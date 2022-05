V Dánsku podpísali európski lídri významnú dohodu, ktorá zníži závislosť Európy od ruského plynu

V stredu 18. mája sa v dánskom Esbjergu konal dôležitý samit (The North Sea Summit), na ktorom sa spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou zišiel nemecký kancelár Olaf Scholz, holandský premiér Mark Rutte a belgický premiér Alexander De Croo, aby spoločne podpísali deklaráciu, ktorou sa zaviazali urobiť zo Severného mora veľmoc zelenej energie v Európe.

Ich ambicióznym cieľom je štvornásobne zvýšiť celkovú kapacitu veternej energie na mori (cca 65 GW) do roku 2030 a do roku 2050 ju navýšiť najmenej na 150 GW. Dohoda, okrem iného, hovorí aj o spolupráci na prepojení a maximalizácii kapacity na prvom energetickom ostrove, ktorý Dánsko plánuje vybudovať 80 kilometrov od západného pobrežia Jutska.

Tento umelý „eko“ ostrov o veľkosti 18 futbalových ihrísk by mal disponovať dvestovkou veterných fariem a mal by na začiatku fungovania pokryť potreby troch miliónov európskych domácností. Po následnom rozšírení narastie kapacita až na 650 turbín, čo v praxi znamená zásobu energie pre 10 miliónov domácností.

V rámci deklarácie z Esbjergu sa krajiny rozhodli zriadiť v budúcnosti i ďalší energetický ostrov alebo uzol v Severnom mori. Spoločne by mali pracovať aj na zrýchlení schvaľovacích procesov na vnútroštátnej úrovni i v rámci EÚ, a zabezpečiť tiež viac finančných prostriedkov EÚ na projekty veternej energie na mori s cieľom znížiť riziká pre investorov.

Veterná energia je dánskou vášňou. (zdroj: Natália Šepitková)

Táto dohoda, okrem dosiahnutia klimatickej neutrality, tiež zníži závislosť Európy od dovozu plynu. Ruská invázia na Ukrajinu totiž ponechala EÚ v novej geopolitickej situácii a potreba udržateľných riešení a väčšieho množstva obnoviteľnej energie je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým.

„Záväzky prijaté v Esbjergu tiež pomôžu Európe stať sa nezávislou od fosílnych palív udržateľným spôsobom. Týmto zeleným skokom sa Severné more stane obnoviteľným uzlom pre Európu a poskytne energiu miliónom Európanov,“ povedal po skončení samitu dánsky minister pre klímu a energetiku Dan Jørgensen.

Severné more by sa mohlo stať najväčšou zelenou elektrárňou v Európe. Všetky štyri krajiny totiž majú jedinečnú pozíciu na využitie prírodných zdrojov, ktoré Severné more poskytuje: dostatok veternej energie v kombinácii s plytkým morským dnom. Je symbolické, že túto deklaráciu podpísali predstavitelia európskych štátov práve v Dánsku. Krajina je totiž lídrom v inováciách v oblasti veternej energie.

