Múzeum gýča, Kremnica - alebo čo nás obklopovalo kedysi.

Nebol som tam prvýkrát, ale s odstupom niekoľkých rokov som mal istotu, že sa portfólio vystavovaných artefaktov značne rozšírilo. A nemýlil som sa. V súčasnosti má múzeum k dispozícii 3550 originálnych predmetov z čias dávno minulých. Z tých čias, keď sme z ruska zháňali tlejivkové svietniky, trpaslíci, poháňaní teplým vzduchom z vykurovania zase pílili o dušu, v zime. V lete sa nekúrilo, nepílili. Naše sekretáre zdobilo množstvo keramických psov, jeleňov, ľadových medveďov a steny obrazy od naivných umelcov. Aj moji rodičia mali obrazy od miestneho umelca, napr. zámok Bojnice, za 500.- Kčs v roku 1966, pričom sa vtedajší bežný plat činil cca 900.- Kčs ! Vzhľadom na pokus o renesančný štýl, trigonometria a vzájomné pomery predmetov v priestore, umelcovi unikali ako voda medzi prstami...

Je zaujímavé, že niektoré predmety sa v bývalom Československu vyrábali aj u 2 výrobcov podľa rovnakej dokumentácie. Tak sa stalo, že sa líšia iba farebne, napríklad veľký popolník, strážený ľadovým medveďom v modrom a zelenom prevedení. Tento popolník je na spodku titulnej fotografie.

Jednoznačnou ozdobou exponátov je sám sprievodca. Aby som neodhalil úplne všetko, nefotil som vstup. Skutočne originálny vstupný turniket. Jeho prekonaním pán sprievodca s veľkým "S" navodí delikátne uvoľnenú atmosféru a je otvorený spoločným komentárom exponátov s maximálnou dávkou humoru. Najdelikátnejšie exponáty vyzdvihne, upozorní na prazvláštny myšlienkový pochod tvorcov niektorých "homemade" exponátov, ale nie dehonestujúcim spôsobom. Mohol by som jeho výkon ďalej ospevovať, poskytol nevšedný zážitok, za čo sme boli náležite vďační. Každým svojim cólom je recesista a to je moja krvná skupina. Iba osobná skúsenosť na mieste dokáže vystihnúť atmosféru cca 90 minútového zážitku.

Expozícia je "tematicky členená". Organizátori vytvorili domnelú spálňu a obývačku bytu z obdobia hlbokej totality. Exponáty sú tiež tematicky zoradené. V jednej sklenenej vitríne ( foto sa lesklo, preto nie je priložené ) je asi 50 CD a DVD s cca 30 kazetami do "magiča", všetko v originálnom balení, vo fólii. Sú to hity z kanála SENZI a jemu podobných. Darcom bola babka, "ktorá ich strkala do rádia z každej strany a nie a nie to hrať", znel komentár. ( Kto vie, ako dopadneme my...).

Výrobok čiperného a vtipného seniora.

Unikátny exemplár je dielom vtipného seniora. Bližší komentár si to nevyžaduje.

Múzeum nevzniklo len tak náhodou. Je organickou súčasťou Kremnických gagov, festivalu satiry a humoru. Na jeho nádvorí je stena, na ktorú každý rok pribudne nová plastika tváre významnej osobnosti ľahkého žánru umenia "in memoriam". Gestorom a spoluautorom myšlienky a výstavky je riaditeľ festivalu p. Vykysalý, Rasťo Piško a kým žil Stano Radič, zhodne bol pri tom.

Stena masiek

Pôvodná myšlienka bola iná, ale keď nás navždy opustil nezabudnuteľný Julo Satinský a potom Stano Radič, zámer sa zmenil na "in memoriam". Tento rok, v rámci festivalových dní 26.8. - 28.8.2022, pribudne plastika majstra Lasicu. Vlani sa to nestihlo zrealizovať.

Covid maska z roku 2021.

Protiľahlá stena, uzatvárajúca nádvorie, nie historický kamenný múr ( "do tej spoločnosti na kamennom múre by nezapasoval a dehonestoval by ju" ) , nesie masku "pajtáša", ktorý minulý rok zhatil plány organizátorov, preto dostal miesto samostatne. Ako vidno, "aj tam škodí, múr sa začína odlupovať", ...komentoval sprievodca miesto uloženia "strapatého".

Ochranka múzea.

Na záver, sprievodca riešil prepotrebnú ochranku objektu. Údajne po dlhom zvažovaní dospeli k záveru, že takto skromná ustanovizeň na ochranku financie nemá. Ale prišla spásonosná myšlienka. TV hviezdy reality show z Pereša túto službu vykonajú zadarmo, aj v zobrazení na lamináte v životnej veľkosti. "Súdny človek sa takému miestu vyhne oblúkom a bránou prejde iba ak je otvorená".

Moje recesistické ponímanie sveta ( pokiaľ sa dá ), mi diktuje prispieť do tejto bohatej zbierky. Mám k dispozícii 3 odliatky z hliníka ( povrchovo upravené ). Vľavo v galérii plaketa mesta Kremnica, v strede unikát, "pamätná plaketa", ktorú dostávali odmeňovaní zamestnanci - milicionári pri významných výročiach "februára". Vpravo, soška hutníka, s nápisom na pätke " SNP". Zhodne bola súčasťou odmeny pri výročiach SNP v podnikoch. Fotky nie sú dokonalé a výstižné. Plaketa Kremnice a soška hutníka sú vyrobené na profesionálnej úrovni, hoci ich vyrábali amatérski výtvarníci - zlievači. Milicionárska plaketa je výtvorom antivýtvarníka, zlievača. Na Plaketu ĽM si spomínam spred roku 1989 a do dnes nerozumiem tomu, "kde dali soudruzi oči"... Tieto vzácne predmety, pamätníkov doby som zachránil zo šrotu. Zaujímavosťou je, že sa odlievali vo viacerých zlievarňach, podľa zhodného modelu. Už mohli byť hoci aj súčasťou motorového bloku v niektorom aute...

Ja som bol s návštevou múzea výsostne spokojný a vrele ho odporúčam, človek príde na iné myšlienky.