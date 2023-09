"Všade vo svete to tak funguje, tie peniaze slúžia na politickú činnosť".

Nie je krádež ako krádež. Pokiaľ sa jedná o bežný jednorázový zločin za účelom pohodlného a predovšetkým rýchleho získania financií alebo speňažiteľných cenností, je to obyčajne práca bežných zloduchov. Takíto si pracne musia hľadať objekty záujmov, zdrojov. Ale čo je istejší zdroj ako štátny rozpočet, štátna pokladnica, nabitá peniazmi daňových poplatníkov a príjmov štátu z rôznych iných zdrojov ?

V časoch, keď sa tu rozťahoval Mečiar od hranice po hranicu a dôchodcovia boli ochotní za neho položiť svoje životy ( odznel rozhovor v TV novinách s takýmto vyjadrením seniora ), vládli tie najdivnejšie pomery. SIS režírovala únos prezidentovho syna do Rakúska v spolupráci s podsvetím ako pomstu prezidentovi za trúfalosť, vystupovanie proti samozvanému paranoidnému cárovi Vladimírovi. Zavraždili aj R. Remiáša, spojku potencionálneho svedka O. Fegyvereša. Vraj zlyhal ventil v plynovej sústave jeho BMW na plyn, ktorý len tak mimochodom, nikdy tam nebol namontovaný. Potom sa stratil aj certifikovaný servisák, ktorý robil inštaláciu. Krádež 182 miliónov korún z VUB v Nitre, sa odohrala za výdatného prispenia tejto, vtedy rýdzo zločineckej, štátnej organizácii. Pripravili pôdu a podsvetie išlo na istotu. Pomsta za každú cenu a hrabanie drzou krádežou.

Spolupráca s podsvetím v časoch Mečiara prekvitala. Diktátor mal strach z toho, aby sa tu neetablovala ukrajinská mafia, preto výdatne podporoval podsvetie, jednak ako štít proti ukrajinským votrelcom a v neposlednom rade sa dobre hodilo na špinavú prácu a zdroj bočných príjmov pre politickú stranu. Údajne raz prišli 2 dodávky Ukrajincov a už nikdy neodišli... Podsvetie platilo desiatky za privatizačné tipy, štátne zákazky, z výpaľníctva a vôbec veľmi úspešne si spolunažívali. Dokonca sa s požehnaním cára Vladimíra chystali na výstavbu severo - južnej medzinárodnej cesty krížom Stredným Slovenskom. K tomu však nedošlo, ostala iba reportáž v TV novinách s poklepávaním základného kameňa niekde pri Krupine.

Medzi nami a ČR sa ani po rozchode veľmi nezmenili podobnosti. Náhodne vypočutý rozhovor v jednej českej reštaurácii svedčí o organizovaní cieleného okrádania štátu. Pred vyše desaťročím sme sa náhodne ocitli dosť blízko seba, ale za rohom. Nádejný český premiér a jeho koaliční partneri sa bavili pri káve a príliš si nedávali pozor. "Prvou úlohou predsedu vlády je nastaviť finančné toky", zaznelo z úst pána. No aké asi finančné toky ? Na to, aby riešili pohyb peňazí v rámci ministerstva financií a ostatných inštitúcií, nie je potrebné stretnutie v nejakom "zapadákove". A na Slovensku to desaťročia fungovalo rovnako. Štátne zákazky, tunelovanie všetkého možného aj nemožného, ulievanie si cez projekty a pod.

Fico v tom pokračoval a ako deklaruje verejne, aj bude, akoby sa od Mečiara priučil všetkým fígľom. "Ako sa asi môže cítiť ten Noro", zaznelo z jeho úst, keď zatvorili Norberta Bödöra. Veľavravná poznámka...akoby bol jeho brat a vyvolený pre obdiv a súcit národa. Systém našich ľudí je unikát, možno v tejto disciplíne je lepší len Orbán. Ten je však jeho vzorom. Našla sa cesta cez PPA ( poľnohospodársku platobnú agentúru ) a dotácie tiekli na asfaltové plochy, ihriská, na hoci čo, len nie na poľnohospodársku pôdu. Pribudli výdatné eurofondy, príležitosť nevídaných rozmerov. A tu sa cesta ukázala jasne. "Ošetriť systém" počnúc od spracovateľov projektov ( brali 20 - 30 % z projektu ), následne podchytiť hodnotiteľov, odovzdať igelitky so správnou hmotnosťou a cesta k miliónom bola voľná.

