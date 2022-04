Vymývanie mozgov zaberá aj na Slovensku.

Predovšetkým musím konštatovať už po niekoľkýkrát, že v tomto štáte je približne 40 % ovplyvniteľných obyvateľov, bez vlastného názoru. Zbytku sa článok netýka.

Kde inde, ako na sociálnych sieťach, konkrétne na FB. Nevyhľadávam úmyselne hoaxy, nakoľko sa mi z nich obracia žalúdok. Jednak zo samotných nezmyslov, ktoré postrádajú elementárnu logiku, ale predovšetkým z ľudí, ktorí bezmyšlienkovite veria hocičomu. Nakoniec práve preto sa sociálnym sieťam viac-menej vyhýbam, som minimálne aktívny.

V škole nás učitelia občas častovali poznámkami o bolestiach a utrpení tela aj ducha z rozmýšľania, ak sme niečo nevedeli a nechápali. Mnohí nechápali ani čo to vlastne učiteľ má na mysli touto poznámkou. Ako deti sme si to veľmi nevedeli dať do súvislostí, pretože sme boli deti na základnej škole a k tomu ešte v časoch normalizácie. V tých neutešených časoch naopak zažívali "bolestí tela aj ducha" práve tí, ktorí mysleli v súvislostiach. A bolo ich neúrekom.

Aj dnes sa našiel "normalizátor" a ľudia zase pociťujú hrôzy ostrej vojny a z toho plynúce utrpenie. Sme mimo, ale niektorým by som doprial aspoň normalizačný život, aby zistili čo znamená držať hubu a krok,

Ak platí rovnaké "pravidlo" o bolestiach z myslenia aj u ľudí v 21. storočí, je to smutné konštatovanie z hľadiska perspektívy do budúcnosti. Za tým si pevne stojím. Milióny utekajúcich nevinných ľudí pred smrťou z Ukrajiny, sú produktom práve takéhoto vymývania mozgov v počiatočnom štádiu, ktoré prerástlo do nenávisti a popierania základných ľudských práv, včítane práva na život vo vlastnej krajine.

A my, bez toho aby sme sa poriadne pozreli na to čo šírime, zverejníme nasledujúce fotografie s komentárom, ktorý nabrnkáva trestný zákonník.

Misa je čistá, ako sa dostala "kôpka" pod ňu ?

Prečo tu chýba záber na odpadkový kôš ?

Ktoré dieťa si nechá plyšáka a bábiku vo vlaku, ak ich celou cestou má v ruke ? A čo zubná kefka ?

Vystúpil by človek idúci do neznáma bez potravín ? Kto by si bral do vlaku párky v igelite ?

Nemecké, zrejme športové noviny ( čitateľná TV stanica ARD ) a znovu len tak ponechaná voda a zrejme detská výživa ? Matka, športovkyňa....

Komentár k fotografiám znel v tom zmysle, že : "Ukroši sa napakujú našimi potravinami a potom ich takto ( viď spúšť na fotografiách ) vítajú českí železničiari na hlavnom nádraží v Prahe. Slováci konečne sa už zobuďte".

Tieto fotografie sú s najväčšou pravdepodobnosťou naaranžované, poprípade nejaké znečistenejšie miesto vo vlaku "doaranžované", aby sa zábery hodili na kompromitáciu utečencov. To, čo je vidieť na prvej fotografii z toalety je čisté aranžovanie. Inak ako by bolo možné narobiť kôpku pod misu ? Ledaže by vlak prudko pribrzdil v inkriminovanom momente. Ako by to "ustál" po čupiačky trpaslíči cestujúci ?...To už zachádzam pomaly do zákonov fyziky, pričom obrázok popiera elementárnu logiku.

Titulná fotografia je tiež vzorne naaranžovaná. Pri našich bezdomovcoch na železničných staniciach sa nemôže stať, že v smetnom koši ostane to, čo tam je. A vôbec, kto by vyhodil trvanlivé potraviny ?

Na opačnej strane nie som naivný a nemyslím si, že vozne nenesú stopy po pasažieroch a ich niekoľko sto kilometrovej ceste s deťmi. Upratovacie čaty určite majú plné ruky práce, čo im nezávidím. Čo môžeme očakávať od vystresovaných matiek s deťmi a seniorov, ktorí ušli hrobárovi z lopaty.

Ak my, ľudia z 21. storočia, vidíme len toto ako dôsledok vyčíňania ruského šialenca, potom Boh nás opatruj a chráň do budúcnosti. Pretože : "Ať se propadnu do západního Nemecka jestli kecám velebnosti", ako ľudia zlyhávame na celej čiare. Presnejšie, zlyháva skupina, ktorá je totožná s antivaxermi, najslabšími prispievateľmi do štátneho rozpočtu, najväčšími spotrebiteľmi sociálnych výhod a nikdy im nie je nič dosť dobré. Potrebujú vodcu, sľubotechnu a hlásnu trúbu.

Popravde, hanbím sa, že žijem v jednej krajine s týmito vypatlancami. Ako inak nazvať ľudí, ktorým z vojny a vraždenia civilov, vadí len akýsi neporiadok a prítomnosť utečencov. Hanba a ešte raz hanba !

Ja mám obavy z iných vecí, ale o tom v inom článku.

PS : Vozne takto vyzerali ( navyše ostali bez okien a dverí ), keď pred pár rokmi "fanklub" ( skôr by sa hodilo pomenovanie zvieratá v ľudskej koži ) Sparty Praha cestoval do Ostravy na fotbalový zápas. Odvtedy sa im priblížili Slovanisti aj Trnavčania. Návrat "Sparťanov" do Prahy som raz osobne zažil na hlavnom nádraží. Bol to úžas...