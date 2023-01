Keď je referendové fiasko víťazstvom Smeru.

Fico si privlastnil kompletnú účasť na referende za svoj výsledok práce. Vyjadrenie na tlačovke vyznieva, ako keby sa na výsledku podieľali iba voliči Smeru. Mňa osobne tento postoj vôbec neprekvapuje. A vôbec, u neho už nikdy nič neprekvapí. Zhužvanými očami dával enormne veľký pozor na artikuláciu, po "dôkladnom zbere informácií". Čo to vôbec zbierali ? Ja by som to určite nazval inak, ale...

Jedno veľké fiasko je presným pomenovaním výsledku. Nebolo potrebné zbierať nič, číslo nepustí, necelých 28 % hovorí samo za seba. Tipoval som 29 %, manželka 25 %. Mečiarove "bašty" sa preklopili do Smeráckych "bášt", sú to lokality, kde je komunitnou povinnosťou byť voličom Smeru, inak sa človek nenazdá a je na dereši. Nechce vytŕčať a ani nebude, nemá na to, aby mal vlastný názor.

Ten zbytok, ktorý k urnám neprišiel, akoby bol luft. Vraj, ak príde k predčasným voľbám týchto 1,2 milióna voličov, ku zmene vlády určite dôjde. To dôjde v každom prípade. Nech počítam ako chcem, ostáva tu ešte minimálne 2,7 milióna voličov, ktorí môžu výsledky predčasných volieb posunúť k úplne iným výsledkom ako predpokladajú súdruhovia Smeráci.

Na vine je, pochopiteľne, všetko, od Perinbaby po Prezidentku a možno keby si Fico na tlačovke spomenul, tak aj Schöne Nazi za nedostatočne úctivé klaňanie a dvíhanie klobúka na starobratislavskom korze, Čumil napríklad za výkúkanie spod nesprávneho pouličného poklopu, by dostali držkovú.

Som veľmi zvedavý, ako sa k tomu postaví Pellegrini. Nie je môj favorit, je však nositeľom akej - takej politickej kultúry. Ak má len za mak zdravého rozumu, od Smeru sa dištancuje na veky. Blahove oslovenie pléna "súdruhovia" na predreferendových geriatrických paberkovaniach by malo byť trestné a dostatočne odstrašujúce.

Možno sme o krok bližšie k úradníckej vláde, aspoň ja som predpokladal takýto scenár. Jeden pokus v rámci jedného týždňa na zmenu Ústavy sa nemusí podariť. Nikto nevie, čo sa zomelie v Parlamente. Každodenná zmena názorov, otvorená vojna medzi stranami a nevypočítateľnosť ich okamžitých reakcií, dáva tušiť neistotu na zmenu Ústavy, teraz už s 90 potrebnými hlasmi.

Bude mať pani Prezidentka posledné slovo ?