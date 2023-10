Orbán sa bude ešte Bruselu páčiť ak zbadajú Fica a Blahu.

Čo si zaslúži národ a volič, ktorému je úplne jedno čo je za káder jeho volebný favorit a ako sa k nemu správa ? Presne to, čo mu dokáže arogantný, mocou opojený vyvolený dať. Bezcitné nevšímavé zaobchádzanie a nulovú komunikáciu. Aj na tlačovú konferenciu prišiel najvyšší boss iba pre novinárov a snažil sa. Ako obyčajne, už ani nemá zmysel komentovať osobnosť, plnil si povinnosť tentokrát obsahovo inak v porovnaní s predvolebným obdobím, ale umelecké prevedenie by u MUDr. Okruhlicu neobstálo.

Zostala nezodpovedaná nejaká otázka ? No toto...Tlač a voliči boli vždy na druhej koľaji. A teraz zrazu toľká ústretovosť. Evidentne nastala zmena, obrat o 180°, nakoľko boli prítomné aj zahraničné médiá. Správy sa ponesú do sveta a niesla by sa aj arogancia. Takto sa ponesie ( možno ) len to, že bol po žúrke. Napokon ani Brusel nemá čisté svedomie v tomto smere. Možno si ešte čitateľ spomenie na predsedu EK J-C Junckera, ktorý končil svoj mandát v roku 2019. Ku koncu býval veľmi "veselý" a "vtipálek", až sa to vymykalo kontrole.

Toto je už štandard a po nejakom čase si ani nevšimneme, ak sa predseda vlády stratí niekde pod pultom. Zvykneme si, hoci je to urážka obyvateľstva a ani neviem, ako by som to nazval.

Pisateľa zaujala synchronizovaná súťaž v "zatĺkaní klincov" prítomnými sekundantmi po boku bossa. "Hluchá" Beňová a súdom umlčaný Blaha. Že Beňová musí byť hluchá, o tom nepochybuje žiadny súdny človek. Predsa nepočula urážky pani prezidentky zo vzdialenosti najviac 10 metrov, podávané zborovo intenzitou aspoň 90 decibelov. Ako poleno.

S Blahom pekne do rytmu a synchronizovane prikyvovali bossovým odpovediam na novinárske otázky. Zaujímavé, tu už počula všetko, aj otázky kladené podstatne nižšou intenzitou zvuku... Vyzeralo to ako keby čelom zatĺkali klince. Len tak mimochodom, je to vo všeobecnosti prejav súhlasu, prevedené teatrálne na verejnosti nevkusné gesto totálnej podriadenosti a lezenia do za*ku. Ale čo by človek čakal ? Bude im dobre a volič sa možno občas aj niečo dozvie, eventuálne skôr nedozvie, alebo len to, čo môže vedieť.

Tamtamy doniesli, že s Blahom sa počíta ako s ministrom zahraničných vecí. Nedokážem posúdiť nakoľko je to relevantná informácia. V Bruseli sa budú musieť naučiť oslovovať sa "súdruhovia", alebo sa s nami budú baviť ako s Orbánom a možno ešte odmeranejšie.

Dokedy to bude fungovať ?