Bol som na prehliadke u ruskej lekárky.

Plánovaná kontrola u lekára, špecialistu ( v tomto prípade špecialistky ) sa neodkladá, pokiaľ na to nie je prekážka. Nebola, išiel som v dohodnutom termíne. To, že mám ruskú lekárku, špecialistku, je náhoda. Nevybral som si ju, iný za daných okolností nebol k dispozícii a nakoniec, prečo by mal byť ukrajinský, alebo ruský atestovaný lekár iný, nebodaj horší ako našinec.

Doteraz sme sa vždy s úsmevom zvítali, vyriešili predmet stretnutia, lekárka stanovila východiská do nasledujúceho obdobia, do ďalšej kontroly a s úsmevom sme sa rozišli. Teraz som zaregistroval zmenu. Našťastie som bol pripravený na všetky alternatívy, aj na takú, ktorá by mohla vyplývať zo súčasnej, nepomenovateľne barbarskej agresie psychopata. Aj keď tu žije s rodinou už pár rokov, stále je ruska, psychopat je stále jej prezidentom a rodičov má v rodnej krajine, kúsok od Moskvy, na ruské pomery čo by človek kameňom dohodil. Odišla s rodinou za demokraciou ( jej slová ), jej manžel chcel podnikať v podmienkach demokracie, nie diktatúry.

Snažil som sa byť vecný a nedať na sebe poznať najmenšie emócie. Diskusia sa striktne týkala zdravotného stavu, ale to nebola ona. Ustráchaná, smutná, až roztrasená. Áno, mladej lekárke sa triasli ruky a hlas, pôsobila neistým dojmom. Takéto niečo sa predtým nikdy nestalo. Nikdy som si na nej nevšimol nič, čo by ju spochybňovalo ako odborného lekára a už vonkoncom nie suverénneho človeka.

Nedivím sa jej. Nemôže nikdy vedieť, ako zareaguje ten-ktorý pacient. Nie každý sa dokáže vysporiadať s emóciami a počas rutinnej zdravotnej kontroly môže aj jediná nevinná poznámka spôsobiť odtrhnutie lavíny. Prinajmenšom znepríjemniť stretnutie lekára s pacientom. Vojna je niečo, čo poznáme našťastie zatiaľ len obrázkov. Očividne sa toho bála. Bol som rád, keď som z ambulancie bol vonku. Až neskôr ma napadlo, či nebolo vhodné dať najavo moju nezaujatosť voči nej. Neviem čo by bolo v tomto prípade menšie zlo, je to na zamyslenie.

Nezávidím jej túto situáciu, pretože seba si v nej viem dosť ťažko predstaviť.

Bežný ruský občan, ktorý vidí realitu, je a ešte len bude tak isto obeťou. Ak sa rusi nezmobilizujú aj za cenu životov, budú chudobní v područí šialenca a ak budú mať šťastie, do povetria vyletí iný obytný dom ako práve ich. Šialenec už dokázal, že nemá ani s tým problém.

A ešte poznámka na koniec :

Divá zver zatlačená do kúta koná pudovo. A tento šialenec je od kúta iba na krôčik.