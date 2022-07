"Mne by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu!" A nielen oni...

Zrejme nikdy by ma nenapadlo zamyslieť sa nad polohou a dispozičným riešením tohoto kolosu medzi zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku. Pýši sa titulom najlepšej nemocnice v SR za rok 2021. Nemôžem nájsť rozumné vysvetlenie pre pridelenie uvedeného titulu. Ale o to v tomto momente ani nejde. Nechcem sa zaoberať tým nekonečným bahnom v slovenskom zdravotníctve, z ktorého trčia do neba len monobloky amatérsky riadenej Rooseveltky. Pre tých pár fundovaných ľudí musí byť utrpením pracovať v kolektívoch nekompetentných a bezmocne sa prizerať unikajúcim peniazom cez staré okná a na platy babrákom. Elektrické ohrievače za chrbtom každého referenta predsa vyriešia problém mrazivých dní. Čo tam po nejakej faktúre za elektriku a plyn...

Za úspechmi, ak sa to dá takto nazvať ( ľahko je byť za pekného medzi škratami ), stojí niekto iný, nie vedenie. Je tu, na šťastie pacientov, mnoho ctiteľov Hippokrata, o čom som sa aj ja presvedčil na vlastnej koži a nezabudnem na to...

Nemocnicu projektoval Štefan Imrich ( pred nejakým časom sa ohlásili na riaditeľstve jeho dediči a uplatňovali si vlastnícke nároky na projekt, požiadali ich, nech si privezú svojich právnikov a nemocnica si na jednanie vyšle svojich, viac neprišli ), zhodou okolností ten istý architekt, ktorý projektoval aj nemocnicu na Kramároch ( https://www.cas.sk/clanok/1075876/v-banskej-bystrici-maju-opat-najlepsiu-statnu-nemocnicu-rastla-13-rokov/ ). Výstavba začala v smutnom roku príchodu sovietskych tankov a trvala 13 rokov. Je to kolos s 1100 lôžkami, vzhľadovo a miestami aj pomýlenou logikou účelu, v duchu socialistickej architektúry.

Ako by sa inak dala logicky zdôvodniť fasáda z mozaikovej minidlažby, ktorá už dávno opadáva. Mozaika je použitá aj v interiéri, v ambulanciách. Je komické, ako sa na pôvodnej, desne krivo urobenej mozaikovej parapete z vnútra okien, hompáľajú rovné predmety. Átriová chodba alergologického oddelenia, kde bojujú 40 rokov s plesňami. Na alergológii majú nezničiteľné plesne ! Dôvod, netesné presklenie vysokého átria, pod ktorým sa drží vlhko a tým aj plesne. Bludisko, v ktorom sa neznalý prostredia zaručene stratí po 3 minútach. Výpočet detailov by bol nekonečný. Kto, kedy a za koľko toto rozpadajúce sa monštrum oživí ? A zlatý klinec ?

Orientácia areálu nemocnice voči mestu, zdroju klientov.

Ak prichádza potenciálny pacient do areálu, prvé oddelenie ktoré uvidí je patológia. No nie je to milé ? Ešte človek ani nedorazil k lekárovi a už vidí, kde môže skončiť. ( "Bedřichu, jdi do Pelhřimova, prohlídni si tam krematorium, abys věděl, do čeho jdeš !" ).

Chce sa mu po tomto pohľade ešte ďalej ? Nechce, ak je psychicky labilnejší, depka je zaručená. Predstavme si pacienta s neliečiteľnou diagnózou, ktorý chodí na kontroly, vie, že to má zrátané a tu mu to ešte aj pripomínajú...V iných nemociach je patológia zastrčená mimo pohľad pacientov. Je to predsa logické, preto neviem pochopiť čo sa stalo na tomto kopci. Takto amatérsky sa strápnil architekt, alebo súdruhovia úderníci otočili výkresy ? Úmyselné prehmaty výtvarníka zo starej 20 korunáčky sú známe ( Palachov portrét zakomponovaný do tváre J. Žižku, dav viedol slepec s dvomi ľavými rukami ), bol to šikovne, ale aj drzo zrealizovaný protest proti Brežnevovým pätolýzačom (chcel som ostať slušný ).

Oproti tomu na urgentný príjem si musí sanitka preraziť cestu areálom plným iných vozidiel, často aj oprávnene zavadzajúcimi obslužnými vozidlami, rampami, tesným podchodom a parkoviskom, kde je kolízia na spadnutie. Takmer až do Podlavíc, na kraj areálu. Neviem si predstaviť, keby súkromné vozidlo viezlo ťažko zraneného a silne krvácajúceho človeka, medzi životom a smrťou, ako jediná možná alternatíva záchrany v danej situácii. Kým by šofér vysvetlil nutnosti vjazdu a v strese našiel urgentný príjem...

Ako som na začiatku spomenul, nikdy som si tieto veci do súvislostí nedával. Ale niektorí dlhoroční a kvalitní zamestnanci majú prehľad a o všetkom...