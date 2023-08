"Západné sankcie sú naša výhra", píše sa v nových ruských učebniciach.

Bývalý minister kultúry cárskej gubernie, Vladimír Medinskij, je autorom rýchlokvasených učebníc pre druhý stupeň základných škôl. Je to úplne bežný jav v školstve každej krajiny, dejiny sa predsa musia aktualizovať a dopĺňať. Pokiaľ sú napísané pravdivo. Sám autor sa netají tým, že obsah ruských učebníc je upravený a zohľadňuje súčasnú spoločenskú a politickú situáciu, požiadavky cára.

Iniciátorom vytvorenia nových učebníc bol sám cár ešte v roku 2013. Údajne argumentoval pre ich spísanie myšlienkou, že je nevyhnutné spísať dejiny skôr, ako ich niekto "prepíše", teda napíše po svojom.

Autor sa počas prezentácie vyjadril priamo. Prepísal históriu, niekde stačilo fakty poopraviť, inde to bolo celé zlé a prepisoval. Sám nie je historik a históriu ani neštudoval. V odborných kruhoch historikov údajne má povesť "táraja a manipulátora". No nie je to úžasné, ak učebnicu dejín napíše niekto úplne od fachu, hlavne že je lojálny voči cárovi a veľkej matičke rusi ?

Tu je niekoľko myšlienok z učebníc :

Putin je veľký vodca, Gorbačov bol veľký slaboch. Ukrajinský neonacizmus je náš nepriateľ. Ukrajina je ultranacionalistický štát. Akýkoľvek iný názor sa dnes na Ukrajine tvrdo prenasleduje. Opozícia je zakázaná, všetko ruské bolo označené za nepriateľské. Kolektívny západ sa spojil proti Rusku. Takéto unikátne časy sa v histórii odohrávajú zriedka. Po odchode zahraničných spoločností sa vám ( študentom ) otvorili mnohé trhy. Otvorili sa možnosti pre fantastickú kariéru v biznise vo vlastných startupoch. Nepremárnite tú šancu. Dnes je Rusko skutočnou krajinou možností.“ Žiadne bojové akcie sme nezačali, ale snažíme sa ich ukončiť . Bojové akcie začali nacionalisti na Ukrajine v roku 2014, keď tam došlo k štátnemu prevratu. Keď na internete nachádzate akúkoľvek informáciu o tom, čo sa teraz deje na Ukrajine, majte na pamäti, že svetová produkcia vyrábajúca falošné šoty, fejkové fotografie a videá pracuje vo dne i v noci. Západné sociálne siete a médiá, ktoré dominujú vo svetovom informačnom priestore, s nadšením uverejňujú akékoľvek bludy. Preto bdejte! Naši vojaci majú kategorický príkaz za žiadnych okolností nestrieľať na obytné domy, ale hneď na začiatku sa stretli s nevídanou taktikou NATO. Armáda Ukrajiny nebránila svojich občanov, nebránila mestá tak, že by zaujala obranné pozície na prístupových cestách, ale naopak – vybudovala bojové pozície vnútri obytných štvrtí a nedovoľovala miestnym obyvateľom, aby ich opustili. Používala teda vlastných občanov ako rukojemníkov, ako živý štít. Západ zahrnul ukrajinský režim peniazmi a zbraňami a na Rusko uvalil bezprecedentné sankcie… Stalo sa niečo nevídané a nemysliteľné. Západ ukradol všetky aktíva ruského štátu, ktoré mal vo svojich bankách, dokopy to je 300 miliárd dolárov. De facto boli odcudzené aj prostriedky ruských korporácií, osobné prostriedky a majetok mnohých súkromníkov – občanov Ruska (nehnuteľnosti, bankové účty, akcie…). Celkové škody nemožno presne vyčísliť, ale očividne je možné hovoriť o bilióne dolárov… V skutočnosti sa kroky Západu ničím neodlišujú od rozkradnutia našich múzeí nacistickými okupantmi počas Veľkej vlasteneckej vojny.

Na konci každej kapitoly sú kontrolné otázky, ktoré majú učiteľom uľahčiť skúšanie. Jedna z nich napríklad znie: „Aké sú príčiny začiatku špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine?“

Odpoveď by sa mala opierať o tvrdenia z učebnice, že cieľom Západu je „rozčlenenie Ruska“ a že EÚ aj USA neľutovali sily, aby Rusom „vymývali mozgy“. Práve to má vraj nová učebnica napraviť.

