Dnes ma varovali pred jadrovou katastrofou.

Prevádzkujem dôchodcovský "Kutyil s.r.o." a počasie bolo dnes u nás veľmi priaznivé pre prácu na dvore. Obrusoval som dosky a v tom som popri hluku flexky spozornel na hlásenie z idúceho auta. Hlavná cesta je z môjho dvora na pár metrov a ešte podo mnou, takže po vypnutí brúsky som zreteľne počul :"Občania, pozor ! Pri možnom výbuchu jadrových zbraní na letisku bude ohrozená aj vaša obec !"

Tak na Sliači sa už chystajú odpaľovať slovenskú verziu "Little boy", alebo tú opachu práve vešajú na modernejšiu verziu "Enola gay" a poistka sa pokazila ? Doteraz nás tu v blízkosti Hrona os....li len kormorány. Odteraz budú z neba honobiť aj Američania ?

Americké stíhačky v tom predsa nemôžu hrať žiadnu úlohu, pretože tu ešte nie sú. A keď aj budú, bude na nich rádioaktívna tak nanajvýš Pythotova trubica a tú má aj civilný aeroplán ( meranie rýchlosti letu ). Na naše Migy 29 by sa asi každý bál zavesiť hoci len prázdnu nádrž, pretože takmer po každom štarte pristávajú s nejakou poruchou a hrozí, že z nich niečo odpadne aj bez úmyslu. Zatiaľ, chvála Bohu, vždy stihli sadnúť bez incidentu. Odvahu pilotov obdivujem dvojnásobne.

Čo sa to tu vlastne deje ?

Že by sa niekto zabával na účet obyvateľstva ? Odchádzajúce auto som videl už len z diaľky. Pripadalo mi ako SUV, ale nebolo, pretože približne za hodinu išlo opačným smerom, tak som si ho pozrel z blízka. ŠPZ : BB 057 GS, VW van s antivaxerskými polepmi a dvoma megafónmi na streche. Pozývali na zhromaždenie proti americkej armáde a varovali pred hroziacim nebezpečenstvom. Tentokrát aj pred obsadením letiska Sliač dervišmi strýčka Sama. Nie je potrebné krvopotne pátrať po majiteľoch vozidla, v okolí BB každý vie, kto sa na ňom vozí a hlása bludy. Vplyvní to ľudia, vlastenci to musia byť, keď majú takéto zaručené informácie a starajú sa o "bezpečnosť" národa.

Povedal som si, že pokiaľ sa "panička" z prešovskej kuchyne starala na facebooku o nákup konzerv aby sme neumreli hladom pri celosvetovom výpadku elektriny, čert ho ber. Konzervy neškodia a borovičku akosi vynechala. Diametrálne odlišné však je, ak niekto tlačí ľuďom do hlavy atómové kaleráby. Ešte horší je fakt, že je tu dosť gigantických dutých hláv, do ktorých vojdú akékoľvek "giganty". Sú tu aj nič netušiace deti, tvárne, ešte bez vlastného názoru a seniori, ktorí otvoria dvere a uveria hocikomu hocičo a pokorne odovzdajú z pančuchy svoje celoživotné úspory podvodníkom.

Nestojím o to, aby sa o moju bezpečnosť starala táto horda gardistov, nyilašov a fašistov. Nelenil som a zavolal 158. Už o nich vedeli, zrejme som nebol jediný, komu sa balamutenie tohoto typu nepáči. V tomto prípade, si myslím, čo odznelo, má všetky atribúty paragrafu "šírenie poplašnej správy".