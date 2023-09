Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci.

Nech pisateľovi odpustia všetci dobrí ľudia žijúci na samotách ( lazoch, na západe kopaniciach ), ale tieto lokality boli vždy spájané s absenciou skúseností z rušného mestského života, života v početnejších komunitách. Tým sa aj prirodzene kreovala povaha a životná filozofia "lazníkov", ich neskúsenosť a plachosť v schopnosti orientovať sa v dave. Nie je to telesná vada, ani choroba. Na lazoch žije veľa dobrých ľudí. Dobre to však poslúži na použitie prirovnaní. A nakoniec, ak sa veľkomestskí obyvatelia prirovnajú k "lazníkovi", o niečom to vypovedá, ale nič zlé o "lazníkovi".

Fico, Kaliňák a Gašpar sa zase raz postavili pred médiá na už asi milióntej tlačovke k podlým policajtom a spustili teórie doplnené projekciou. Ani tvorcovia seriálu "Dobrodružstvá kriminalistiky" by sa nemuseli hanbiť za honosné nevyslovené myšlienky visiace vo vzduchu. Tvorili priamu konkurenciu dokazovaniam viny vo filmových procesoch, využitím dovtedy nevídaných vedeckých metód. Napríklad "daltyloskopia".

Ten Ďurka, keď bol ešte vyšetrovateľom, navádzal svedka na krivú výpoveď. Mikulec zase kúpil 100 000 tlačív pre migrantov v predstihu, aby mali pripravené doklady a už sa celý natešení mohli hrnúť na Slovensko. Pozval ich de facto ako Merkelová, len trošku skrytejšie. Toto by samo o sebe nestálo ani za fajku dymu. Títo páni už dávno stratili úplne všetko, čo robí človeka človekom. Ostatne, policajný prezident veci vyvrátil dosť rukolapne.

Ďurka nenavádzal, ale informoval o potrebe ďalšieho výsluchu a Mikulec kúpil 100 000 PC ( polykarbonát - tvrdý plast ) fólií pre tlač preukazov cudzincov dlhodobo žijúcich na Slovensku ( robotníci, študenti ). Že trio krivákov robí čo môže a oni naozaj robia a bez rozumu, to už teraz vie každý súdny človek. To by nebolo vôbec podstatné, keby nerobili všiváreň a nebolo to nebezpečné. Stádo uverí všetkému, ale to ani jedného retardovaného tupca nenapadne, koľko peňazí zachránia poctiví policajti pre štát odkrývaním trestnej činnosti na vrchole pyramídy. O koľko viac sa tým ujde na podfinancované rezorty a viac sa ujde nakoniec všetkým. Ide im pritom často o rodinu a život. A že im o to ide, už teraz sa veľmi výdatne stará hranol, otec otcov a obľúbenec biskupov ( je mi z nich na grc ).

Podstatné je, ako to robia a ako pritom vyzerajú. Konkrétne situačná komédia, alebo ak chceme, paródia na dokazovanie trestnej činnosti bývalého vyšetrovateľa a Mikulcovho nákupu, je excelentné epizóda zo série situačných komédií.

Všetci traja sa nepretržite obzerajú po sebe a súčasne na zástupcov médií v sále. Vystrašené pohľady akoby skúmali a žiadali si minimálne náznaky gestami, alebo aspoň mrknutím od ostatných pre potvrdenie priebehu scenára a zároveň zo sály očakávajú zašumenie súhlasného, až prekvapene udiveného šumu na rôznu nôtu "Híha, alebo Oóóóó, poprípade Húúú". V prednese a projekcii tisíc ton vážiacich dôkazov vytvárajú priestor pre spomínané očakávané reakcie. Čas je ten niktoš, ktorý dostáva priestor a majú ho zaplniť prítomní, mali by byť súčasťou scenára. Dostávajú ho aj na zamyslenie sa a fixovanie pochvalných myšlienok na adresu prednášateľov, samoľúbych exhibicionistov ( 3 X ), ktorí sa nesmierne radi počúvajú ( 3 X ).

Ich dôkazy sú obsahovo natoľko strohé a chudobné, že tlačovku by bolo možné ukončiť behom 3 minút aj s cestami, ale čo je to za tlačovka, na tri minúty ? Argumenty ale nie sú, iba holé vymyslené fakty, ktoré nie je možné ničím podložiť okrem sfalšovaných a prezentovaných strohých dokumentov, teda ani diskutovať o súvislostiach. Keby dali priestor tlači, na mieste si vygúglia, o čo vlastne ide, aspoň v prípade Mikulca.

Pohľadom nezainteresovaného človeka, hoci len obrazne, pretože pisateľovi ani na sekundu nie je jedno, čo sa tu stane za 11 dní, sa ponúka otázka : " To tu chcú vládnuť títo traja chudáci "? Veď sú celí pos*atí a nevedia kde je sever. Okato dávajú najavo : "Klameme ako rieka tečie a prosíme o zhovievavosť, nezabite nás, bojíme sa a my za to nemôžeme. Ale našim výmyslom, prosím uverte, je to pravda. Síce len naša, ale je".

Padli všetky zábrany a čo nepadlo doteraz, padne za 11 dní, ak sa títo ujmú moci. Tá skutočná vojna sa iba začne a na základe toho, ako to teraz vyzerá, bude sa to podobať na obdobie Mečiarizmu.

Nakoniec ešte jedna poznámka k obdobiu Mečiarizmu. Všetci, čo sa mu pchali do zadku a ronili slzy šťastia keď ho videli na námestiach a Pasienkoch, ani počuť nechceli o tom, že sa raz štátna pokladnica vyprázdni. Stalo sa, oficiálne to bolo oznámené. Potom sám som to zažil, ako sa jeden opýtal, že ako je to možné a ostal s otvorenými ústami civieť. Hlupák a zase ich máme plnú krajinu.