Pellegrini u Braňa Závodského a 500.- € poukážky.

Pomaly sa aj z uhorkového pohára ozýva 500.- € poukážka a Matovičovými slzami kropená ľudskosť. Len či je to až také terno, ako si to minister financií vysvetľuje a tlačí to na svet ako kapustu do suda. Takto nevšímavo k svojmu okoliu sa upnúť na jednu myšlienku je viac ako nerozumné. Mimo reality. Kollárov príspevok k akcii nekomentujem.

Doslova ako kapustu do suda, pretože si zrejme na hlavičkovom formulári nestihli s aktuálnym predsedom vlády vymeniť ani oficiálne funkcie a návrh prišiel do parlamentu s pôvodnými funkciami. Matovič - predseda, Heger - minister. Niečo úžasné, na zhodenie zo stola. (Zdroj : portál TOP .)

Reálny časový horizont sa doteraz spomína len skeptikmi z účinnosti rýchlokvaseného nápadu. Nie náhodou. Pri rýchlosti a efektívnosti fungovania štátneho aparátu sa z toho môže stať pôrod ježka. Za 3 - 4 mesiace môžu cielení poskytovatelia služieb oproti poukážkam dávno skrachovať. Tvrdí to mnoho oponentov a niečo pravdy na tom zrejme bude.

Pellegriniho návrh počíta s rôznymi možnosťami. Počnúc od 200.- € ako kompenzácie energií až po priamu dotáciu seniorov, ale v nižšej sume. Popri tom hovorí o kompenzácii pre zdravotníkov. Ich si nikto nevšíma, pritom odpadávajú od únavy. V diskusii uviedol varianty a nie zlé. Rozhodne by sa o nich dalo diskutovať.

Otázkou je, či naozaj neexistuje žiadny systém, ktorý by pomohol seniorom a zároveň pozdvihol upadajúce služby ?

V minulosti sme tu mali bločkovú lotériu, očkovaciu lotériu s generovanými heslami pre milióny prihlásených. Čo tak popri paušálnej dotácii napr. 100.- € za energie, poskytnúť cez sociálnu poisťovňu "štartovací kapitál" ďalších 100.- € pre každého seniora. Následne generovať a distribuovať osobné kódy ako pri očkovacej lotérii a na základe osobných kódov preplatiť podľa stanovených pravidiel bločky s napísanými kódmi za "X" eur v sumáre. Nechcem polemizovať o výslednej sume, ale rozhodne by sa malo ujsť aj zdravotníkom z 0,5 miliardy, ak sa len tak našli...

Ja byť zdravotník v tomto štáte, už dávno utieram zadky na západe. Za "ďakujeme" si nič nekúpia, pritom riskujú svoje životy, ohrozujú životy svojich rodín a v konečnom dôsledku žijú vôbec ešte rodinným životom ?

Netreba tlačiť ceninu s ochrannými prvkami. Je to práca pre IT odborníkov a ak budú dobre motivovaní...Niečo za niečo, nie na základe prehnitých tabuľkových platov. Bločky za služby je možné vyhodnocovať aj s časovým odstupom, v nejakom rozumnom horizonte a preplácať popri dôchodkoch. "Štartovací kapitál" je možné distribuovať prostredníctvom sociálnej poisťovne k dôchodkom okamžite a tak isto okamžite začať využívať služby. Peniaze sa môžu "otočiť" a získa sa drahocenný čas.

Je úplne jedno, ktorí členovia rodiny by služby využívali, kód dostane len babka a dedko. Nie sused, ani suseda. Osamelí seniori môžu kód, rovnako ako ceninu - poukaz v nedohľadne, darovať, ak nie sú v stave využiť možnosti. Náklady na tlač s ochrannými prvkami zrejme tiež nebudú zanedbateľnou položkou. Bez ochranných prvkov si každý natlačí čo chce.

Ak sa porozhliadneme, našla by sa cesta schodná a účinná cesta. Kde je vôľa, tam je cesta. Rozumný menežer sa najprv pýta a až potom koná. Ale to by som už ďaleko zachádzal.