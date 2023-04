Moje životné omyly sa derú na svetlo sveta vďaka p. Čepčekovi.

Na konci rozprávky letí bocian s "balíčkom v zobáku" a Kuba, už zbavený "liečiteľských schopností", ho presmeruje do rodiny kde nemajú deti. Idylické, také ozajstne rozprávkové a šťastné zakončenie. "Harantov" mal už dosť na tri životy, nech sa tešia aj tí, čo nemajú. Zaslúži si to slzy dojatia nad spravodlivosťou tohoto ( pardon, vtedajšieho ) sveta.

A verte tomu, že pán poslanec Čepček ma presvedčil o tom, že to vôbec nie je rozprávka, ale holá realita budúceho riešenia demografie na Slovensku. Bociany učinia za dosť svojej povesti nositeľov detí a v tomto štátiku sa zrovnajú všetky pokrivené vyhliadky do blízkej aj ďalekej budúcnosti. Konečne bude mať na nás, seniorov, kto robiť...budú dobré dôchodky aj popri tom, čo sa stihne ukradnúť.

Rumeň mi nabehla na tvár v pomyslení na to, že som sa v hlbokej nevedomosti musel dožiť seniorského veku a až teraz sa musím dozvedieť veci... ehm...no veď snáď vieme všetci, alebo aspoň väčšina z nás, alebo aj vy, ostatní, máte pocit, že vám počas celého života niečo unikalo ? Moje ego utrpelo tvrdú ranu. Ako sa teraz vysporiadam s prirodzeným vývojom životných vzťahov v rámci rodiny, kde sa očakáva, že práve starší občas posunú nejaké informácie mladším. Hoci o tom, ako sa žilo kedysi. Mal som viac času na získanie poznatkov o živote a tu zrazu sa musím zaseknúť a uznať, že rozprávka v skutočnosti nebola rozprávkou, ale rodinnou poradňou. Všetko sa mení, síce u nás ( SK ) je takmer všetko postavené na hlavu, ale zrejme len tak, alibisticky.

A tu ma zrazu zase zalial studený pot, pochopiac súvislosti. Nemám istotu a zrejme tá sa už úplne vytratí z môjho doterajšieho života, založeného na zdravom sedliackom rozume, práci, množstve preštudovaných vecí a rokov presedených v škole. Stačí v parlamente jeden poslanec na "správnom mieste" a roky životnej praxe sú v kýbli.

Vyzerá to tak, že za demografický vývoj krajiny bude zodpovedný rezort životného prostredia. Kto iný by mohol zastrešovať bocianov, ich nerušený život a predovšetkým ich presvedčiť o tom, že sa im oplatí každú jar vrátiť do našej krajiny a nie s prázdnym zobákom. Minister má smolu. Okrem koní na Veľkej lúke, bude mať za povinnosť dotovať aj bocianov, pretože inak to asi nepôjde ( pri všetkej úcte k nemu...ten vek mi, akosi...).

Ale keby bol ministrom životného prostredia iný pán politik, no predsa veď viete, ten od obchodného domu, kríza by bola zažehnaná šmahom ruky. Čo by nestíhali bociany, hravo by dorovnal on sám. A nemusel by chodiť ani k notárovi, načo. Malo by to úplne iný štatút a možno by to dostalo aj punc "v štátnom záujme". Ako keby vedel čo sa stane a veľmi predvídavo začal riešiť tento problém už v predstihu. My ani nevieme čo máme, akí vizionári sedia v parlamente a nadávame na nich. Zamyslime sa...

Usrkol som si z kávy a napadla ma myšlienka, ktorú idem okamžite realizovať. Dám sa vyučiť za notára. Viete si predstaviť, koľko notárov sa uživí v tomto štáte, ak pán poslanec Čepček so svojim návrhom uspeje ? Poniektorí "zoderú" notára obratom...A bude vyriešená aj nezamestnanosť. Kto nie je súci k lopate, bude notár, bude búchať razítka vo dne v noci...To sa pozeráte, čo ? Toto len tak hocikoho nenapadne, ani Čepčeka ! A ostatných politikov už vôbec nie.

Už som si myslel, že som bol doteraz hlúpy. Nie je to predsa len pravda, vynašiel som sa, aj keď musím uznať, že na p. Čepčeka nemám a nikdy mať nebudem. Nemusím byť najlepší, hlavne ak som veci pochopil, prispôsobím sa a pôjdem s dobou...