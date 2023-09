V tomto poradí strán skončia voľby, len s inými číslami.

V prvom rade musím skonštatovať, že nekonečne obdivujem myšlienkové pochody ľudí, voličov, ktorí donedávna neboli rozhodnutí koho budú voliť. Údajne, aspoň sa tak tvárili pred niekoľkými dňami počas publikovaných reportáží. Tlač sledovala vývoj názorov niekoľkých voličov počas posledných mesiacov a tie názorové skoky by zložili aj najväčšieho optimistu. V tomto prípade optimistu v schopnosti obyvateľstva rozoznať kto je kto.

Nerozoznávajú a nevnímajú základné súvislosti. Ani náznakom neuvažujú o minulosti strán a straníckych vodcov, ktorí dostávajú priestor na verejné vyjadrenia. Nerozoznávajú čo je to pravica, ľavica a to ostatné medzi tým už vonkoncom nedokážu identifikovať. Inak by nebolo možné, aby sa volič od KDH odklonil a zakotvil pri Republike a od Demokratov prešiel k Smeru.

Dokazuje to absenciu akéhokoľvek hodnotového rebríčka, zohľadňujúc históriu a konanie strán a ich vodcov v minulosti. Vidieť tu aj úplnú absenciu znalosti histórie ako takej a širších súvislostí. O význame skladby novej vlády z medzinárodného hľadiska radšej pomlčme. Inými slovami, propaganda ovláda veľkú časť populácie, ktorá je v stave ohnúť sa na stranu kohokoľvek pod vplyvom sladkých slov, ktoré sú nereálnymi klamstvami.

Takými otvorenými klamstvami sú reči Republiky o odchode do dôchodku vo veku 60 rokov s argumentáciou, že ak to išlo za socializmu, musí to ísť aj teraz. Nezmyselná hlúposť, na ktorú predpoklady nikdy nemôžu byť vytvorené ( demografia, Husákove deti, rast dožitého veku seniorov, odchod síl do zahraničia atď. ). Menej orientovaného voliča je schopná takáto informácia otočiť do protismeru. Veď to vyzerá ľúbivo a čo viac by sme chceli ? Neutralita krajiny. Akoby Uhrík nikdy nepočul o tom, čo obnáša neutralita v nákladoch, ale znie to pekne. S nikým nemať nič a hrať sa na vlastnom piesočku ako Švajčiari. Ale za čo ?

Na opačnej strane, moje tušenie začína naberať reálnejšie kontúry. Prieskumy nič neznamenajú, sú orientačné, ale niečo predsa len môžu naznačiť. Približovanie sa Šimečku k Ficovi, ba dokonca jeho predbehnutie o desatiny percent niečo znamená. A tu sa môže udiať niečo nečakané. Mám taký pocit, že sa niekto bez parlamentnej perspektívy na poslednú chvíľu vzdá v prospech Progresívcov. Sen ? Možno, ale svedomie sa musí pohnúť, je to v prospech budúcnosti. Ak aj nie, výrazne im pribudnú voliči zo zahraničia a predovšetkým mladí.

Jedným slovom, poradie na grafe z portálu TOP, nižšie na obrázku, bude do piateho miesta, kde je SaS, myslím si zachované. KDH môže byť nahradené Demokratmi, môže sa o to postarať otvorená podpora arcb. Bezáka a osobne by som si to prial. Špekulatívny predseda KDH je síce nekonfliktný, ale strana a jej koaličný potenciál je diskutabilný. A ten zbytok ? Sobota ukáže !

Verím vo víťazstvo PS Spolu, hoci nie sú práve mojou šálky kávy. Je to lepšia alternatíva ako návrat "našich ľudí", samozrejme, ak bude s kým zostaviť väčšinovú vládu. A tu je ľad veľmi tenký.