Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.

V sérii filmov zo života študentov, neskôr pracujúcej inteligencie, v jednej časti "básnici prichádzajú o ilúzie". Ja som už dávno prišiel o ilúzie, že raz tu bude vládnuť niekto kompetentný. Rozdiel je v tom, že na filmoch sme sa pobavili. Politická scéna už neslúži ani na zábavu, znechutila aj tých najotrlejších a slzy roní nad ňou aj bútľavá vŕba.

Vznikla nová telenovela - "Dohodneme sa, že sa dohodneme ak sa stretneme, čo chceme, ale neustúpime".

Možno v 36. časti sa dozvieme, kto a s kým sa stretne, v 72. zase, o čom budú hovoriť. Možno niekto, v jednom nestráženom momente, navrhne aj termín. A keď ich zasiahne blesk, stretnú sa. Výsledok vidím niekde okolo 987. časti ak budú hviezdy naklonené a neurobia si z huby riť.

Prestal som to vnímať, veď vnučky sa mi zdajú kompetentnejšie.

Z tejto letargie, pokúpeľovej adaptácie na bežný kolorit, odstraňovania buriny zo záhradky, ktorá 3 týždne bujnela a schovávania sa pred horúčavami, nás vrhol do tvrdej reality Covid. Po troch očkovaniach. Manželka prišla týždeň po mne z kúpeľov a na piaty deň sa začala cítiť akási nesvoja. "Ráno sa ideme otestovať", znel jednoznačne náš zámer. Vstával som so slabšou zimnicou a v hlave sa mi "presýpali oceľové guličky". Dobehol som ju s príznakmi.

Google a NCZI prezradili, kde sa vo Zvolene aktuálne testuje, s platnosťou od 21.3.2022. Mal som síce podozrenie, že niekto zodpovedný za aktuálnosť WEB - u si neplní svoje povinnosti ( od marca žiadna zmena ??? ), ale písmo nepustí. Ostatne kto je prorokom a vie určiť, čo je haluz a čo nie ?

Trt makový ! Na tvári miesta sme zistili, že podozrenie bolo správne, nič z toho pravda nie je, namiesto asi 10 testovacích miest fungujú 2, aj to v obmedzenom režime, čase, ktorý sme samozrejme prepásli. Kúpime si AG testy, bolo našim spontánnym rozhodnutím, nakoľko nás zmáhala chôdza v rúšku na horúcom slnku a manželka mala aj dosť zvýšenú teplotu. Ja len tesne nad 37,0 °C. Ťahalo nás to čo najskôr domov, mimo ľudí...

Je utorok predpoludnie, 9.8.2022. Testujeme sa podľa návodu a niečo som pri tom postrehol. Nič to na fakte nezmenilo, že sme pozitívni, dnes už 3. deň, utorok bol nultý podľa informácií od lekára. Postreh hovorí, že presne nadávkované 4 kvapky bez prebytku generovali rýchlo a výraznú čiaru pozitivity, viac tekutiny ako 4 kvapky rýchlejšie zaplavujú tester a tým je aj čiara pozitivity slabšia. Pre slabší zrak a horšie osvetlenie dokonca prehliadnuteľná.

Chémia nepustí, ideálny pomer reagencií generuje ideálnu reakciu, premrštené pomery reakciu oslabujú, hoci beží, ale slabšou intenzitou a produkty reakcií ( čiara ) sú menej výrazné. Toľko moje múdrosti, zistené pri našich testoch, iné som nikdy nerobil, nepotreboval som. Nesprávny pomer reagencií by mohol spôsobiť aj "nespoľahlivosť" ( veľmi nevýrazný, nejednoznačný výsledok ) testu z dôvodu nepresnosti obsluhy. Iné osobné skúsenosti sú vítané, vyzerá to tak, že sa ešte budeme samotestovať.

Každý sme zavolali svojmu všeobecnému lekárovi. Manželkin, podotýkam, zastupujúci lekár jej predpísal čo mohol a uznal podľa príznakov za vhodné, ja som skončil u sestry. Všeobecné pokyny a hotovo. Nemám jej to za zlé, som na tom podstatne lepšie ako manželka, aj keď som sa už cítil aj lepšie...

Aby to nebolo také jednoduché, mali sme cez víkend dlho očakávanú návštevu, dvojdňovú. Odišli v nedeľu. To sme ešte netušili, v čom sa vezieme. Okrem zdvorilostnej "výslužky", domácich lekvárov a cuketového šalátu ( mimochodom, sú to podľa "nezávislých odborníkov" - vnúčat - delikatesy, len neviem, ako im ( návšteve ) budú chutiť za týchto okolností ), sme im pribalili aj Covid. Po našom upozornení na "radostné" zistenia, poslali v stredu len fotky ich testerov s dvomi čiarami. No nie je to milé, prídete k niekomu po dlhej dobe, zažijete príjemný spoločný víkend a odídete s nožom v chrbte...Priznám sa, najradšej by som sa v zadku videl, ale vírus nie je náš súper, my sme jeho bezbranné obete.

Čo sa deje od času testov, teda od utorka predpoludnia ?

To je v prípade manželky des, ja som na tom lepšie, ale... Prvé dva dni sme viacmenej preležali. Ja so slabou, ani by som to nenazval triaškou, skôr mravenčením po celom tele a zvýšenou teplotou, končatinami ťažšími ako koľajnica. Manželku som 2 dni po sebe balil do zábalov, teplota jej vybehla viackrát na 39,2°C, dokonca aj ráno a zrejme by ešte stúpala. Zábaly vždy rýchlo zabrali, našťastie. Extrémne bolesti hlavy a dnes ráno aj celého tela. Myslela si, že z dlhého ležania, ničnerobenia, začali protestovať kríže a bedrá. O hodinu plakala od bolestí. A to na kvalitnom matraci ešte má 5 cm hrubý matrac z "lenivej peny", ako prevencia. Ani dotknúť sa tela. Niečo takéto som ešte nezažil. Zmiernili to až tabletky od bolesti.

Na jedlo je lepšie nemyslieť, naše žalúdky sú výrazne proti. Okrem tekutín nám obom najviac berie pečivo a chlieb, bez ničoho, len tak, ako kedysi. Máme trojchodové menu - chlieb, kôrku a dužinu. Ostatne, aspoň ja, mám chuťové poháriky čiastočne otupené. Spánok, ak sa to tak dá nazvať, je nedefinovateľný, po vzore Sibyly, deň máme pomiešaný s nocou. Ona tvrdila, že leto sa pomieša so zimou - mýlila sa ?

Máme pocit nevypočítateľnosti z nasledovných hodín, slabosť sa strieda s lepšími momentami. Čo je zatiaľ pozitívne a nechcel by som to zakríknuť, s dýchaním to nie je najhoršie a aj saturácia je v norme. Inak to neprajem ani nepriateľovi. 11 rokov konzumujem chilli a odvtedy som nebol chorý na respiračné choroby a toto...Práve som bol prihlásený na 4. dávku očkovania s termínom dnes, čo som, samozrejme, musel zrušiť.

Nemám poňatia, ktorému písmenu gréckej abecedy sme ublížili, že zosnovalo takúto pomstu. Viem však s istotou povedať, že sme ešte nevyhrali. V kúpeľoch som stretol osobu, ktorá tam bola na lekársky predpis s diagnózou postcovidových komplikácií a poisťovňa to akceptovala, kúpele mu schválila.

V opatrnosti sme nikdy nepoľavili, zvykli sme si, ale evidentne nikto z nás nie je nedotknuteľný...