Zbohom slepí ješiťáci, pravicového voliča ste hodili cez palubu.

Nezainteresovaný by žasol nad suverenitou trpaslíkov. Bežne vidím na ulici, ako sa rozbreše "kefa na špagáte", keď zbadá 45 kg vážiaceho vlčiaka. A mne títo trpaslíci už dnes veľmi silne pripomínajú politickú scénu. "Kefa" breše ako o život, hoci vlčiak by si ho dal ako jednohubku keby nebol na vodítku a cvičený. Nakoniec si ide aj s gazdom po svojom bez toho, aby sa unúval odpovedať...

Títo trpaslíci nemajú nič isté, balansujú na hrane zvoliteľnosti, ale všetci sa tvária a svorne prehlasujú o sebe, že sú tí najlepší a jediní dokonalí. Reč je o pravicových stranách a straničkách, včítane hamburgerových ( zlepence ) a planktónoch. Je tam všetko, od zeleniny po tzv. mäso a volič si má myslieť, že sa spojili a tým je to vyriešené, už sú svetoví a prerazia. V deň volieb sa stane zázrak. Sulík bude mať 15 %, Demokrati 20 %, Modrí 15 % a koalícia pána gen. Macka 15 %. KDH si myslí niečo podobné a pán Majerský sa tvári ako Boh, povolaný vyberať si. Čo zase špekuluje táto zbožne sa tváriaca partia ? Ani by som sa nepriznal k nejakému vzťahu k cirkvi a cirkevným hodnostárom už vonkoncom nie. Kto je schopný toho, čo spravili s arcb. Bezákom, u mňa padol na dno.

Tu musím poznamenať, že gen. Macka si vysoko vážim, ale mňa týmto nepochopiteľným úskokom sklamal. Očakával som niečo iné, prezieravejšie, spájanie v omnoho väčšom rozsahu, do monobloku. O čo sa tu v skutočnosti hrá ? Prestávam si myslieť, že o to, čo deklarujú. Hrajú o 3 % z rozpočtu, o pohodlný politický život bez zodpovednosti. Alebo naivita nemá konca a v skutočnosti to nie sú pragmaticky uvažujúci ľudia, ale odchovanci baby Vangy ?

Tvrdé obvinenie ? Tak ho prosím vyvráťte a do volieb robte ešte niečo užitočné, niektorí musia z kola von na úkor najperspektívnejšieho.

Aj medzi pravicovými voličmi sa nájde dosť takých, ktorí potrebujú postrčiť a predovšetkým musia mať pred sebou jasne sa črtajúci scenár s percentami, o ktorých je možné pochybovať len v istých hraniciach a sála z toho istota počtu hlasov nad 5 %. Čo najďalej nad 5 %. Nemôžu všetci kalkulovať so zázrakom v deň volieb.

Nájdu sa aj takí a bude ich dosť, ktorí možno v dobrej viere, chcú dať šancu novej strane, ktorej lídri nie sú poznačení poslednými troma rokmi, ale ani Smeráckym vyčíňaním za pomoci SNS počas ich vlád. Kto sa prihovorí týmto zúfalcom, kto im vysvetlí, že ich hlas za danej situácie prepadne a v podstate podporia Fica ? Kto má gule na návrat do tvrdej reality a konečne uzná, že ak je niečo menej ako 5 % dnes, po voľbách to bude ešte menej. Dá sa očakávať, že predsa len u väčšiny zvíťazí pragmatizmus nad utópiou. Ktorý pravicový líder k tomu pomôže ?

Čím prispela pravica, hlásajúca jednotu k tomu, aby sa ich volič mohol rozhodovať na základe programu a nie na základe "menšieho zla"? Páni a dámy, robíte presne pravý opak a za to by ste si zaslúžili ostať nie mimo parlamentu, ale pod hranicou 3 % !!!

Páni pravičiari to pos*ali to na celej čiare. Dokonca ani to nie sú schopní vysvetliť voličom, čo sa stane s hlasom, ktorý volí stranu a tá sa do parlamentu nedostane. Presvedčenie pisateľa je, že nie všetci chápu dostatočne význam prepadnutého hlasu a nie všetci majú znalosti o následnom prerozdeľovaní prepadnutých hlasov. Postaví sa niekto z ješitných pravičiarov pred kamery a vysvetlí význam prepadnutých hlasov ? Na internete je všetko, ale ak sa niečo prezentuje osobne, naberá to násobne na význame. Osobný kontakt s voličom, páni a dámy a nie zo zištných dôvodov.

Pisateľ je z toho frustrovaný na celej čiare a nie je sám. Dokonca si jasne začína myslieť, že niektorí hrajú svoju hru s chladnou kalkuláciou, dosiahnuť nad 3 %, zhrabnúť štedrý štátny príspevok a nasledujúce 4 roky si tu pokojne žiť bez zodpovednosti. Občas sa ozvať v tlači, aby ľud nezabudol že stále žijú a to je tak asi všetko. A pri Ficovi byť v opozícii znamená isté témy na súboje v tlači, aj bez veľkej snahy.

Pravica hodila svojho voliča cez palubu. Žiada od neho, aby sa rozhodol medzi rovnakými supmi a pritom si myslel, že všetci budú víťazi. Také veľké guľové vám všetkým. Ak ste sa nedokázali dohodnúť, nájde sa iná voľba, hoci pragmatická, ale menšie zlo je lepšie ako neistota a prapadnutý hlas.

Zbohom ješiťáci !!!