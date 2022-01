Skutoční hrdinovia za svoje presvedčenie zomierali, Uhrík zneužíva čo sa dá.

Na Slovensku je europoslanec Uhrík hrdinom pre radikálnych antirúškárov a antivaxerov. Tu sa mu nič nemôže stať. Má poslaneckú imunitu a dostatok zaslepených nasledovateľov na to, aby si pohodlne užíval výhody bruselského mandátu. Ale do Bruselu sa nejako musí dostať a tu by sa od hrdinu očakávalo, že bude konať ako hrdina.

Hrdina, ktorý svojim ovciam hlása ignorantské postoje voči Kovid opatreniam, popiera samotný Kovid a ľudí priamo nabáda na podstúpenie rizika úmrtia, nakoniec až takým hrdinom zrejme nebude. Presnejšie by možno bolo konštatovanie, že je zbabelec, ktorý podvádza, zneužíva a klame svoje stádo. Prečo ? Pretože mu to práve tak vyhovuje !

Keby bol hrdina z presvedčenia, do Bruselu cestuje individuálne, aby si na letiskách a v lietadle nemusel nasadzovať respirátor FFP2. Predsa je toho odporcom. Keby bol hrdinom, nepodrobí sa nariadeniam a zotrvá pri svojich ideáloch. Svojim voličom ide príkladom, vykašle sa na obmedzujúce a pre neho zaiste ponižujúce používanie ochranných prostriedkov. Svoje ideály vytrvale háji vždy a všade. Tu sa mi žiada vysloviť aj to, že za svoje ideály by nemal váhať ani svoj život obetovať. To je však zrejme pritvrdé. Ľudia tohoto typu sú vo svojom vnútri doslova strachom nasiaknutí a robia pravý opak toho, čím opíjajú voličov.

Hrdinom je len pred svojimi ovcami. Na letisku poslušne sedí s rúškom, v lietadle si poslušne nasadí respirátor a poslušne cestuje prvou triedou. A tu sa neviem rozhodnúť pre dôvod. Bojí sa nakazenia ( v prvej triede býva menej cestujúcich ), alebo sa cíti byť vyvoleným, ktorému stádo predsa zaplatí. Snáď si nebude v ekonomickej triede takmer dve hodiny otĺkať kolená o sedačku pred sebou a deliť sa o priestor s lúzou...no nie ? A prečo si nezajesť a nevypiť, v ekonomickej triede je to skromnejšie...

Jedno či druhé, geroj je len na svojom smetisku. Inak vypočítavý manipulátor, ktorý sa neštíti viezť na vlne čohokoľvek, len aby z toho kvaplo. Je na škodu veci, že nie všetci jeho voliči sa dožili a dožijú toho, aby si svojho hrdinu mohli pozrieť ako cestuje, ako vodu káže a víno pije, na čo sa vyhovára a ako háji ich, do hrobu vedúce ideály. Za naše peniaze...