V kapitole „Rusko, krajina hrdinov“ sa žiak dozvie, že všetky národy „našej veľkej krajiny“ bránili svoju vlasť. Nasleduje príbeh veliteľa roty Nurmagomeda Gadžimagomedova z Dagestanu, ktorý sa vo veku 25 rokov stal prvým oceneným Hrdinom Ruska za činy počas „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine.

Nie, nie je to príbeh s happyendom. Ale je podaný surovo, v tradíciách ruského spisovateľa Borisa Polevého. V učebnici je opísaný osud 25-ročného muža, ktorý bol ťažko zranený, no napriek tomu bojoval do posledného náboja. Keď ho „nepriateľ obkľúčil“, ukončil svoj život posledným granátom, ktorý mal.

„Chcem, aby hrdinský čin môjho syna stmelil celý ruský národ,“ povedal v reakcii na synovu smrť jeho otec, Dagestanec, ruský vlastenec a podľa ruskej propagandy dôkaz toho, že Rusko stmeľuje rôzne etniká.

Oproti predchádzajúcim učebniciam sa v textoch nachádza omnoho menej faktov, čísiel a grafov. Značnú časť obsahu tvoria názory autora a opisy udalostí samotným autorom, pochopiteľne tak, aby text odpovedal "spoločenskej objednávke". Štýl textu nie je výkladom faktov a vysvetlením súvislostí, ale obsahuje apely, príkazy a propagandistické heslá.

Svoje miesto majú aj citáty z cárových prejavov a nie je ich málo. Napríklad veta nižšie, z vystúpenia cára 24.2.2022, ktorá by zamotala nie jednu hlavu, hoci aj vzdelanca. Pochopiteľne, vysvetlenie významu absentuje, predovšetkým slovného spojenia "historická budúcnosť".

„Vo výsledku je to otázka života a smrti, otázka našej historickej budúcnosti ako národa.“

Ani Západ a Amerika neušli pozornosti autora a dostali svoje. Učebnica opisuje zlú ekonomickú situáciu na Západe po zavedení sankcií voči cárskemu režimu. Jedným dychom však dodáva, že z vojny najviac profituje Amerika. Európa od nich kupuje drahý plyn a americkí zbrojári nestíhajú plniť zákazky.

Zato sa autor vôbec nevenoval bývalému ZSSR, ten ako keby ani neexistoval pred rokom 1970. Obdobie posledných asi 30 rokov minulého storočia autor podľa vlastného vyjadrenia "prepísal". K úpravám sa uchýlil aj v popise cárovej éry po roku 2000 tak, aby sa "fakty" zhodovali s "povolenými predstavami o režime".

Pisateľa do nekonečna dokážu fascinovať myšlienky typu "povolená predstava o niečom, niekom". Je to adekvátne schopnostiam, o ktorých môžeme len snívať, viesť o tom polemiku a predstavovať si aké by to bolo, keby sme dokázali do takej miery ovládať svoj mozog, aby nervová sústava predsúvala len tie myšlienky, ktoré sú povolené. Inak povedané, mali by sme absolútnu moc nad kmeňovým ( malým - lat. cerebellum) mozgom, spojeným s miechou, ktorý človeku často podsúva aj falošné signály. Takto by sa "nepovolené myšlienky" vyfiltrovali ešte pred ich uvedomením si, zrejme porovnávaním s akousi databázou...

Na plné pochopenie tohoto nedosiahnuteľného javu potrebuje človek značnú fantáziu, ale cársky režim na to má čarovnú formulku. "Povolená predstava o režime" ! Fascinujúce...

Odborné komentáre k učebniciam sú viac než kritické, ale nakoniec, čo iné by sa dalo čakať ? Žiaci budú mať dve možnosti. Naučiť sa to pre verklíkovanie v škole, alebo si pritom aj niečo myslieť, pre seba. V puberte, s pionierskou šatkou na krku pod obrazom cára, je dosť ťažké si predstaviť, že žiak bude samostatne myslieť. Nechajme sa prekvapiť čo prinesie budúcnosť...Obrázok nižšie z ruského ministerstva školstva.

Cena výtlačkov, ktoré sa tlačia od minulého týždňa v Smolenskom polygrafickom kombináte výrazne poklesla, predtým stáli 1 062 rubľov, teraz len 849 rubľov. Že by cena naznačovala kvalitu obsahu ? A to má nová kniha na rozdiel od tej starej pevnú väzbu. Len tak ľahko sa nerozpadne, alebo sa skôr ako knižky rozpadne to, čo knihy velebia ?

