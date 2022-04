Heger konal odvážne, rozhodne aj zodpovedne

Je paradoxné, keď klamár Peter Pellegrini si demagogicky a nedôvodne dovolil na osobitnej tlačovke ostro kritizovať práve Eduarda Hegera za jeho cestu na Ukrajinu. Bol to však zo strany premiéra významný a prezieravý štátnický krok. Keď už v menej riskantnej dobe spolu s predsedníčkou Komisie EÚ, Ursulou von der Leyenovou vycestoval do Kyjeva. S prezidentom Zelenským tak mohol osobne zhodnotiť nielen situáciu na Ukrajine a vo svete, ale aj dohodnúť ďalšiu účinnú pomoc Slovenska napadnutej krajine.

Napríklad, že jej môže pomôcť pri exporte pšenice. Z čoho by mohla mať osoh aj naša krajina jej nákupom z prvej ruky. Ak by bola aj u nás nedostatková. Takže mlynári, obchodníci a deštrukční politickí demagógovia by mali prestať v médiách strašiť jej nedostatkom. Zneužívať to, že ceny múky v obchodoch už rapídne rastú, hoci jej zásoby v skladoch sú mleté ešte za staré ceny pšenice.

Pričom nejaké jej zásoby naisto majú do novej úrody, ktoré skladujú z minulého roka v silách. Na to mám len jednu možnú kritickú odpoveď na príslušné adresy kritikov. Či sa nehanbia v čase najvyššej krízy po svetovej vojne vyvolávať u ľudí strach z biedy pre svoj zisk a prospech? Myslím si, že ide o politické vydieraní vlády pre získanie štátnych dotácií pre tento problémový sektor. Vari finančne zdroje sú bezodné?

Dnes každý natŕča „hladnú ruku“ a nechce sa uskromniť. Lenže počas prosperity hospodárstva za vlád Fica dlhy štátu narástli a teraz pre covit a vojnu na Ukrajine sa ešte veľmi zvýšili. Lebo čo sa predtým dalo, to sa beztrestne rozkradlo. Ak by štát nakoniec zbankrotoval, tak potom nastane pre veľkú časť obyvateľstva ešte väčšia bieda a ťažší život než dnes.

Práve o vyvolávanie chaosu a nespokojnosti pri riešení akýchkoľvek spoločenských problémov a ťažkosti sa usiluje súčasná deštrukčná opozícia. Jej nástrojmi pre opätovné získanie niekdajšej skorumpovanej moci sú výlučne klamstvá, demagógia a rozoštvávanie občanov.

V politike vzorový demagóg a klamár Fico, ale aj jeho roky dôverný spolutvorca Pellegrini sa narýchlo lžami a dezinformáciami pokúsili teraz znížiť politicky profit a prestíž premiéra z vycestovania na Ukrajinu. Čím sa Slovensko ukázalo v pozitívnom postavení v celom demokratickom svete.

Podľa ohlasu v zahraničných médiách bola Hegerova cesta pre náš štát najpresvedčivejšou prozápadnou vizitkou od jeho vzniku. Pretože na Ukrajinu prišiel aj s najcennejším darom pre obranu krajiny a ochranu životov masakrovaných Ukrajincov Rusmi.

Na tento neočakávaný dar (obranný systém S-300), ktorý prekvapil najmä opozíciu, s veľkou vďakou hneď zareagoval nielen prezident Zelenský, ale aj šéf Bieleho domu Biden, predsedníčka Komisie EÚ a ďalší svetoví lídri. Dovolím si tvrdiť, že ani naša expozícia v Arabských emirátoch väčšmi pozitívne nezapôsobila v prospech Slovenska.

Tí politici, ktorí vyše dvanásť rokoch nehorázne rozkradli Slovensko, však nemlčali. Pre nich bol úspech premiéra v Kyjeve nestráviteľným sústom. Preto Pellegrini doma a Fico cez video zo zahraničia nervózne zaútočili na predsedu vlády. Ako zvyčajne „argumentovali“ lžami a na hlavu postavenými vraj „skutočnosťami“. Okrem iného, že Heger na Ukrajine ohrozil bezpečnosť nimi „milovanej vlasti“. V ich dekadentnej kritike však nebola ani štipka morálky, pochopenia, súcitu či solidarity s vraždenými Ukrajincami.

Premiér oboch mediálnych krikľúňov následne uzemnil a vyzliekol „donaha“. O čom som čítal v článku SME(9.4.): „Heger po návrate z Ukrajiny kritizoval opozíciu“ aj z iných zdrojov. V ňom autori poukázali na zaujímavú vec, že Fico na exkluzívnu dovolenku letel tryskáčom. Heger mu položil podľa článku výstižnú otázku, odkiaľ má na taký „výlet“ ako poslanec a bývalý expremiér finančné prostriedky. Žiaľ, na túto podstatnú vec sa ho voliči a médiá zabúdajú spýtať.

Pellegrini vytýkal Hegerovi, že je zbabelcom a bojkom, keď nešiel do Kyjeva spolu s troma premiérmi. Po prvé – zrejme ako zodpovedný otec nezaopatrených štyroch detí právom zaváhal za vtedy veľkých hrozieb podstúpiť značný osobný risk. Veď v tragickom prípade by sa aj Slovensko dostalo do väčších patálií, akým čelí dnes. Veď Poľsko, Česko a Slovinsko sú na rozdiel od nás oveľa konsolidovanejšie krajiny.

Ale najpodstatnejšie vec je tá, že náš štát získal premiérovou návštevou Ukrajiny s predsedníčkou Komisie EÚ a darom „trojstovky“ omnoho väčší ohlas, kredit a uznanie než by v prípade skoršieho vycestovania s troma premiérmi. V celkom inom postavení bez ženy a detí je však slobodný Peter Pellegrini. ktorého aj s Ficom vyzval Heger, aby tiež „navštívili“ Ukrajinu ako on. Aby sa tam osobne presvedčili o dejúcich sa tam zverstvách nimi obľúbeného Kremľa.

Argumentačnú úroveň Petra Pellegriniho v danej opozičnej maškaráde najvernejšie vystihuje to, keď šíril klamstvá okolo darovania systému S-300 Ukrajincom. Hystericky presviedčal na obrazovkách televízii, že vláda je najväčším klamárom, keď tajila a dezinformovala verejnosť o tom, že poskytne tento účinný obranný systém Ukrajine.

Pán Pelelgrini, prezraďte prosím, na akom stupni je Vaša logika myslenia a argumentácie? Vari bolo treba včasne oznámiť Rusom presný čas dvojdňového transportu „trojstovky“ a navyše označiť jeho vagóny veľkými písmenami „Z“? Aby bomby neminuli svoj hlavný terč leteckých a raketových síl okupantov­­?