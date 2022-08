Nová adrenalínová atrakcia na tyrkysovom jazierku v lome Beňatina

O tyrkysovom jazierku v zaplavenom lome pri obci Beňatina som už písal: https://blog.sme.sk/serbak/cestovanie/tyrkysove-jazierko-v-benatine. Na bicykli som tam bol už minimálne päťkrát, z domu to mám 25 km. Ťažba v kameňolome bola zastavená v roku 2004, následne ho zaplavila spodná voda zaujímavého tyrkysového sfarbenia. Vzniknuté jazierko so zaujímavou scenériou sa stalo vyhľadávaným miestom obyvateľov okolitých prihraničných obcí. Rozšíril sa chýr o skameneline pravekej ryby a čistej tyrkysovej vode, pripomínajúcej Plitvické jazerá. Okruh návštevníkov sa z roka na rok zväčšoval, v posledných rokoch sem chodia najmä v letných mesiacoch nielen Slováci, ale aj Česi a Poliaci. V horúcich letných mesiacoch sa jazierko stalo prírodným kúpaliskom s osviežujúcou čistou vodou.

Hoci vo veku 76 rokov stále denne bicyklujem, v týchto horúcich letných dňoch je to už len taká ranná cca 10-kilometrová rozcvička. Dozvedel som sa, že na otvorenie novej atrakcie sa do lomu Beňatina chystajú moji kolegovia z Prvého michalovského KST, tak som sa rozhodol k ním pripojiť na najbližšej križovatke. Keďže meškali, tak som išiel pomaly sám, že ma cestou kolegovia dobehnú. Do cieľa som došiel napokon sám o 10:50 hod., kolegovia došli až polhodinu po mne. Novú atrakciu, spúšťanie sa v popruhoch po lane zo skaly ponad jazero, mali otvoriť o 11. hodine. Zistil som, že na bezplatnú otváraciu jazdu sa je potrebné postaviť do radu, pod schodíky dojazdovej plošiny, kde už stálo cca 15 nedočkavcov, tak som sa postavil do radu aj ja. Akcia začala presne o 11. hodine. Kto bol na rade, vyzdvihol si na plošine batoh s výstrojou a prilbou, vyšľapal s batohom hore kopcom na opačnú stranu jazera, tam ho na štartovacej plošine vystrojili do popruhov, zavesili na lano a odštartovali. Štart bol pomerne rýchly, najvyššia rýchlosť je 60 km/h, posledných 10 - 15 metrov klienta dotiahnu lanom na dojazdovú plošinu. Klientov spúšťajú v cca 5-minutových intervaloch.

Zábery s vápencom sfarbeným do hneda, pripomínajúce rybu, vrhajúcu sa po hlave do vody, sú z mojich predchadzujúcich cyklovýletov k beňatínskemu lomu (ešte neboli ponad jazero natiahnuté laná).