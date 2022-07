AD - "Sulík: Zlo je Matovič aj Fico. Neviem, kto väčšie" (SME 11.7.)

V rozhovore s redaktorkou Danielou Hajčákovou šéf (zrejme) už opozičnej strany odpovedá na jej otázky ostro kriticky a ultimatívne voči Matovičovi, Oľano aj vláde, ktorej je ešte stále podpredsedom. To prakticky vylučuje dohodu v spore SaS o zotrvanie vo vládnej štvorkoalícii. A nasvedčuje tomu, že SaS -ka sa už rozhodla ukončiť štvorkoaličnú vládnu moc.

Vyhýba sa zodpovednosti za kritický vývoj v štáte. Hľadí iba na svoje prospechárske možnosti, čo môže teraz získať v predčasných či riadnych voľbách, a podľa toho sebecký koná. Má však jeden veľký problém, ako pred voličmi vyčarať reálne „oprávnený „dôvod“, že znova svojvoľne a vo svoj prospech chce zvrhnúť už druhú koaličnú vládu.

Za Sulíkovu jednostranne účelovú kritiku v SME by sa nemusel hanbiť ani chorobný demagóg, klamár, populista a spolupáchateľ korupcie i zlodejstva u nás Róbert Fico. Veď čo povedať na to, že šéf SaS(ky) vôbec vraj nevidí podstatný rozdiel medzi Matovičom a Ficom, ktorý z nich je pre štát menšie zlo. A koho by radšej naďalej nechal škodiť Slovensku. Naozaj problematický výber potom, čo po dvoch rokoch pôsobil v protikorupčnej vláde, a bol jej ministrom a podpredsedom.

Samozrejme, že sa ťažko dá zdôvodniť svoj odchod z vlády a jej následne skorý koniec, keď on veľakrát v médiách zdôraznil, že s ňou dovládne až do konca volebného obdobia. Hoci by sa v nej dialo čokoľvek veľa sporov a „pohrôm“. A zrazu nastal jeho obrat kotrmelcom pre “nový sľubný zajtrajšok“ krajiny i s komplicom Fica Pellegrinim. A v prípade, ak sa nebude dať inak, tak aj spolu s ním.

Veď on by len zabránil, aby sa spolu nespojil po voľbách v politike „najdôveryhodnejší bojovník“ proti korupcii s korupčným autokratom, bývalým svojim šéfom Ficom, v silný monolit moci aj s fašistami. V tom prípade práve zásluhou SaS(ky) by sa to nestalo. Nuž čo robiť, keď v politike je vždy rozhodujúci počet mandátov v parlamente.

Preferencie a sila Smeru však môžu vzrásť, ak sa ešte viacej zradikalizujú nespokojní voliči. Teda tí, u ktorých sa systematicky vyvolávajú v médiách výlučnou kritikou a len negatívami existenčné obavy až strach. Na túto deštrukciu a pestrofarebné lži majú klamári oboch Smerov v informačných prostriedkoch nadmerne široký priestor. A danú, možnosť v rozpore s výsledkami volieb majstrovsky a intenzívne zneužívajú.

S podporou médií môže rátať aj Richard Sulík. Keďže tie sa do skorej defenestrácii vlády už aktívne zapojili. Keď presviedčajú verejnosť, že jej pokračovanie v dnešnej podobe je na náš štát páchaná skaza. Hoci poslanie a úloha médií nemá byť v tom, že do politiky priamo, aktívne zasahujú, ale o politike iba objektívne informujú, jej činy a vážne chyby kriticky komentujú.

Je však len prirodzené, že do rozmáhajúceho sa ohňa existenčných a iných obáv občanov, do ich veľkej nespokojnosti až znakov revolty lejú účinne veľa „oleja“ pre svoju existenčnú záchranu korupčníci zo Smeru a jeho bývalej „elity“ z odnože Hlasu. Ale neviem a nechcem pochopiť to, prečo pre svoje sebecké a osobné záujmy radikalizujú verejnosť aj populisti z vládnych kruhov a v čom im pomáhajú viaceré médiá?

Preto by sa občania vo vlastnom záujme nemali nechať klamať a zakaždým sa aj hlbšie zamyslieť, čo im ten-ktorý politik sľubuje, a či to aj reálne môže splniť. A to najpodstatnejšie, ktorý zo sľubov dospel v samotný výsledok. Lebo čím sú ťažšie časy, tým sa množia kritici na všetko a v podstate na nič. Ale najviac rastú práve nesplniteľné sľuby a rovnaké vymyslené lži pribúdajúcich populistov. Skúsení klamári ničomu v biede občanov nepomôžu. Ich burcovaním do nepokojov a štrajkov len ju podstatne zhoršia.

Voliči by si mali uvedomiť, že ak ktorákoľvek vláda niekomu pridá, tak potom musí niekomu zobrať v podobe vyšších daní či odvodov. Ale obvykle si na tieto vyššie výdavky skôr požičia a neskôr tieto neraz prejedené pôžičky musia aj s úrokmi občania splácať. Výnimkou sú len tie bohaté časy prosperity domácej ekonomiky, ktoré sa však len zriedkavo vyskytujú.

Ale najhoršie na tom bolo, keď si Ficov režim požičiaval stovky miliónov v čase vyše desaťročie dlhej hospodárskej prosperity. Keď ekonomika každoročne produkovala nemalé zisky a navyše štát finančne nezaťažili enormné výdavky na zníženie dopadu pandémie covidu a vojny na Ukrajine.

A na čo Smer a jeho páchatelia využili tieto veľké príjmy a pôžičky v časoch nemalej prosperity? Predovšetkým na nehorázne rozkrádanie štátu a enormné zbohatnutie oligarchických korupčníkov. Pričom nemalá časť „lupu“ šla na upevnenie moci Smeru, veľké finančné podvody vratkami DPH, a na profity krstných otcov mafie aj ich spolupáchateľov.

