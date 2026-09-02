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2. sep 2026 o 18:50
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Súdruh premiér, prečo si tak ubližujete ?

Fico : „Poliaci si ževraj kupujú také sudy, v ktorých zadržiavajú vodu.“

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
Súdruh premiér, prečo si tak ubližujete ?
"Poliaci si ževraj kupujú také sudy, v ktorých zadržiavajú vodu". ( Ficov výrok ). (Zdroj: Instagram : Michal Kiča)
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Podľa mojich skromných vedomostí z fyziky, bola voda vždy kvapalinou a na zachytávanie dažďovej vody aj môj dedo podkladal pod odkvap sudy. Kedysi iné ako dubové veľmi neboli, ale aj tie po vyradení z užívania na "ušľachtilejšie" účely, poslúžili rovnako dobre a aj dlho. Netesnosti sa opravili "smolou" a bolo.

Predpokladám, že nielen mne unikla informácia o ďalšom geniálnom výroku súdruha premiéra v Nitre na Agrokomplexe.

„Poliaci si ževraj kupujú také sudy, v ktorých zadržiavajú vodu.“

Keď som to zbadal na "Instagrame" po zverejnení p. Michalom Kičom, okamžite sa mi pred očami objavili dvory a pozemky Poliakov v prihraničnej oblasti s Oravou. Bol som tam tento víkend a za svet si nemôžem spomenúť, kde všade mohli mať poschovávané sudy s vodou. Ja som tam žiadnu "záľahu" úmyselne poukladaných, pod a v blízkosti odkvapov, nevidel.

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Môžem prisahať na čokoľvek, že som sa pozeral do dvorov a na stavby veľmi pozorne. Autobus išiel pomaly, v úzkych dedinských uličkách sa inak nedalo pre nadmerne hustú premávku a stiesnené priestory, teda ako vždy som sledoval architektúru. Samozrejme, to nič nedokazuje, neprešiel som celé Poľsko. Celá vec však má úplne inú stránku a tá ma podstatne viac znepokojuje.

Tento výrok sa radí niekde do poradia k odporúčaniam na "liečenie COVID-19 vodkou", "Stalinovou rannou hustou polievkou pre vojaka, v ktorej stojí lyžica" a "doma nič nechovať, všetko si kúpite v obchode".

Autori ( Lukašenko, Kotleba, Stalin, komunisti v 50. a 60. rokoch ) všetkých výrokov boli a sú diktátori a pre bežný život mentálne nespôsobilé osoby. Robiť si takú hanbu, púšťať do éteru rady o spôsobe zachytávania dažďovej vody, si musí vyžadovať Sizyfovskú nadprácu a noci ťažkého premýšľania o osude obyčajnej Slovače. Chybou je len to a tu sú dve možnosti, že :

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  1. Súdruh premiér na lepšie rady a lepšie východiská pre krajinu nemá potenciál, teda radí na úrovni svojich schopností.

  2. Považuje kompletnú Slovač za mentálne obmedzenú komunitu pri súčasnom hlbokom presvedčení o vlastnej genialite. Potom akákoľvek dementná myšlienka musí prirodzene padať na úrodnú pôdu, čoho následkom sa súdruh okamžite vidí v pozícii osoby na ramenách oslavujúcich mesiáša.

Ja dávam, že platí všetko. On je neschopný urobiť čokoľvek zmysluplné a súčasne je presvedčený o vlastnej genialite a dostatočnej obmedzenosti národa, aby na to neprišiel. Na čo neprišiel ? Na to, že je neschopný ! Výsledok ?

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Systémová a systematická práca predsedu vlády krajiny prináša vytúžené ovocie : "Kúpte si sudy a podložte pod odkvapy, nedostatok vody bude zažehnaný".

Podľa mňa sa až takto okato nemusí snažiť a robiť zo seba jednoduchého. Už dávno vieme, že nie je s ním všetko v úplnom poriadku aj bez toho. Pochopí to niekto súdny, prečo si jeden premiér krajiny takto ubližuje sám sebe ? Už to potrebné nie je...

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Aj tak sa ponúka požiadavka na radu. Súdruh, ešte by sa žiadalo prezradiť kde sú tie odkvapy, z ktorých voda pravidelne tečie ? Síce občas stretávam ľudí, ktorí vyzerajú ako zmoknutí, ale oni "zmokli" niekde inde, nie pod odkvapom.

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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