Toľko odborníkov, vševedov, ako Slovensko, nemá nikto.

"Držanie huby a kroku", po našom, lebo tomu zaiste rozumie viac slovače ako slovu konsenzus, nebodaj súhlasu s názorom iného. Bolo by hádzaním hrachu na stenu, keby som atribúty slovných spojení takýchto kalibrov chcel aplikovať na radového občana. Po najnovších skúsenostiach už vonkoncom nie. Nie je to mojim cieľom.

Na mysli mám vymedzenú elitu, ktorá z vôle ľudu má to šťastie, že môže beztrestne a bezmedzne kvákať hovädiny a ešte sa to šíri aj oficiálnymi médiami. Akoby nestačilo, že si zo sociálnych sietí spravili priestor na "uľavovanie si". Majú z akýchsi mne neznámych pohnútok neustálu potrebu zverejňovať každý nezmysel, ktorý im kmeňový malý mozog ( starý mozog )podstrčí.

Ten ( malý mozog ) je veľký provokatér. Nič by to neznamenalo, keby dotyční, z vôle ľudu elitou považovaní, mali dostatočne erudovaný a schopný Neocortex ( mozgová kôra, nový mozog ). Ak ten nepracuje prezieravo a s nadhľadom, potom sa na verejnosť valia provokatérom ( malým mozgom ) podsunuté nezmysly. Niekedy slzy.

Napríklad :

Autor statusu Gábor Grendel napísal, že pani prezidentka sa stretla s Pellegrinim a kto vie, čo pečú ( zjavne chytá syndróm straníckeho šéfa - je to choroba horšia ako Covid ). Excelentné, doba je výnimočne naklonená osobným invektívam, moralizácii, politickým prestrelkám a vytŕčaniu svojej chabej osobnosti pred kosiacu zubatú. Pán Grendel si nezvážil súvislosti. V prvom rade je to jej práca, hovoriť s vplyvnými politikmi a keby sa s ním stretávala častejšie, nikto by jej nemohol nič zazlievať. Predpokladám, že sa často zamýšľa nad tým, kedy táto truhlíkovsky fungujúca vláda podá demisiu. Keby Grendel "mlčal" na sociálnych sietiach, nebol by za bezduchého rypáka.

Autor "spresňujúceho" statusu Igor Matovič prifarbil vec, že vraj to už pani prezidentka robila na jar. Čudoval by sa jej súdny človek ? Pre vysvetlenie, to je ten, ktorého Neocortex pracuje spoľahlivo a dokáže ustrážiť vyčíňanie toho malého kmeňového ancikrista. Aj keby si od jari šuškala s Pellegrinim. Capo di tutti capi v tom nenachádzajú logiku ? Ale je jej tam až priveľa. Pellegrini môže svojim verejným prejavom osloviť omnoho viac ľudí, ako celá vláda. Že je to nezmysel ? Nie je ! Realita to je a čím ďalej, tým realistickejšia. Pre pokoj duše, nebudem na tomto mieste pertraktovať Pellegriniho figúru. Mám voči nemu dosť výhrad. Akoby sa nevedel rozhodnúť, kde je sever. Napriek tomu sa komunikačne a politickou kultúrou radí do inej ligy ( momentálne sa tu hrá "horská liga"), tej kde sa pohybuje aj pani prezidentka. Ak si do budúcna spomenie na základné princípy demokracie ( najprv povinnosti, potom práva ), ekonomiky ( má dať - dal, peniaze za prácu ) a spravodlivosti ( zločinec patrí do väzenia, aj keď je to vlastný brat ) potom...

Prijímanie protipandemických opatrení vládou je obrazom, akoby "povinnosti" presadenia zmien v návrhoch odborníkov za každú cenu. Ten malý podvraťák v záhlaví na konci miechy sa činí nepretržite. Ani Bohovi pripustiť, že skupina ľudí s nefalšovanými diplomovkami, nie hocijakými odbornými a výskumnými prácami, niektorí rešpektovaní aj v zahraničí, prinesie balík opatrení, ktoré majú vzájomné súvislosti. Oklieštenie alebo zmeny automaticky znamenajú chaos. Zmeňte pracovný postup, vynechajte operácie, alebo zmeňte súčiastky pri montáži auta. Čo z toho vznikne ? Nablýskaný rebriňák s trúbou. Provokatér ( malý mozog ) podsúva myšlienku - sedíš vo vláde, šéfuješ strane, si "capo di tutti capi", ako by to vyzeralo, keby si nezasiahol ! No nie ? Musí a zasiahne. A keby len jeden, ale každý si tlačí svoje originálne nezmysly. Nemôže predsa zaostať a zásadne sa niečím musí odlišovať od šedých brílatých doktoríkov. Výsledok ? Zabáva sa celá republika ! Keby všetci "zamlčali", svoje hovädiny a poslúchli by tých schopnejších, neboli by terčom posmechu ( plakať nad nimi už nepomôže ).