Prekliate Slovensko na Eurovízii

UPOZORÑUJEM, že v článku NIE sú reprezentované moje vlastné názory, všetko sú to postrehy moderátorov podcastu Douze Points, v ktorom rozoberajú účasti jednotlivých krajín na Eurovízii. Tento podcast som našla úplne náhodne, a od vtedy mi tie ich (často vtipné a sarkastické) komentáre nedali spávat'. Myslím si, že nie každý má čas si takýto 45 minútový podcast vypočut', poznám mnoho l'udí, ktorí preferujú písanú formu. A samozrejme, nie všetci by tomu rozumeli. A tak som sa rozhodla ich pohl'ad - ako pohl'ad cudzincov, ktorí nepoznajú našich interpretov - pre Vás spracovat' v tomto článku. Zároveñ si pripomenieme účast' našich spevákov na Eurovízii. Nebudem tu predkladat' vlastné názory, osobne obdivujem už len to, že sa niekto pokúsil nás reprezentovat'. Pod'me na to, pekne od začiatku. Dámy a páni, čast' 129 z podcastu Dozen Points - Eurovision Forever: Slovakia. Pre zaujímavost' pridám i videá :)

Moderátori predstavili našu krajinu ako krajinu jaskýñ. Obaja (muž a žena) sú uchvátení z toho, kol'ko jaskýñ sa tu oficiálne nachádza a neodpustia si vtipné poznámky o tom, ako si predstavujú prácu "rátača" jaskýñ. K tým jaskyniam sa ešte vrátime. Vedeli ste, že Bratislava je jediné hlavné mesto, ktoré je postavené, resp. jeho základy sú práve na jaskyniach? Vraj to tak je..

Ale pod'me k tej Eurovízii!

Ako prvú moderátori komentujú účast' (mimochodom, po 15 minútach kecov) skupiny Elán s piesñou Amnestia na neveru v roku 1993. Každý z moderátorov vždy prirad'uje body pri jednotlivom vystúpení. Moderátorka sa vyjadruje k postoju speváka a celej skupiny: vraj (Jožo Ráž) je agresívne stojaci muž a celé to pôsobí ako nejaká vyhrážka. Spevák, pripravený na útok! Ako môžu stát' s nohami tak d'aleko od seba? Obaja si myslia, že Eurovízia neprišla o nič tým, že sa nekvalifikovali. Moderátor je menej prísny (počas celého podcastu, mimochodom). Vraj to nie je hrozné, ale ani úžasné. Not great, not terrible. Len to existuje.

MODERÁTOR HODNOTIL: Pieseñ-4 body // Vystúpenie-4 // Móda-3

MODERÁTORKA HODNOTILA: 0 // 0 // 0

Druhé vystúpenie v roku 1994 a Tublatanka s pesničkou Nekonečná pieseñ. Vraj sa obliekli príliš na rock'n'roll na pieseñ, ktorá až tak rock'n'roll nie je. Neohúrilo ich to, ale moderátor poznamenal, že toto je lepšia cesta, než rok pred tým. Hned' sa dali na hodnotenie:

MODERÁTOR: 6 // 6 // 4 (vid' vyššie, čo za čo :D)

MODERÁTORKA: 1 // 0 // 0

Mimochodom, maximálny počet bodov, je 30 (teda 10 // 10 // 10)

Ideme na Marcela Palondera a Kým nás máš. Moderátorka vraví, že to je milé vystúpenie, ako krásny deñ, ale nie nezabudnutel'ný. Moderátor si myslí, že pieseñ má peknú melódiu, je to ale vel'mi zabudnutel'ný song a vel'mi zvláštna vol'ba oblečenia. Ten kabát! No a aby sme nezabudli, do dnešného dña je to najúspešnejšie vystúpenie Slovenska na Eurovízii.

