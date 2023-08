Nový predseda SZPB, V. Longauer, obchoduje s fašistami !

Jedna z najjednoznačnejšie profilovanej spoločenskej organizácie na Slovensku, po zvolení nového predsedu Viliama Longauera, zrádza svoje pôvodné ideály a celé antifašistické hnutie po druhej sv. vojne na Slovensku.

Bolo by urážkou čitateľa na tomto mieste vysvetľovať poslanie a ideu existencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ( SZPB ). Je tu desaťročia a členská základňa sa v minulosti zgrupovala vždy z osôb skôr seniorského veku s priamymi spomienkami na zverstvá fašistov a slovenských Hlinkových gardistov. Čas nezastavíme, postupne sa členstvo "obnovuje" a evidentne v intenciách doby začína trpieť stratou pamäte, alebo chrapúnskou zištnosťou na úkor pôvodného poslania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keby pisateľ staval celú členskú základňu do šíku, do svetla zradcov protifašistických ideálov, korektné by to zrejme nebolo, ale členovia sa mlčky prizerajú vyčíňaniu nového predsedu, zvoleného na 18. zjazde 20.5.2023 v Bánovciach nad Bebravou. Už pomer hlasov 56 : 44 naznačoval, že to nebolo veľmi drvivé víťazstvo. Zrejme delegáti vedeli prečo, alebo nie ?

Kandidátmi boli Viliam Longauer, Jozef Migaš (bývalý politik a diplomat), Juraj Odor (predseda ústrednej revíznej komisie SZPB) a Jozef Ťažký (podpredseda Ústrednej rady SZPB).

Len tak na okraj, z týchto pánov poznám iba pána Migaša ešte z čias, keď bol predsedom SDĽ. "Choď za Jožkom Migašom", bez neho na Slovensku nikto neušije žiadne montérky". Takúto odpoveď dostal môj známy v deväťdesiatych rokoch, keď chcel založiť dielňu na výrobu pracovného oblečenia. Závery si, prosím, nech urobí každý sám.

Predseda sa začal bratríčkovať s fašistami strany Republika a robí cielenú "očistu" Uhríkovej družiny. Zrazu nie sú fašisti, hoci sa roky na politickej scéne správali ako aktívni členovia Hlinkovej gardy a Hitlerovi potomkovia. Zistili, že tadiaľ cesta nevedie, už sa defašizujú. Čím ? Zapustené vlasy a potľapkávanie sa po pleci s legálnymi antifašistami to nevyrieši. Charakter osobnosti sa nezmení, pozlátko antifašizmu ho neschová.

Dá sa zabudnúť na to, ako p. Uhrík, ako šéf úradu BBSK dal vyvesiť 29.augusta na budovu BBSK čiernu zástavu a tento deň nazval čiernym dňom ? Títo páni, agresívni gardisti, sa naďalej verejne hlásia k fašizmu, napríklad aj účasťou na koncerte fašistických hudobníkov, hoci svoje prešľapy ospravedlňujú "mladíckou nerozvážnosťou". Pritom je verejnosti známe, že sa s Kotlebom rozišli pre kontrolu nad financiami strany. Hrubá zištnosť, žiadne ideologické nezhody.

Braňo Ondruš, bývalý moderátor aj bývalý člen snemu SZPB, sa k voľbe predsedu vyjadril v tom zmysle, že síce zlyhalo hlasovacie zariadenie, ale aj keby nie, asi by ho aj tak zvolili.

Koľkí vedeli o jeho zámeroch ? dohadoval s niekým o budúcom vzťahu k Uhríkovcom ? Ťažko si predstaviť, že sa to objavilo len tak, náhodou a poďme "defašizovať". A to je to, čomu nie je možné porozumieť, alebo možno aj je ? Konštatovať, že "doba je taká", kriví sa všetko, česť a charakter sa vytrácajú, víťazí zištnosť a vypočítavosť, je veľmi jednoduché. Ale v tom prípade zatvárame oči, klameme sami seba a mladým ľuďom akoby sme nepriamo naznačovali, že fašistami vypálené slovenské dediny zhoreli omylom, v koncentračných táboroch sa väzni nemali až tak zle a Hitler to myslel so svetom dobre, len my sme ho nepochopili správne.

P. Longauer, ešte ako člen Ústrednej rady SZPB vyvíjal tlaky na členov, aby boli gardisti prijímaní za členov SZPB. Bývalí členovia, skutoční antifašisti, sa musia v hrobe obracať nad tým, kde posúva nový predseda túto organizáciu. Človek v rokoch, so vzdelaním a zapredá sa ako hulvát. Súčasne nepriamo propaguje vojnu na Ukrajine ako opodstatnenú, nakoľko tí, koho chráni, sú cárovými obdivovateľmi.

Nemusí to byť o politických ambíciách, ale o peniazoch to určite je. Nový rozpočet je v histórii organizácie prvý krát schodkový s deficitom. Nezisková organizácia by nemala ako vykryť deficit, keby dopredu nebolo známe, odkiaľ budú peniaze. A tu veci do seba zapadajú veľmi presne. Ak sa gardisti stanú parlamentnou stranou, peňazí bude ako pliev a diera sa zapláta veľmi hrubou záplatou, aj s "presahom cez okraje".

Poslanec Kočiš za stranu Republika sa chválil priamo v parlamente, že je členom SZPB a pred dvomi rokmi si na FB ešte pripomínal narodenie Jozefa Tisa. Ako inak, ak nie balíkom peňazí, je možné takúto "očistnú kúru" kompenzovať ?

Netrúfam si ani náznakom odhadnúť, aká časť vedenia a členskej základne SZPB nesúhlasí s postupom pána Longauera. Nech by to bola hoci aj menšina, ale ak neotvoria ústa verejne a budú kryť zištné podvody predsedu na ideáloch organizácie, môžeme zabudnúť na to, že sa v tejto krajine zachová jednotné antifašistické hnutie. Už vôbec nemôžeme hovoriť o príklade pre mladých, vzdelávaní mládeže a vysvetľovanie nebezpečenstva fašistickej ideológie.

Výrok pani Hatrákovej :

"Aj v Dachau boli ľudia, ktorí to prežili, ktorí dostali aj raňajky, aj večeru a ktorým možno až tak neprekážalo, že nemohli ísť za pult.“

Ak v mládeži vzbudia neistotu vo vzťahu k fašizmu priamo tí, ktorí by mali byť prvoradými protagonistami antifašizmu, potom ak príde výrok, ako napríklad pani Hatráková vyslovila a vynieslo ju to z nepochopiteľných dôvodov do parlamentu na Matovičových krídlach, stanú sa ľahkým terčom pochybnej doby plnej pochybných ľudí, doby, v ktorej sa navzájom označujú fašistami pomaly aj mníšky. Pritom postačuje jedna návšteva v Osvienčimi a človek aj s priemernou inteligenciou si urobí obraz o fašizme a v tomto prípade, žiaľ, aj o tom, do akého bahna tlačí Viliam Longauer protifašistické hnutie. Ako antifašista, hoci nie člen organizácie SZPB, sa hanbím za takýto charakter.

Zdroje : Odkazy na weby v texte, titulná fotografia : Oliver Andráš