Rozumiem tomu, že ľudia z osláv MDŽ a predvolebných stretnutí s hranolovými pätolýzačmi, gardistami ( aj bývalý výpaľník je medzi nimi ) a teraz už aj fašistami ( prekvalifikovali sa ), nemôžu porozumieť slovám ako hodnotiteľ, projekt a podobné "nezmysly", ale oni si nevšimli ani to keď hranol recitoval "Mor Ho" vo Zvolene a namiesto : "Kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu", zapel : "Kto našou rukou siahne na tvoju slobodu". Raz za veľmi dlhé obdobie konečne povedal pravdu !!! Seniori a ostatní prispatí a pribrzdení, voliči hranola, ešte ste sa nezobudili ? Do očí vám chrstol holú pravdu, on vám za 12 rokov dvihol dôchodky len o 1,90 .- €, na viac nebolo, rozkradli čo sa dalo a ani sa netají tým, že vás ( nás ) obmedzoval.

Na získavanie "čiernych peňazí" sú postavené celé systémy. Podsvetie a bezpečnostné zložky účinne spolupracujú, sledujú policajtov a vyšetrovateľov, aby ani náhodou nerozplietli černotu. Miešajú sa im do roboty a snažia sa ich diskreditovať všemožnými spôsobmi. Zostrihy nahrávok - aktuálne téma, čo napríklad aj "otec národa Kollár" obhajuje a hovorí o Čurillovskej mafii, sú toho dôkazom. Policajti sa trafili do čierneho. Od čias Mečiara sa systém nezmenil, iba sa stal "neviditeľnejším" a kalašnikov sa vymenil za jemnejšie, elektronické metódy. Inak je celý bezpečnostný systém štátu prehnitý a skorumpovaný. Mnoho ľudí si žije nad svoje pomery, len slepý volič nič nevidí, pretože nechce vidieť, nedokáže to zhodnotiť. On nič nevie, iba vykrikovať a kydať na iných.

Všade vo svete je pod povrchom nejaká špina, otázka je, koľko je špiny voči čistote a či je k dispozícii len špina. Ospravedlňovať to tým, že je to všade tak, je krátkozraké.

"Aj iní porobili lumpačiny, ale Fico nesklamal, preto ho budem voliť". Takto sa vyjadrila včera pani na námestí v Nitre. Hurá, bozkávam vaše ručičky, niečo excelentné a úžasné. Vrchol tuposti a hlúposti. Ospravedlňuje bohapusté kradnutie, spoluprácu s mafiou a likvidáciu novinára so snúbenicou. Len do toho, voľte "pána Fica", zaručene sa vám odvďačí ako to nevinné dieťa v zavinovačke s plným bruškom a úsmevom na spokojnej tváričke, keď sa potentuje vo vašich rukách. V tom momente sa správa ako Fico, do očí sa vám smeje a do ruky ser*e.

V neposlednom rade, chudák, zase sa postavil pred kamery s napuchnutou tvárou, oči schované za vankúšmi, spopod ktorých presvitali len štrbinou a zhoršenou artikuláciou. Už sa mu celkovo zhoršujú schopnosti vnímania reality, zrejme sa s množstvom "kofoly" nedokáže tak dobre vysporiadať. Má 59 rokov a to nie je 20. V mladosti, zdravé a dobre pracujúce telo sa regeneruje rýchlo, ale vekom...Ženičky, voličky súdruha Fica, zaspomínajte si. Aspoň 10 % z vás ( to je každú desiatu ) v minulosti a možno aj dnes, manžel v stave opitosti mláti hlava - nehlava. Darmo sa budete tváriť, že sa nič nedeje, deje a dialo. Štatistika nepustí, len sa hanbíte a bojíte priznať si to. Zverili by ste opitému manželovi do opatery svoje deti ? Aký je rozdiel v jeho správaní za "triezva" a v opitosti ? Ak si zodpoviete tieto otázky, potom choďte voliť.