Hmyz ako biologická zbraň, "Sršeň ázijský" mieri aj k nám.

"Duce", milovaný a nakoniec vlastným ľudom potupne zavraždený diktátor, dal vysušiť "rímske bažiny". Záplavová oblasť s nepoužiteľnou pôdou bola počas jeho vlády premenená na úrodnú poľnohospodársku pôdu, kde prekvitalo pestovanie zeleniny a ovocia. Potom prišiel zvrat. Taliansko sa ho zbavilo, potupne ho zavraždili a pridali sa k spojencom.

Bola to ťažká urážka pre Hitlera. On sám síce nebol zástancom biologických zbraní a teroru tohoto druhu, ale za jeho chrbtom, na rozkaz Himlera, sa v Dachau "lekári a entomológovia" intenzívne zaoberali výskumom prenosu malárie na väzňoch. Nie je cieľom bližšie popisovať pokusy, čitateľ si môže domyslieť, ako a na čo im slúžili bezbranní väzni.

Samostatnú kapitolu tvorí "výskum" japonských lekárov v oblasti prenosu moru pomocou bĺch v tzv. "jednotke 731" a terorizovanie čínskych civilistov morom. Chov bĺch na hostiteľských krysách, na "farme", bolo zhodne kategóriou biologická zbraň so všetkým, čo k tomu patrí. Našťastie, nezostal čas na realizáciu zámerov, aplikáciu v USA prostredníctvom tzv. "keramických bômb" ( blchy zhadzované v keramickom puzdre ).

Z existujúcich asi 3000 druhov komárov ich zaujímal druh Anopheles maculipennis, prenášač malárie, na obrázku nižšie.

Pre svet bolo veľkým šťastím, že ich "vedecké bádanie" nestihli zúročiť rozsiahlejšie a pre nič netušiacich Talianov krutou pomstou za "zradu".

Vysušené bažiny zaplavili slanou vodou, ktorá sa zmiešala so sladkou a takto vzniknutá "poloslaná voda" ( zistili, že pre tieto komáre najviac vyhovuje ), bola rajom pre "Anopheles". Tie následne nasadili "do boja". Výsledkom bola malária a asi 100 000 mŕtvych nevinných civilov. Čerpadlá demontovali, aby sa bažiny nemohli odčerpať...Bola to biologická vojna so všetkými dôsledkami, dlho utajovaná skutočnosť, predovšetkým pôvodca katastrofy.

Toto bol jediný známy prípad použitia hmyzu ako biologickej zbrane s následkami hromadného umierania civilov v Európe. Nepočítame tu pliagu ako mandelinka zemiaková, kobylky a iný žravý hmyz.

Sršeň ázijský sa objavil v Európe v roku 2004, v južnom Francúzsku. Na titulnom obrázku. Bližšie informácie sú tu : https://regiony.zoznam.sk/nebezpecny-hmyz-sa-blizi-k-slovensku-jeho-invazia-predstavuje-velku-hrozbu/

Je o niečo menší ako sršne žijúce u nás a majú výrazne žlté nohy. Pre človeka nie sú priamym ohrozením, ale majú iné zameranie. Hromadne ničia včelstvá, pre človeka existenčne dôležitý, medonosný a opeľovací hmyz. Akoby miniatúrna "fabrika na zdravie a životné podmienky". Einsteinov výrok o včelách je všeobecne známy : " Ak včely zmiznú zo zemského povrchu, ľudstvu zostanú iba štyri roky života".

Hmyzu neprikladáme zvláštny význam a nemáme dôvod sa ním zaoberať do momentu, keď na vlastnej koži nepocítime jeho bodanie, hryzenie a všeobecne, jeho znepríjemňovanie nášho každodenného života. A kým nám neničí úrodu. Je dosť ťažké si predstaviť premnoženie týchto sršňov, ktoré by sme ani bežne nedokázali identifikovať do momentu, kedy by hromadne neplienili včelstvá.

V súčasnosti je identifikovaný v Bavorsku a je otázkou času, kedy sa objaví aj v našich zemepisných šírkach. Pri dnešnej migrácii obyvateľstva a pohybe tovarov so zárukou môžeme konštatovať, že to nebude trvať roky ale možno len pár týždňov.

Cieľom pisateľa nie je nastoliť myšlienku panického strachu, ale upozorniť na možné nepríjemnosti a upriamenie pozornosti spoluobčanov na možnosť výskytu doteraz nepoznaného a nezvaného hosťa v našich zemepisných šírkach. Informácie o tomto druhu sršňa sa v médiách objavili už aj v nedávnej minulosti ale obozretnosti nie je nikdy dosť.