MODERÁTOR: 3 // 3 // 3

MODERÁTORKA: 5 // 5 // 5 (Dáva vraj body za odvahu :D)

Katka Hasprová a jej Modlitba ( to je asi naše obl'úbené slovo na Slovensku ). Moderátorka sa rozhoduje medzi tým, či sa jej pieseñ páči, alebo sa jej nepáči vôbec. Ked' to prichádza do najlepších momentov, príde pád dole. Ale spievala dobre a jej prsia vyzerali úžasne. Moderátor tiež komentuje jej výzor, páči sa mu. A je to zatial' jeho najobl'úbenejšie vystúpenie, vraj sme si za to zaslúžili viac. Ale Slovensku vraj chýba energia. Chodíme, lebo chodia ostatní, to si myslia.

MODERÁTOR: 8 // 6 // 7

MODERÁTORKA: 3 // 2 // 5

Desat' rokov pauza a SVK sa vraci s Nelou Pociskovou a Kamilom Mikulčíkom. Moderátorka ich nešetrí: vraj je to telenovela v priamom prenose a peniaze (ktoré sme očividne ten ročník mali, alebo mali ich viac) neznamenajú vždy kvalitu. Nepáčia sa jej Nelkine výšky a o jej vlasoch povedala, že sú riedke a hrozné. Vyzerajú ako na svadbe. Moderátor vraví, že medzi nimi chýba chémia, vraj im to nepristane a nepasujú k sebe i ked' to nebol najhorší song.

MODERÁTOR: 5 // 5 // 2

MODERÁTORKA: 4 // 2 // 4

Horehronie ako druhá pieseñ od konca v podaní Kristíny v semifinále v roku 2010. Vraj pokus o Ruslanu - nevydarený Tu sa vraciame k jaskyniam: vraj sme bud' pochovali čarodejnicu alebo otvorili nesprávnu jaskyñu z ktorej vybehol diabol a našu krajinu, ako krajinu účastnú na Eurovízii, zaklial. Znova si moderátor myslí, že sme dostali horšie hodnotenie, ako sme si zaslúžili.

MODERÁTOR: 5 // 6 // 6

MODERÁROTKA: 4 // 4 // 5

Twiins - I Am Still Alive Šaty krásne, a Twiinsky očividne prišli na Eurovíziu, lebo sa niečo počas života naučili. Bohužial' tieto ich lekcie neboli hudobné. Vraj to je neustále mimo tónu či kl'úča, spev sa im jednoducho nepáčil. A pôsobia akoby umreli vo vnútri. Akosi chladne. Môžu byt' nažive (z názvu piesne), ale ich šanca na výhru teda nie je. Moderátorka ich predstavenie naozaj nemusela. Moderátorovi sa nepáči to, že vraj je to nesmierne opakujujúca pesnička.

MODERÁTOR: 3 // 4 // 6

MODERÁTORKA: 3 // 1 // 4

Max Jason Mai a.k.a Miro Šmajda, pieseñ Don't Close Your Eyes sa nekvalifikovala a bola posledná v semi. Moderátor v tajnosti miloval ten song v roku 2012 na Eurovízii, no vyrástol z toho. Neohúrili ho vokálne prejavy Šmajdu. Moderátorka tento raz nebola úplne proti, a celkom sa jej toto vystúpenie páčilo, snažili sme sa príst' s niečím novým. Jeho hlas nie je agresívny, aký by možno potreboval pre tento song. A nezabudli ani na jeho telíčko, ktoré odhalil, to hodnotili pozitívne. Moderátor l'utuje to, že sme vždy skončili na posledných pozíciách.

MODERÁTOR: 5 // 5 // 6

MODERÁTORKA: 5 // 4 // 0

A to bol náš, zatial', posledný vstup. Vraj na to máme, chcú nás spät'. A máme predsa tie jaskyne. A mužov bez trička. Čakajú na náš d'alší vstup.

No a nakoniec ich obl'úbené dve vystúpenia: na druhom mieste Horehronie a na prvom Katka Hasprová.