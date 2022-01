Vnučky, školáčky , ma dnes donútili zamyslieť sa.

Pondelok ráno je ťažký stresujúci čas nielen pre väčšinu školopovinných detí. Aj mnoho dospelákov štartuje nový týždeň s odporom a ťažkopádnosťou, pod výrazným vplyvom víkendových aktivít, alebo sladkého ničnerobenia.

Naše vnučky dnes ráno výnimočne išli do školy z víkendového pobytu od starkých. Obyčajne, ak aj strávia u nás víkend, najneskôr v nedeľu podvečer idú domov. Vtedy končí pobyt "u starkých, kde deti kazíme na počkanie". V chodbe máme zavesené drevené srdce, ktoré pred pár rokmi priniesol od dievčat starší vnuk. Pochopili sme to ako jeho podkutý a všetkými masťami mazaný protest proti množstvu inštrukcií, ktoré dostával od rodičov pri nástupe na víkend. Je na ňom úhľadne vypálený text: "Vítajte u starkých ! Deti kazíme na počkanie".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rodiny sa rozrástli a dnes už rodičia neriešia detaily. Na to nie je čas a pochopili, že "výchovné metódy" starkých sú síce iné, ale minimálne rovnako účinné ako tie rodičovské. A predovšetkým starká ich intenzívne zapája do domácich prác a vždy im pripraví veci na tvorivé aktivity. Starkého flambované banány páru nemajú a čím väčší oheň, tým sú lepšie...

Pri každom pobyte niečo vyrábajú. Ozdobné predmety, malé darčeky a obrazy s využitím prírodných zdrojov a zapracovaním vhodného domáceho odpadu. Prikladám obrázky z tvorivých činností starkej družiny, včítane titulného. Svietniky, kvetináče, skladovacie dózy...

Ranné vstávanie dnes nebolo veľmi po vôli. Vstávali predsa do školy. Keď sa konečne dostali k zušľachteniu zovňajšku, rozčesávaniu vlasov pred veľkým zrkadlom, nenápadne som poznamenal, že do školy by mali ísť s radosťou. Tešiť sa na nové vedomosti, ktoré sa naučia, pretože sa obidve tvárili ako Kristus na mukách. Na svoj vek sú veľmi inteligentné a dúfal som, že ak ich nepovzbudím, aspoň rozosmejem.

Odpoveďou bolo zašomranie niečoho, ani neviem čoho, ale rozhodne to nebol prejav súhlasu a odhodlania. Následne sa ozvala staršia, šiestačka ( mladšia je piatačka ) s výlevom o zbytočnostiach, ktoré sa musia učiť. "Načo mi budú niektoré veci z matiky, alebo veci z geografie, kde je to alebo ono "! Mladšia len súhlasne pritakávala. Po krátkej odmlke som sa im snažil naznačiť, že každému sa niekedy v budúcnosti môže stať, že príde o hmotný majetok, môže stratiť všetko. Vedomosti sú jediným majetkom, ktorý je navždy osobným vlastníctvom a človeku ho nevezme nikto. Navyše ak má vedomosti, k majetku môže prísť znovu.

Zase chvíľka ticha a staršia sa ozvala celkom trefne. "Tak mne už niekto geografické vedomosti vzal, nič si z toho nepamätám". Musel som sa ovládať, aby som sa nezasmial. Dala to dobre.

Na jednej strane sa im nečudujem. Včera sa pri riešení domácej úlohy bezradne obrátila na mňa s tým, že jej nevychádza krížovka v úlohe. Krížovka ako spestrenie a metóda cibrenia vedomostí je O.K. Nie však všetky otázky v tej jej. Popri otázke, napr. "listnatý strom" je pre žiaka šiestej triedy otázka, že: "Ako sa nazýva zliatina hliníka, medi a horčíka, hlboko za čiarou.

Ak to má byť vodítko, ako dieťa prinútiť ku vyhľadávaniu na internete, beriem, ale aj tak je to pre 6. ročník silná káva. Samotnému slovu "zliatina" rozumie len mizivá časť dospelej populácie.

Odpoveď mala znieť "DURAL". Náhodou sa za posledných 22 rokov zaoberám farebnými a ľahkými kovmi, takže v tom som doma, ale čo to dieťa a v metalurgii nevzdelaný rodič ? Ak túto otázku položím absolventom Hutníckej fakulty, tak ju všetci nezodpovedajú. V tom som si istý a nepodceňujem nikoho.

Ak takto nenápadne a nezodpovedne sprotivíme učivo, nemôžeme sa diviť odporu, ignorancii a tendenčnému správaniu žiakov. Škody napáchané omylmi ešte znásobia deformácie doby a z garátu sa na rovnú cestu bude ťažko dostávať. Aj ja som kedysi mal presne také protestné reči, ale systém výuky ma z omylu vyviedol. Nie nadarmo sa hovorilo, že naše školstvo nám závidel celý svet. Systém bol dokonale prepracovaný. BOL...

Reforma školstva má vraj zelenú. Sen o aplikovanej výuke je na svete, ale ak ju tvorcovia metodicky a obsahovo nezvládnu podľa reálnych potrieb a možností, katastrofa môže byť na svete. Veľmi by som odporúčal poohliadnuť sa do minulosti a zobrať si odtiaľ to, čo bolo dobré. Toho tam bolo veľa, predovšetkým systém mal hlavu a pätu...