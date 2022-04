V Dánsku sa nešibe ani neoblieva. Aké majú veľkonočné zvyky?

Veľká noc v Dánsku začína už na Zelený štvrtok, ktorý je zároveň dňom pracovného pokoja, a vrcholí Veľkonočným pondelkom. Dáni si potrpia aj na veľkonočné dekorácie. Obľúbené sú napríklad maľované kraslice.

Dánske rodiny sa zvyčajne stretávajú na veľkonočnom obede – påskefrokost, ktorý trvá i celé popoludnie. Obvykle sa podávajú jedlá z vajíčok, kreviet, lososa, mäsové fašírky, jahňacina či kuracina, nakladaný sleď či pečeňová paštéta. Za obedom si radi doprajú veľkonočné pivo – påskeøl. K tej pravej hygge atmosfére patrí i bohatá ponuka dánskych veľkonočných dezertov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po veľkonočnom obede rodičia spolu s deťmi hľadajú vajíčka, rôzne sladkosti a drobné darčeky v záhrade, ktoré tam schoval veľkonočný zajačik. Medzi obľúbené veľkonočné hry patrí aj gúľanie vajíčok z kopca.

Tajné listy

Veľká noc v Dánsku sa nezaobíde bez posielanie tzv. gækkebrev. Ide o bohato vyzdobené listy, často vystrihnuté do rôznych tvarov, ktoré sa posielajú rodine a priateľom s milými a vtipnými veršami. Pointou je, že odosielateľ listu svoje meno vybodkuje a úlohou adresáta je uhádnuť, o koho ide. Stihnúť by to mal ešte pred Kvetnou (po novom Palmovou) nedeľou.

Pokiaľ adresát autora listu neodhalí, musí mu darovať veľkonočné vajíčko. Najstarší gækkebrev sa zachoval z roku 1770, a tak predpokladá, že táto tradícia bola obľúbená už v 18. storočí.

Pred Veľkou nocou aj mnohé obchody a inštitúcie organizujú rôzne akcie s hľadaním veľkonočných vajíčok či posielaním gækkebrev listov a rozdávajú rôzne drobné darčeky. Bez ohľadu na počasie je Veľká noc v Dánsku oficiálnym časom otvorenia Tivoli, obľúbeného zábavného parku v centre Kodane, ktorý funguje už od roku 1843.

Dánske veľkonočné menu

Predjedlo: Špinavé vajcia

Potrebujete: 8 vajíčok, 50 g masla, 50 g hladkej múky, ½ l mlieka, 3 PL dižónskej horčice, 1 ČL soli, čerstvé mleté korenie na ozdobenie, ražný chlieb ako príloha.

Postup: Vajcia varte vo vode 6 až 8 minút. Medzitým si na panvici roztopte maslo, pridajte múku a jemne opražte. Pridajte mlieko a dobre premiešajte, aby vám vznikla hladká omáčka. Pridajte horčicu, soľ, korenie a omáčku na miernom ohni za stáleho miešania povarte asi 5 minút. Uvarené vajíčka podávajte rozpolené s horčicovou omáčkou a ražným chlebom.

Hlavné jedlo: Jahňacie mäsové guľky

Potrebujete: 400 g mletého jahňacieho mäsa, 3 PL múky, 1 dl mlieka, 2 vajcia, červená cibuľa nakrájaná nadrobno, 2 strúčiky cesnaku nasekaného nadrobno, hrsť čerstvej mäty nasekanej nadrobno, 1 ČL drvenej rasce, 1 ČL drveného koriandra, 2 ČL soli, čerstvé mleté korenie, 3 PL olivového oleja a masla na vyprážanie.

Postup: Všetky ingrediencie spolu zmiešajte vo veľkej mise a nechajte odpočívať pol hodinu v chladničke. Z mäsovej hmoty vytvarujte guľky a na rozpálenej panvici s olejom a maslom ich opečte z každej strany do zlatista. Môžete podávať s pečenými zemiakmi a zeleninovým šalátom.

Dezert: Veľkonočné hniezda

Potrebujete: 25 g droždia, 250 ml mlieka izbovej teploty, 75 g masla, 50 g cukru, 1 ČL drveného kardamómu, ¼ ČL soli, 2 vajcia, 457 g hladkej múky + 40 g práškového cukru na posypanie, rozšľahané vajíčko na potretie a 16 kraslíc alebo čokoládových vajíčok na ozdobu.

Postup: V miske s mliekom rozmiešajte droždie a nechajte vzísť kvások. Do väčšej misky dajte múku, cukor, soľ a kardamóm. Pridajte kvások, rozšľahané vajíčka a rozpustené maslo. Vypracujte nelepivé a vláčne cesto. Nechajte ho odpočívať pod čistou utierkou pri izbovej teplote minimálne hodinu. Potom cesto vyklopte na pomúčenú dosku a rozdeľte na 16 rovnakým kúskov. Každý kúsok rozdeľte na polovicu a vyvaľkajte na pásiky, ktoré zapleťte a obtočte do tvaru hniezda tak, aby vám v strede ostal otvor. Hniezda položte na plech vystlaný papierom na pečenie a nechajte ešte kysnúť 30 minút. Potom ich potrite rozšľahaným vajíčkom a posypte práškovým cukrom. Pečte v teplovzdušnej rúre vyhriatej na 175 stupňov 18 – 20 minút, kým hniezda nebudú zlatisté. Nechajte ich vychladnúť na mriežke a potom do nich vložte veľkonočné vajíčka.

Veľká noc v Dánsku sa volá Påske. Keď chcete niekomu zaželať veselú Veľkú noc, poviete jednoducho God påske.

Zaujíma vás život v Dánsku? Sledujte môj blog https://mamavdansku.com/ a dozviete sa množstvo zaujímavostí o tejto severskej krajine.