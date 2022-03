Niektoré informácie nemajú čo hľadať v TV novinách.

Že ukrajinský prezident je prvoradým cieľom ruského zločinca, nie je žiadnym tajomstvom. Ruskí teenageri v maskáčoch by sa k nemu sotva dostali. Na túto úlohu si psychopat najal súkromnú armádu tzv. Wágnerovcov a čečenských hrdlorezov Kadyrova.

Čečencov, podľa slov ukrajinského veľvyslanca na Slovensku, "preriedili" ukrajinskí delostrelci ihneď po príchode. Údajne padol aj ich generál. Zrejme si stavy doplnili, pretože sú na bojisku aktívni. O Wágnerovcoch sa ale nehovorí. Tí sú zrejme opatrnejší a systematicky idú za cieľom, prezidentom Zelenským. Kto vie, koľko im za to šialenec zaplatil...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V TV novinách na Markíze dnes večer odznela informácia, že prezident Zelenskyj trikrát ušiel hrobárovi z lopaty. Zakaždým ho varovala ruská tajná služba, ktorá nesúhlasí s vyčíňaním šialenca.

Za druhej svetovej vojny by to bolo v ponímaní W. Churchilla, neodpustiteľná strategická chyba. Vyzradenie informátora za vojnového stavu je na povraz.

Čo chceme, pomáhať ukrajine, alebo s úsmevom na tvári vyzrádzať dôležité informácie, len aby sme priniesli senzačnú správu. Aj maličkosti sú za vojnového stavu podstatné.

Šialenec zrejme vie o tom, že nie všetci členovia tajnej služby sú mu lojálni, ale niektorí určite sú. A na to musí spravodajstvo pamätať skôr, ako pustí do éteru senzačnú správu. Zelenského môže ohroziť aj nepatrná maličkosť a to by sme asi nechceli. Je to chlap na svojom mieste, symbol obrany krajiny, ktorý je mi zo dňa na deň sympatickejší.