V tejto nevyhnutnej fabulácii a šírení klamstva teraz znova zažiaril jej dokonalý majster lží, ktorému dali média opäť (bez akejkoľvek spochybňujúcej poznámky) veľký priestor. Vraj podal na prokuratúru (dúfam, že na špeciálnu) neadresné trestné oznámenie pre protištátny zločin pri nákupe fínskych pancierovaných transportérov pre armádu. Na nečakane zvolanej tlačovke dramaticky oznámil, že každý jeden transportér práve jeho korupčná vláda predtým vyrokovala o zopár stotisíc eur lacnejšie ako terajšia.

Aj táto zrejmá lož naisto splní svoj zámer dezinformácie a rozladenia občanov. Pretože samotný výsledok bude nulový. Veď kto by si v armáde dnes dovolil kradnúť? Keď sa za zlodejstvá už bez rozdielu na stranícke tričká intenzívne zatýka a trestá. Dnes už nastali čierne dni pre nepotrestaných bašternákovcov či iných korupčných grázlov. Pričom, na to čo spôsobilo vládnutie Fica Slovensku, veľa občanov akosi rýchlo zabudlo. No dovolím si tvrdiť, že inak by už dávno bola Ficova a Pellegriniho korupčná kamarila na politickom smetisku nedávnej našej histórie a hvstérie. Prípadne už aj v base.

Len čiastočne ma prekvapila odpoveď Richarda Sulíka na otázku redaktorky SME: „Hovoríte, že Igor Matovič vo vláde môže spôsobiť návrat Róberta Fica, na druhej strane nevylučujete hlasovanie o návrhoch k predčasným voľbám. To ide ako dokopy?“ Odpoveď:

„Fico už navrátený je, len ide o mieru. Čím dlhšie budeme čakať a znášať vrtochy Igora Matoviča, tým bude jeho návrat triumfálnejší. A v nejakom momente sme si povedali, že už za to nebudeme spoluzodpovední.“

V tom, že trojnásobný expremiér je už navrátený na politickej scéne niet pochýb a treba so Sulíkom súhlasiť. Len ho musím opraviť, že už je zasa v plnej kondícii a sile klamstiev. Ale niektoré média to však cielene spochybňujú: Prečo sa straší Ficom? Azda je toto strašenie neoprávnené a nedôvodné? Myslím si, že určite nie.

Pre mňa je to však zlý sen, že by SaS spolu s opozíciou zahlasovala v prípade menšinovej Hegerovej vlády, aby jej vyslovila nedôveru. Pričom sa možno obávať, že by to bol aj koniec protikorupčného procesu. Potvrdzuje to aj skutočnosť pred pár dňami, že pre očakávaný koniec súčasnej vlády sa tiež „otupuje ostrie“ v rozhodovaní našej dlhodobo boľavej justície. Viď posledné problémové rozhodnutia v prípadoch káuz Trnku a Jankovskej, ktorý(á) o korupcii Smeru mnohé vedia, ale majú dôvod zapierať a mlčať.

Richard Sulík v rozhovore SME tiež tvrdí, že odchodom ministrov jeho strany z vlády by tým nespôsobil jej koniec. Okamžitý nie, ale skorý určite. Toto falošné tvrdenie si však sám poprel v inej otázke redaktorky vyjadrením, že: „Ak SaS odíde, s rozvratom sa musia vyrovnať OĽaNO a Kollár ...“

Je to naozaj pozoruhodné tvrdenie, keď on odchodom spôsobí ROZVRAT vlády a s jeho následkom sa majú vyrovnať koaliční partneri. Dá sa to prirovnať k tomu, že niekto sa v izbe vyšpiní, a iný to má zaňho potom upratať.

Na záver článku zopakujem úryvok z môjho blogu zo dňa 4. 7. 2022: Len spor Matovič – Heger umožní novú vládu (citát):

„Preto silnejú útoky na premiéra. Lebo bez „zopár odídencov“ z OĽaNO nemá šancu Sulík či iný vytvoriť nový vládny zlepenec.

Parlamentná matematika v tom nepustí. To dobre vedia aj v SaS(ke) s jej šéfom. Lebo ak premiér a poslanci OĽaNO odolajú rastúcim mediálnym útokom, nepodľahne tak ich účelovému štvaniu a mnohým zaujatým neprajníkom, že je vraj nekompetentný a neschopný, lebo nechce odvolať z funkcie „podriadeného“ ministra financií. tak sa im potom nevydarí nedôvodná zmena vlády.

Ak to žiadajú už hystericky posadnutí „kritici“ – Fico, Pellegrini, ich ďalší kriminálom ohrození spolupáchatelia, tiež oligarchovia a novinári, všetci majú na to svoj osobný dôvod. Pretože oni dobre vedia, že tu vôbec nejde o bežnú výmenu ministra Matoviča za inú persónu, ale o cielený zámer a komplot predčasne a rýchlo povaliť Hegerovu vládu. Jej rozvratom z vnútra OĽaNO.

Pretože hneď potom čo by predseda vlády odvolal všeobecne neobľúbeného a nežiadúceho ministra (iné by bolo, ak by sám rezignoval) by nasledoval rozvrat OĽaNO a odchod „zopár“ jeho poslancov do iného už pripravovaného konkurenčného spolku. A títo „odídenci“ by možno získali i výhodnejšie funkcie od tých, aké majú teraz.

Len týmto spôsobom by sa dala ľahko a ústavne oklamať súčasná ústavná aritmetika v parlamente a vytvoriť v ňom konečne dva roky vytúžene očakávanú zmenu pre vznik novej vlády.“