Hygge a lykke - trend z Dánska, ktorý si podmaňuje celý svet

Dáni sú dlhodobo v medzinárodných prieskumoch považovaní za najšťastnejších ľudí na svete. Prečo je tomu tak? Ako je možné, že malá severská krajina, v ktorej je celoročne nie práve najlepšie počasie a v zime dokonca viac tmy, ako svetla, má tak šťastných ľudí?

Iste veľkú mieru v spokojnosti obyvateľov Dánska zohráva aj ich dobrá ekonomická situácia a sociálne zabezpečenie, ktoré odstraňuje existenčné neistoty, prináša bezplatné zdravotníctvo a školstvo a pomerne štedrú podporu v nezamestnanosti. Ale potom je tu ešte niečo, čo vedia. Žiť. A dokonca majú aj návod ako na to. Hygge a lykke.

Čo je hygge?

Asi najkrajšie to vo svojej knihe vystihol práve Meik Wiking (The Little Book of Hygge). „Hygge je atmosféra, ktorá nás obklopuje, a vedomé prežívanie šťastia. Je to spôsob bytia s ľuďmi, ktorých máme radi. Je to pocit domova,“ píše autor svetového bestselleru. Hygge je o príjemných okamihoch, prostej prítomnosti, drobných potešeniach vo forme kávy, zákusku či čokolády, je tiež o pohodlí, vďačnosti, súlade, prímerí a bezpečnom „prístave“.

Teplá domáca polievka je hygge. Čítanie pod dekou, zatiaľ čo vonku prší, je hygge. Intímny rozhovor s blízkou osobou pri svetle sviečok je hygge. Útulne zariadená obývačka je hygge. Dokonca aj pohodlné a ležérne oblečenie je hygge. Hygge je niečo, čo sa ťažko vysvetľuje, no ľahko precíti.

Hygge sa usiluje o každodenné šťastie a je jeho pohonom. Meik Wiking doslova píše, že uprostred často náročnej všednej každodennosti hygge funguje ako spúšťač šťastia. „Hygge nám dáva návod, ako si uchovať šťastie a rozložiť ho do každého dňa. Hygge môže byť tým, čo nás najviac priblíži ku spokojnosti, keď po dlhom dni v práci dorazíme domov a vonku prší a je zima.“

Ako na lykke

Ak hygge je spôsobom ako vytvoriť podmienky pre šťastie, tak lykke je tým šťastím samotným. Inými slovami, lykke je všetko to, čo v nás vyvoláva šťastie. Meik Wiking vo svojej ďalšej knihe (The Little Book of Lykke) sa na dánske šťastie, čo je doslovný preklad dánskeho slova lykke, pozerá z viacerých uhlov.

Dáni radšej kupujú spomienky, ako veci. (zdroj: Natália Šepitková)

V prvom rade to je spolupatričnosť, ktorá robí Dánov šťastnými. Túžba niekam patriť sa okrem iného prejavuje aj v pochopení previazanosti dobrého života a spoločného dobra. V severských krajinách platiť vysoké dane je zárukou kvalitného života a tak to vnímajú aj obyvatelia – investujú do spoločnosti, v ktorej žijú.

Faktom je, že osamelosť šťastiu neprospieva a to si plne uvedomujú i Dáni. Aj preto milujú tráviť voľný čas s rodinou, priateľmi či susedmi. Nie je ničím výnimočným, keď v dánskych uliciach uvidíte silný komunitný život. Záhradky, detské ihriská, spoločné aktivity. Dáni milujú vytvárať väzby.

Zatiaľ čo v iných vyspelých a bohatých krajinách sa úspech okázalo ukazuje na obdiv, v Škandinávii sa skôr cení skromnosť. Hoci bežný Dán je pomerne dobre ekonomicky zabezpečený, zabudnite, že sa bude po uliciach premávať na drahom aute. Radšej pôjde do práce na bicykli. Dáni vo všeobecnosti radšej kupujú spomienky, ako veci. A v tom tkvie ďalšie tajomstvo šťastného života.

