Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali.

Koalícia si ratuje svoje zadky. Keby to pravda nebola, dávno sa dohodnú na rozumných opatreniach podľa odborníkov a neohliadali by sa za možnými následkami vo volebných preferenciách ( "Tak nejak politicky" ). Zabúdajú na to, že popularita vlády je s 83 percentami na historickom dne a parlament pripomína dielo Janka Chalupku. A nielen parlament, ale celá koalícia.

Pritom je tu veľmi dobrá možnosť na schvaľovanie účinných opatrení bez populistických manierov. (Trestuhodné mrhanie ústavnou väčšinou...). V prvom momente sa vždy javí, že nepopulárne opatrenia budú neprijateľné. Z vlastných skúseností viem, že pre Slovač je akákoľvek zmena v prvom momente neprijateľná. Ani nevie o čo ide a už vykrikuje. Má v génoch sa okamžite stresovať, najprv negovať a až potom myslieť. Kto na to má. Čas ukáže, čo je dobré a čo zlé. Akými opatreniami, toleranciou a rešpektovaním práv jednotlivcov, chceme presvedčiť takých ľudí o ktorých napísal primár Hložník ?

Nižšie je citácia z portálu TOP :

"Svoj postoj k celej veci publikoval aj primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnice Antolská Jakub Hložník. V súčasnosti pôsobí na COVID oddelení. Zverejnil zážitky z víkendovej služby, počas ktorej prijali troch pacientov na ARO na umelú pľúcnu ventiláciu. Všetci boli neočkovaní. Išlo o jednu dámu a dvoch mužov. "Dáma bola privezená sanitkou už v bezvedomí, dvaja do poslednej chvíle odmietali intubáciu a napojenie na umelú ventiláciu pľúc. Jeden sa vyhrážal, že zabije mňa, druhý ešte zvládol fyzicky zaútočiť na naše lekárky a sestričky. Teraz sú v umelom spánku na ARE s ťažkým zlyhaním pľúc spôsobeným vírusom SARS-CoV-2," vysvetlil Hložník".

Koniec citátu.

Je možné brať ohľady na takýchto ľudí a sú to vôbec ľudia ? Čo tam po nejakých pseudopreferenciách. Túto koalíciu aj tak drží pohromade len vidina 8 miliárd z EÚ. Zdravotníctvo je v megaprúseri a ten sa musí riešiť. SMER zaviedol povinné očkovanie proti chrípke v domovoch sociálnych služieb. Tam povinnosť nevadila. Tak prečo by mala vadiť teraz ? Kollár argumentoval dnes u Braňa Závodského, že v časoch Smeru bola opozícia normálna. On vôbec netuší čo trepe ! Alebo má z Fica bobky ? Či chceme alebo nie, skončí to pri povinnom očkovaní vekovej kategórie minimálne nad 60 rokov a možno aj nad 50. To po prvé.

Po druhé. Stačí sa rozhliadnuť po okolitých štátoch, ich opatreniach a napodobniť ich. Keď si každý stavia podmienky ( čisto populistické maniere ), potom to nejde inak, len návodom pani Tischlerovej, ktorý poznám z rozprávania starej mamy.

Pani Tischlerová bola manželkou evanielického farára v mojej rodnej obci pred a počas vojnových rokov. Mali 5 detí a do mäsového vývaru chcel každý iný druh cestovín. Čo nedeľa, to hádka. Raz si povedala že stačilo a pripravila každému cestoviny podľa chuti. Pri obede tých 5 druhov cestovín zmiešala dohromady pred nimi do jednej misy a poznamenala :"Teraz si každý vyberte tie svoje". Od toho momentu sa hádky skončili a ona striedala 5 druhov cestovín pekne v poradí.

Zrazu sa našiel konsenzus a tolerancia. Aj vláda by ju mala hľadať, ale trošku inak. Mantinely by mali tvoriť iné parametre ako preferencie, alibizmus a veľkohubé vyhlásenia, že my nikdy. Trt makový. Hlupáka treba ku všetkému dokopať. Neskôr sa aj poďakuje. Nikdy nie je možné vyhovieť všetkým, preto prvoradé je prežitie a až potom maniere a preferencie.

Kto chce za svoju pravdu a za Fica položiť svoj život, tlačiť do seba Ivermectin na odporúčanie samozvaného experta, mladého Kaliňáka, nech to robí. "Samoliečiteľ - antivaxer - si v Nemecku namiešal do infúzie "svoj liek", za dva dni bol mŕtvy...Aj za Mečiara chceli ľudia životy pokladať ( na vlastné uši som to počul ), až bola štátna pokladnica prázdna a sánky im sklapli. Prečo im v tom brániť ? To sa nedá, ego nepustí. Je to cynické ? Je !!! Ale pre poučenie je najprv potrebné nejako si nabiť ciferník. Čím skôr sa to stane, tým lepšie.