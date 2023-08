P. Pčolinský, máte IQ húpacieho koňa, alebo ste v koncoch ako Fico ?

Výrok Petra Pčolinského :

"Každopádne založiť zločineckú skupinu v čase, keď ste v kolúznej väzbe, je úplná haluz. Toto nie je nič ine, len VENDETTA založená na absolútnych nezmysloch, právnych absurditach a pocitoch ublíženia. Uvidíme, či tu ešte ma niekto z orgánov presadzujúcich právo zdravý rozum,“ dodal.

No tak mladý pán, poďme na to pekne po poriadku.

Vytrhnuté z kontextu !!!

Tá zločinecká skupina tu funguje už dlhé roky, len za Fica a Kováčika sa nič nesmelo vyšetrovať. Kováčik to bezpečne istil, pán 61 : 0 !

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Presne z tohoto dôvodu sa odvolávam na vaše IQ, pretože sa mi toto vyjadrenie javí v príkrom rozpore s vašimi schopnosťami.

Ak poznáte priebeh policajnej práce až do momentu, kedy polícia usúdi, že má dôkazy o trestnej činnosti v takom rozsahu, že to obstojí aj pred prokurátorom, posúva prípad na posúdenie prokuratúre. Môže byť kvetná nedeľa, štedrý deň pred vianocami, alebo hoci aj deň pred voľbami. Čo to má s tým spoločné ? Jedine lajdák a krivák to oddiaľuje.

A teraz prosím, vysvetlite, aká by musela byť schopnosť policajtov, keby si vymysleli obvinenia, pre ich podloženie zabezpečili falošné dôkazy tak, aby do seba zapadali, zabezpečili svedkov a o tom, že je to realita, by presvedčili svojich nadriadených aj prokurátora. Policajt by nemohol robiť nič iné len plánovať a skladať prípad, inými slovami, vyrábať uveriteľnú konštrukciu podloženú dôkazmi a jednému prípadu sa venovať do nekonečna. Mimochodom, ak poznáte dokument o procese so Slánskym a ďalšími 18 obeťami v tom "balíku", tam je presne a detailne vidieť, aké je ťažké niekoho hodnoverne ale falošne obviniť a dokázať mu to. Čo za svinstvo za tým väzí...

Komu tečie do topánok, je ochotný a obyčajne prirodzene zabúda na ostražitosť vo vyjadrovaní. Vy ste toho úplne školáckym príkladom, nakoľko vaše výroky na pôde parlamentu k akýmkoľvek udalostiam nikdy nepostrádali kontext, ostražitosť a logiku. Takmer som uveril tomu, že ste férový chlap a spojenie s Kollárom som bral možno ako príležitosť. Ako vidím, nie je to tak.

Preriekol ste sa a poriadne od podlahy. Na rozdiel od politikov sa poriadny a výkonný policajt nemôže zamotať do konštrukcií, pretože by skončil veľmi rýchle. Nič dokonalé neexistuje, nič sa nedá dokonale zinscenovať, jedine pravda je bez rizika prešľapov. A policajt pracuje presne na základe toho, inak by ho vlastní vykopali spomedzi seba. Oni, tí výkonní a poctiví majú inú filozofiu života, na ktorú vy, futrá cirkusu zvaného parlament, nikdy nebudete mať.

Môžem vás ubezpečiť, že tá kopa hnoja čo ste pustili do éteru je presne na úrovni Fica. A keďže jemu tečie do topánky už veľmi dávno, zrejme tečie aj vám. Inak by ste takýto nezmysel nemohol nikdy povedať. Tu sa stala chyba, je to doslova na úrovni priznania sa k vine. Ak sa vám to bude zdať čudné, opýtajte sa psychológa. Človek zo strachu, ak ho nedokáže dostatočne potlačiť, útočí a to dokonca aj podvedome.