslel, že vo vláde sedia okrem pár serióznych ministrov aj ľudia na úrovni nedozretých teenagerov, neriadených striel, s ktorými hormóny vyšívajú vo dne v noci. Dôkazom je napríklad status o zvyšovaní miezd zdravotníkov o 02.30 nad ránom. Minister Igor oznamuje verejnosti dôležitú informáciu cez sociálne siete, kde môže prispievať hocikto.

Nemýlil som sa ani za mak ! Predseda vlády sa verejne priznáva k tomu, že šéfuje partii puberťákov, ktorých nevie inak krotiť, len pomocou trestov a to dokonca zakotvených v koaličnej zmluve, ako oficiálny nástroj fungovania koalície ! V tomto momente si viem predstaviť, ako sa za bruchá držia v Bruseli a aj v okolitých štátoch, vidiac pravidlá hry tejto partie.

Kto sa bude chcieť vážne rozprávať s ministrom, ktorý funguje bez škandalóznych statusov na sociálnych sieťach len pod hrozbou trestov. Ako dlho vydrží držať hubu a nerýpať do nikoho ? No nevydrží ani 3 dni, to predsa už dokázal aj predtým. Tomuto ministrovi a ani koalícii nepomôže nič, len splniť úplne opodstatnenú požiadavku SaS. Jedine potom nastane aký - taký pokoj.

Pán predseda vlády, zdá sa mi, vyhorel. Čo iné sa dalo čakať. Neriešiteľnú rovnicu chce riešiť nezmyslami. Pritom je to také jednoduché, predseda vlády má byť predsedom vlády a nie poskokom.