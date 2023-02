Aj my sme mali hrdinov, "Anči" ma výnimočne očarila...

Jáááj, "Anči", hrdinka všetkých hrdiniek socialistickej práce, niekde v Elite Varnsdorf. Mladé dievča, vzorovo ustrojené do výrobného závodu so strojmi. Sotva prišla zo školy a už sa za pár týždňov zapracovala tak dokonale, že obsluhuje 32 tkacích strojov. Začala na jednom a postupne si priberala ďalšie. Teraz, keď zvládla 32 násobnú obsluhu, nechce po práci odpočívať, svoj osobný výkon chce zvyšovať.

Nahodí potmehúdsky pohľad, niekoľkokrát opakovaný, akoby laškovala s nejakým mládencom. Nakoniec, v jej veku, by to po práci ( aj v práci ) bolo prirodzené. Ona nie, žiadni mládenci. Laškuje s ďalšími 32 tkáčskymi stavmi, ktoré len tak mimochodom, stoja na druhej strane dielne a nemá na nich kto robiť...

Máličko pravdy tu však je. Firma ELITE Varnsdorf vznikla znárodnením firmy "Kunert a synové". Komunisti ukradli, ako všetko, aj túto úspešnú rodinnú firmu, založenú v roku 1924 včítane know-how. Viď link : https://www.elite-cz.cz/historie-firmy

Po vojne v nej robili takmer výhradne Nemci a po ich odsune chýbal odborne zdatný personál. Stroje stáli, kým sa stavy nedoplnili, najprv od Baťu a potom už len rástli.To sa stalo v roku 1947, takže kým tam "nastúpila Anči" v roku 1953 aj s filmovým štábom a scenárom podľa stalinského vzoru, fabrika už frčala na plno so 4000 zamestnancami a rozhodne v nej neplnilo funkciu lapača prachu 32 strojov. Ale komu by to mohlo prekážať. Hrdinka bola na svete a ešte bola aj pekná. No nepodľahnite pokušeniu napodobniť ju.

Pred pár rokmi som videl tento "filmový týždenník" z roku 1953. Škoda, že ho nie je možné stiahnuť z dôvodu autorských práv, ktoré sa vzťahujú na všetky dobové staré dokumenty tohoto druhu.

Pod nasledovnými linkami sa skrývajú shoty z rôznych časových období, včítane tých z roku 1952. Tieto mixované, ukážkové, sú prístupné.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/222411058210030/

Neschopným kulakom, ktorí vstúpili do družstva, vysvetľujú odborníci na základe skúseností zo sovietskeho zväzu, ako čeliť nedostatku krmiva v zime. Zabudli len na jeden detail : "V lete si nachystaj a v zime majú tvoje kravy pokoj, aj ty".

Traktorista a opravár v jednej osobe, Luben Popov, je hrdina. Správny hrdina sa evidentne nemôže volať Jan Novák aj keď je Čech. Aj jeho meno musí odzrkadľovať pracovné metódy sovietskych poľnohospodárov. Normy na orbu plní päťnásobne. Má pásový traktor a ak ho porovnávali so Zetorom 15...Toto mi niečo hovorí.

Ako dieťa si pamätám zo šesťdesiatych rokov niečo podobné. Traktorista dostal výkonnejší stroj, Zetor Super 50, ale nikoho nenapadlo adekvátne k výkonu traktora upraviť normy. Keď dostal výplatu na základe "nadvýkonu", za pár hodín bola dedina hore nohami. Normy sa až potom zmenili. Kto by to bol povedal, že výkonnejší traktor poorie väčšiu plochu za rovnaký čas a rovnakú prácu traktoristu...

Link nižšie, okrem iného, hovorí o darovanej Križanovskej priehrade súdruhovi Stalinovi.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/223411058210002/

"Vedma" Vlasta Vlachová z Kolína bola odhalená. Nahrabala si majetok v hodnote 3/4 milióna korún ( na knižke bolo len pol milióna, zbytok doma v krabici ). Na základe usmernení zo "Slobodnej Európy" okrádala spoluobčanov ( nepovedali nič o tom, že keby k nej nikto nešiel, peniaze nemá ). Hromadila majetok patriaci občanom, preto ukradnutý majetok bol vystavený vo výklade v Kolíne. Na výstrahu...

Ako keby sa ani neuskutočnila mena peňazí, ktorá bola super krádežou roku 1953. Večer o 23.00 hod. uisťovali ľudí, že sa nič nestane a ráno už peniaze hodnotu nemali. Aké ľudské a sociálne spravodlivé...V mojej rodnej obci sa jedna rodina chystala na stavbu domu. Muž odišiel na Šumavu na ťažbu dreva, aby dostal stavebné drevo lacnejšie. Z banky si vybrali našetrené peniaze s cieľom nasledujúci deň cestovať do Čiech a drevo na mieste vyplatiť. Na nasledujúci deň mali len bezcenné papiere. Muž skončil ako ťažký psychiatrický pacient a už sa z toho nikdy nedostal...

Protivínska stredná škola pre poľnohospodárov vychovávala mládež z poľnohospodárstva. Zmaturovali za 1 rok, veď nakoniec, čo by tam robili 4 roky. Učili sa závratným tempom, dokonca aj vo fronte na obed čítali noviny, aby si načerpali informácie a predovšetkým, vzdelávali sa nepretržite... Samý geniálny poľnohospodár.

Bolo to síce idylické, po vzore súdruhov zo sovietskeho zväzu, ale nikdy viac !