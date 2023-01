Preplesknutie poslanca NRSR stojí len 99 €.

Už je po funuse, ale mať tak informáciu o koncerte Majka Spirita za účasti týchto dvoch okrás NRSR, neváham ani sekundu, trielim ako blesk do Prešporku. Nie preto, aby som nasával umelecký prejav Majka. Nemám proti nemu nič, ale štýl nie je mojou krvnou skupinou.

Vyrástol som na rock and role a jeho odnoží koncom 60. v 70. rokoch. Ešte aj teraz mi chlpy vstávajú, keď si spomeniem na kamoša z intráku. Raz v nedeľu večer prišiel ako veľká voda s čerstvou nahrávkou Bohemian rhapsody na kazeťáku. Nahral to zo Slobodnej Európy, čomu odpovedala aj kvalita. Súdruhovia ju rušili ako vedeli. V tých časoch sme to neriešili iba počúvali, dookola. Niečo nové, nevídané, neslýchané...a úžasné. Monitorovanie pohybu vychovávateľa bolo, samozrejme, nevyhnutnosťou.

( Mimochodom, ten môj za 3 roky na internáte by si zaslúžil samostatný blog. Dnešní študenti by ani snáď neverili. Ešte zvážim. )

Ale to som nostalgicky odbočil, poďme späť na žúžo, do klubu ( kaviarne, neviem presne kde sa to stalo ), kde sa bojovalo po vzore akčných hrdinov. Bez hanby, bez ohľadu na morálnu a spoločenskú zodpovednosť. Nakoniec prečo nie. Veď to úplne zapadá do úrovne rokovaní v Parlamente. Vlastne oni dve len intenzívne diskutovali, rokovali a mne to, kurník šopa, došlo až teraz.

V pracovnej dobe nestíhajú ( národ je bez relevantných vyhliadok, podnikatelia bez informácií ) intenzívnejšie sa venovať práci, prednosť má vlastné ego. Je im jedno čo robia, podstatné je, ako pri tom vyzerajú.

Krčma je to ozajstné prostredie na riešenie hoci aj príčin nesmrteľnosti chrústa. Poslanci sú snáď iní ako ten zbytok národa ? Sme nevďačníci, my ľudia obyčajní, nedoprajeme im ani za mak zábavy a uvoľnenia. Že pritom padne aj nejaká facka, je tam toho, no nie ? Však sme nejakí Slováci, nie padavky.

Polícia vyšetrovala a vyšetrila že nič nevyšetrí. Nikto nič nevidel a nepočul, nikto nie je ochotný svedčiť. Niet sa čomu čudovať. Kto by sa chcel zamotať s takými "osobnosťami"? Ešte by sa ušlo aj im, svedkom. Keďže niet kamerových záznamov ani ochotných svedkov, tvrdenie proti tvrdeniu je remíza, prípad je uzatvorený ako priestupok. Príslušný OÚ Bratislava môže v priestupkovom konaní uložiť pokuty do 99 €. Finito...

A tu sa začína konšpirácia, ktorej som naklonený zo dňa na deň viac. Za 99 € pokuty by som s radosťou vyzauškoval poniektorých aj ja...hihihi. A presne viem...hihi..., kde by som začal, len to si ešte pár dní zrejme musím počkať.