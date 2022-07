Sulíkovi palec hore, konečne niekto nielen tára !

SaS vypovedala koaličnú zmluvu a predseda vlády dostal ultimátum. Vypracovať novú koaličnú zmluvu, vládu riešiť bez Matoviča. Toto všetko sa musí utriasť do konca uhorkovej sezóny, aby na jeseň mohlo všetku fungovať ďalej, len v podmienkach osobnej úcty. Gratulujem Sulíkovi !

Všetci koaliční partneri si doteraz mysleli, že s nikdy nekončiacou klauniádou sa dá fungovať ešte dva roky. Postoj hodný štátneho úradníka v štátnej firme. Nič neriešiť, len aby si nepálil nikto prsty a brať slušné peniaze. V súkromnom sektore by takéto alibistické postoje neobstáli ani minútu. Ale politika je na to, aby sme sa mali na čom zabávať, rozčuľovať a nadávať do roztrhania tela. Prehĺtať horké pilule a nemo sa prizerať nemohúcnosti a prepytujem ľudskej hlúposti na najvyšších miestach.

Bol som presvedčený o tom, že toto je pre Sulíka hranica, za ktorú nie je ochotný ísť a stalo sa. Bodaj by aj trpel ďalej toľké osočovanie. Každý má svoju hrdosť a človek nie je nemé zviera, riadiace sa inštinktami. Nie som jeho volič a neviem, či niekedy budem, ale úplne mu rozumiem.

Quo vadis koalícia ?

Toto tvrdé precitnutie bolo nevyhnutné ako soľ. Koniec obkecávaniu a na ťahu je predseda vlády. Ak sa nemýlim p. Sitko písal blog o tom, že riešením je spor Matoviča s predsedom vlády. A už sú na to vytvorené podmienky a ak naozaj k takémuto sporu nedôjde, predseda si nepovie svoje na tvrdo, bude lepšie odstúpiť úrad Pellému. Od tohoto marazmu to horšie byť nemôže. A pôjde to aj bez Fica a fašistov...

Bude mať Heger dostatok kuráže na radikálny rez ? To je otázka dňa, dní, týždňov. Na mieste Sulíka by som neustúpil ani na krok späť a svoju hrdosť by som nedal na váhy. Bude sa na neho kydať a vyťahovať súvislosti povalením Radičovej vlády, ale toto je niečo iné. V hre aká taká politická kultúra a vládnutie bez neriadených striel, čo je v rukách Hegera.