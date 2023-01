Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ?

Nákup vajec za 41 centov za kus v porovnaní s priemernou cenou 18 centov na bežnom potravinárskom trhu ( zrejme v Kyjeve je to ešte menej ako 18 centov, nakoľko tlačová správa hovorí o trojnásobnom preplácaní ), dáva tušiť, že niečo nesedí. Nesedí to ani v tom prípade, ak by sme zobrali do úvahy vysvetlenia, ktoré boli publikované v článku, link nižšie.

https://www.topky.sk/cl/11/2454829/MIMORIADNY-ONLINE-Kvoli-vojne-sa-nevzdelava-viac-nez-pat-milionov-ukrajinskych-deti--Reznikov-odmietol-tvrdenia-o-korupcii

Minister Reznikov uvádza nasledovné dôvody, citácia z článku :

"V skutočnosti ide o bežnú technickú chybu dodávateľa," povedal minister s tým, že miesto jednotkových cien bola za vajíčka, ktoré armáda nakupovala, uvedená cena za sto gramov. To by vysvetľovalo trojnásobne vyššiu cenu v porovnaní s maloobchodnými cenami v hlavnom meste Kyjev, píše DPA.

Koniec citátu.

Aby som sa dostal do obrazu, urobil som jednoduchý test na kuchynských váhach. K laboratórnym majú ďaleko, ale pri pečení to vychádza na požadovanú kvalitu. Zmienených 100 gramov, uvedených v dokladoch, je, zdôrazňujem približne, hmotnosť dvoch priemerne veľkých vajec. To je hneď prvý rozdiel na zamyslenie.

Obyčajné sliepky, nosnice, sú štandardnou hydinou na celom svete. Že by boli sliepky na Ukrajine iné, znášali podstatne väčšie vajcia ? To snáď nie.

Argumentovať s vyššími cenami dopravy pri vajciach je dosť neuvážené. Na EUR paletu sa zmestí 4 x 3 x 10 = 120 kartónov x 30 vajec = 3 600 vajec x 24 paliet na kamión = 86 800 vajec. Z toho vyplýva, že každý cent, o ktorý sa navýši cena 1 vajca, prinesie pre dopravcu 868.- €. Nie je to trošku luxus ?

Pri vajciach je úplne nepochopiteľná "merná jednotka" 100 gramov. Pri vodke by túto jednotku nikdy nikto nespochybnil, ale pri "kusovom tovare" ? Leda že by sa niekto snažil úmyselne vniesť do ceny chaos. Koho by napadlo vajcia vážiť ? Ale vážiť ich účelovo s obalom, to je niečo iné. Váha vajec na jednej palete je približne 180 kg ( 3 600 x cca 50 gr. ), EUR paleta je plus cca 20 - 22 kg, ak je mokrá aj 25 kg a to kartóny zanedbáme. Čistý "zisk" v tomto prípade je cca 12 - 13 %, alebo ak chceme u nás zaužívaná "vata".

Okrem potravín sa hovorí o drahých autách, na ktorých sa vozili vládni úradníci a korupčné odhalenia zaklincováva úplatok 400 000.- € pre námestníka ministra pre infraštruktúru v súvislosti s obstarávaním elektrických generátorov, link nižšie.

https://www.topky.sk/cl/11/2453703/MIMORIADNY-ONLINE-Rusko-sa-snazi-o-postup-smerom-na-dve-mesta-v-Zaporozskej-oblasti

Evidentne sa neduhy Ukrajiny predrali na svetlo sveta aj pomedzi delostreleckú paľbu, mŕtvych, ranených a nepredstaviteľné utrpenie civilného obyvateľstva a vôbec, celej krajiny. Trpiacich je mi úprimne ľúto. Vo vojnovom stave, predpokladám, zneužívanie právomocí vysokých štátnych úradníkov, priame okrádanie armády a trpiaceho obyvateľstva, má iné rozmery ako v čase mieru.

Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa s tým vysporiada Zelenskyj. V čase, keď úpenlivo prosí o dodávky ťažkej techniky, mu korupcia v radoch najvyšších štátnych úradníkov prácu veľmi neuľahčuje. Mohla by to byť veľmi vďačná agenda pre cársku propagandu, rovnako by to mohlo naštrbiť aj bez toho váhavú nemeckú politickú elitu.