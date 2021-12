Pellegrini šokoval svojich podporovateľov, oni zrejme jeho.

Mal som tušenie, že sa hlasovanie nezaradených poslancov strany Hlas, na čele s Pellegrinim, nezaobíde bez "domáceho násilia". Podozrenie sa potvrdilo a to, prezrádzajú statusy na FB, je rovné poprave.

V našom parlamente sa traduje, že vládna väčšina za opozičné návrhy nehlasuje. Malo by byť rovnakým tabu aj hlasovanie opozície za koaličný, vládny návrh zákonov. Môj sedliacky rozum hovorí, že tento nezmysel je na rovnakej kvalitatívnej úrovni ako slovenský parlament. Prečo ? No preto! Ak je niečo dobré, je jedno, kto je pôvodcom. Patrí mu za to uznanie. Aj keď kope za súpera.

Príklad je vo futbale. Ronaldinhovi, za jeho excelentné momenty na ihrisku, tlieskali súperovi fanúšikovia aj hráči. Predvádzal nevídané futbalové kúsky a bolo jedno, aký má na sebe dres. Robil presne to, po čo si prišiel divák na štadión. V politike však zrejme nič nie je fér...ani v mene ľudí, ktorým by mali politici slúžiť.

Hlas podporil návrh zákona o jednorázových príspevkoch 300 € pre dôchodcov. Peter Pellegrini síce vysvetlil, že to nie je koniec a boj o ďalšie príspevky na predpokladané budúcoročné zvýšenie životných nákladov seniorov bude pokračovať. Cieľom je dosiahnuť akési "zrovnoprávnenie" všetkých seniorov voči štátnej podpore.

Musím poznamenať, že Hlas sa za daných okolností zariadil racionálne. Voči vládnemu návrhu mali určite výhrady, tým sa Pellegrini ani netajil a priznal to na rovinu, ale riadiac sa hesla, lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche, návrh podporili.

A to nemali robiť. Aspoň si to myslia mnohí ich sympatizanti. Na FB stránke Hlasu sa nachádza množstvo statusov, ktoré by sa dali rozdeliť do dvoch skupín. Vulgárne a tie ostatné. Spoločný menovateľ je sklamanie z podpory vládneho návrhu s dovetkami, že vo voľbách im to spočítajú.

Titulovanie za zradcov, podporovateľov segregácie a vulgarizmy charakterizujú množstvo sklamaných "odídencov od Smeru" za Peleho jedenástkou k Hlasu. Dokonca sa nájdu aj proroci s predpoveďou 6 % hlasov vo voľbách pre Hlas, ako odveta za zradu a najurazenejší sa vracia ku Smeru a basta !

Inteligencia a prezieravosť je evidentne na škodu. Nech to počítam akokoľvek, dlhodobo mi sedí číslo 40 %. Toľko oprávnených voličov v tomto štáte potrebuje mať vodcu, veľkohubého populistu bez škrupúľ, ktorý môže sľúbiť toľko, koľko nikto nemôže dať a bezhlavo mlátiť okolo seba v mene ľudu. Čo má za ušami je nepodstatné, lebo "on je dobrý, on dá!"

Takto si to "Peleho jedenástka" asi nepredstavovala. Za dobrotu na žobrotu. Nepomýlim sa ani náhodou, ak budem tvrdiť, že na svedomí to má koalícia a všetko čo s ňou súvisí. Keby fungovala normálne, aj hnev oponentov by bol miernejší. Spoločné hlasovanie za potrebný zákon by tiež nemusel byť raritou ( myslím to všeobecne ).

Takto sa to rovná ťažkej alergii na ktoréhokoľvek člena vlády a šéfov vládnych strán. Alergiou tohoto druhu netrpia už len oni sami a iba na seba.