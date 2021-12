Kedy je to v záujme občanov a kedy nie, alebo existuje morálny kódex poslanca NRSR ?

Sľub poslanca Národnej Rady Slovenskej republiky znie :

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať Ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Po oficiálnom absolvovaní sľubu sa stáva poslanec verejne činnou osobou s právami a predovšetkým povinnosťami, ktoré mu ukladajú zákony a Ústava SR. Sľubuje, že svoj mandát bude vykonávať v záujme občanov. Ale iba do momentu, kým sľub nezloží. Potom sa dejú veci prečudesné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Že nie je všetko zlato, čo sa blyští, vidíme a počujeme z každého prejavu odporcov vakcinácie z radov poslancov. Dnes hádam nepochybuje ani jediný človek s priemernou inteligenciou, že nemocnice plnia a umierajú predovšetkým nezaočkovaní ľudia. Ak pripustíme, že je to nepopierateľný fakt ( čísla nepustia, leda že by niektorí boli uletení viac ako bezpochyby sú ), potom akýkoľvek verejný prejav v neprospech vakcinácie proti Covid – 19 zo strany poslancov NRSR, by bolo možné interpretovať ako porušovanie poslaneckého sľubu.

Otázkou je, o čo môžeme oprieť dôkaz o porušení poslaneckého sľubu. Štatistika z nemocníc a márnic sama o sebe nie je relevantným dôkazom. Nemá oporu v zákone, sú to „len čísla“, aj keď nie hoci aké. Pri spôsobe myslenia časti obyvateľstva sú zanedbateľným faktom. Čo s týmito spoluobčanmi pohne, ak ani mŕtvoly nestačia ? Zrejme pokiaľ sami neumrú, dovtedy sa nezobudia. Ale potom už bude na prevteľovanie sa z kože chiméry do podoby láskyplnej ľudskej bytosti asi neskoro...Oni to nevnímajú, podliehajú tzv. "stádovému efektu" a v takom prípade sú zodpovední vodcovia.

Ústava priamo chráni občana, aj toho, ktorý nadáva zdravotníkom za to, že mu chcú zachrániť to najcennejšie, život. Kvákajúci poslanec, spokojný sám so sebou a s úškrnmi v zákulisí nad ohybnosťou davu, náchylného k masovej hystérii, ho svojim konaním vystavuje život ohrozujúcemu nebezpečenstvu. Okrem toho ten istý poslanec priamo škodí štátu, ktorému má slúžiť. Nevedomých a zmanipulovaných občanov posiela do kolabujúcich nemocníc, ktoré nemôžu vykonávať základnú zdravotnú starostlivosť, garantovanú občanom tou istou Ústavou.

Nie je účelom na tomto mieste kydať na týchto poslancov. Oni aj bez toho zo seba verejne robia, povedzme si veľmi zmierlivo, pajácov. Pre skutočnú demokraciu sú rovnakým morom ako vražedný vírus. Ale pre obete manipulácie sú hrdinami. Veď ako inak..."Ich" ľudia však nemajú na to aby pochopili, že sú otrokmi manipulátorov, kusmi ( bezduchým predmetom ), ako nazýval radových zamestnancov neschopný riaditeľ istej spoločnosti ( zažil som to na vlastnej koži ).

Skôr si chcem položiť otázku :

Ako sa „zdravšia“ časť zákonodarstva ( aj tam je skrytej pliagy na rozdávanie ) a systém výkonu spravodlivosti postaví voči poslancom, ktorí svojim konaním a verejnými prejavmi, úmyselne posielajú mentálne slabšiu časť obyvateľstva na smrť, nepriamo obmedzujú ústavné práva obyvateľstva na garantovanú zdravotnú starostlivosť, nepriamo škodia hospodárstvu, nepriamo podporujú výpadky vo vzdelávaní, ohrozujú psychický stav obyvateľstva a účinne oberajú štátny rozpočet o prostriedky ?

Ich zmanipulovaní voliči, ktorí náhodou prežijú, pretože ich zachránia zodpovedne sa správajuci voliči tých ostatných, tu budú naďalej, bez zmien. Budú ich voliť znovu v chorej predstave, že prežili práve preto, že svojich vyvolených počúvali.

Čo si môže racionálne uvažujúci človek myslieť o ľuďoch, ktorí šíria nezmysly. Vodcovia ich v tom nechávajú a nepriamo podporujú. Sú presvedčení okrem iného aj o tom, že do jednej z aktuálne podávaných vakcín sú Američanmi pridaní mikroroboti. Čínska 5G – sieť ich aktivuje, Čína sa spojí s Amerikou a budú nás všetkých ovládať prostredníctvom mikrorobotov v tele. Názov vakcíny radšej neuvádzam, aj keď mi ho dotyčný „samozvaný vše - vedec“ menoval. Neváhal mailom a následne telefonicky kontaktovať majiteľa firmy kde pracuje s tým, že prvoradým cieľom majú byť vplyvnejší ľudia – zamestnávatelia...no nie je to dokonalé ? Einstein by bledol závisťou keby žil a kto vie, či by sa vôbec odvážil zverejniť tie svoje tri písmenká popri takýchto vedeckých peckách.

Aký je rozdiel medzi priamou krádežou a úmyselným vytvorením situácie, kedy k strate na verejných financiách dôjde ? V bezduchých absolútnych číslach žiadny, ide o stratu peňazí. Z hľadiska okolností veľký. Krádež je fyzický akt, trestný čin. Manipulácia je psychický teror, kedy okrem straty prostriedkov navyše trpia ľudia a nevieme sa s ňou vysporiadať. Obrazne povedané, niektorí trpia pre slepotu, iní pre dobrý zrak. A ščuleky čo, ako ďalej ? Tajomstvo gordického uzla bude zrejme večné a vavríny budú naďalej žať arogantní špekulanti a manipulátori, ak sa rozum nevzchopí.

Otázkou je, ktorý rozum. Ten, čo uteká za hranice, chráni seba a oprávnene. Pud sebazáchovy je silný. Ten, čo tu ostáva, vykape od únavy zo zachraňovania hlásnych trúb a ich stáda.