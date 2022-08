Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď !

Kto vie. Nedokážem to pomenovať. Nech to nazveme akokoľvek ( hnev, zúfalstvo, frustrácia, bezmocnosť ), je to výkrik do tmy. Človek odbúrava stres ako vie, aj informovaním priateľov. Nejako sa predsa musí dostať do koľají a nie každý siaha po rovnakých "pomôckach". Koho by to nerozhodilo, hlavne ak si následne poskladá myšlienky a zistí, že z nenazdajky mohli s mackom stáť zoči - voči a hľadieť si do tváre.

Volali krízovému teamu - zásahovej jednotke - a priznám sa, muselo nimi prebehnúť vysoké napätie. Vraj príde zajtra, pretože nemajú obrazový záznam ! Neviem ako to chápať. Nenachádzam v tom žiadnu logiku, ani zdravý rozum. Zajtra tento chlpáč môže pokojne "nakupovať" na Hrochoti, alebo šacovať úrodu v niektorej záhrade, inej obci. A tam bude zase pár ľudí na infarkt...

Dnes, milí Očovčania, majú utrum. Kto nenakúpil včera, alebo v meste ( Zvolene ), ostáva bez nákupu. V okolí predajne Jednoty sa práve v tejto chvíli producíruje macko a je mu to šuma fuk. Prišiel si po niečo pod zub, alebo ho vyhnali z lesa ako nežiaduceho silnejší chlpáči ? Chudák, zrejme ani nevie čí je a dovolím si tvrdiť, že už nikdy ani nebude vedieť, čo je to zač ten pravý život medvedí. Pekne ďaleko od dvojnohých otravov, striedavo v brlohu a malinčí. Už nenájde ten pravý medvedí pokoj, kolorit divočiny, pretože pričuchol k inej potrave, iným zdrojom a denne vidí čudné tvory v čudných brlohoch, kde potrava leží a nebeží. Chaos v jeho hlave je nenapraviteľný...Len aby na tú "Očovskú hrudu" nebol zvedavý, tam bude národa a vôní....

Má smolu, krajina medvedia sa "minula". Prešiel za onen plot, na konci svojho sveta a v tom druhom ho nikto nechce. Má smolu, že sa narodil a pritom miesta pre neho niet. Nemá sa kam vrátiť, silný ho vyhnali a tu, medzi dvojnohými, ostať nemôže. Zdá sa, že jeho osud je skôr či neskôr spečatený. Bude to stáť veľa námahy, možno vzniknú škody na majetku a nebodaj aj zranenia.

Keby sa vôbec nenarodil, nemuseli by sme riešiť nič.

A čo dovtedy ? Čo Očovčania, to vieme, ostanú hladní.