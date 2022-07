Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu

Len spor Heger – Matovič umožní novú vládu

Preto silnejú útoky na premiéra. Lebo bez „zopár" poslancov z OĽaNO nemá šancu Sulík či iný vytvoriť nový vládny zlepenec.

Parlamentná matematika v tom nepustí. To dobre vedia aj v SaS(ke) s jej šéfom. Lebo ak premiér odolá rastúcim mediálnym tlakom, nepodľahne tak účelovému štvaniu médií a mnohých osobne zaujatým neprajníkom, že je vraj nekompetentný a neschopný, lebo nechce odvolať z funkcie „podriadeného“ ministra financií. tak sa im potom nevydarí nedôvodná zmena vlády.

Ak to žiadajú už hystericky posadnutí „kritici“ – Fico, Pellegrini, ich ďalší kriminálom ohrození spolupáchatelia. tiež oligarchovia a novinári, všetci majú na to svoj osobný dôvod. Pretože oni dobre vedia, že tu vôbec nejde o bežnú výmenu ministra Matoviča za inú persónu, ale o cielený zámer a komplot predčasne a rýchlo povaliť Hegerovu vládu. Jej rozvratom z vnútra cez OĽano.

Pretože hneď potom čo by predseda vlády odvolal všeobecne neobľúbeného a nežiadúceho ministra (iné by bolo, ak by sám rezignoval) by nasledoval rozvrat OĽaNO a odchod zopár jeho poslancov do iného už pripravovaného „konkurenčného“ spolku. A títo „odídenci“ by možno získali i výhodnejšie funkcie od tých, aké majú teraz.

Len týmto spôsobom by sa dala ľahko a ústavne oklamať súčasná ústavná aritmetika v parlamente a vytvoriť v ňom konečne dva roky vytúžene očakávanú zmenu pre vznik novej vládnej väčšiny. Aby potom pani prezidentka mohla poveriť ambiciózneho politika (Sulíka, Pellegriniho či iného) v poradí len prvého „čarodejníka“, nech vykúzli do riadnych volieb dočasný vládny zlepenec, vyhovujúci ohrozeným oligarchom.

Ak by sa mu však nepodarilo získať dôveru v NR SR, tak by sa celý proces zopakoval s iným oponentom súčasnej vlády, prípadne i ďalším adeptom na premiéra. Čo by napokon vyústilo do čoraz väčšej destabilizácie, nespokojnosti a nepokoja v štáte. Až potom by mohla do tohto parlamentného i verejného chaosu vstúpiť v rámci Ústavy možná „záchrana krajiny“.

Pani prezidentka by bola oprávnená vymenovať tzv. „úradnícku vládu“ z radov odborníkov a politikov. A tá by začala úradovať v čase najväčšej krízy a bez skúseností i analýz „liečiť“ chorého pacienta – našu krajinu. Rozvrátenú zvonka aj z vnútra. Prípadná by bola aj alternatíva „menšinovej vlády“ Hegera, ktorá by bez poslancov SaS zrejme rýchlo skončila.

Preto predpokladám, že ani Richard Sulík nevyvolá bezprostrednú nežiadúcu hrozbu rozbitia Hegerovej vlády práve teraz. A to napriek deklarovaným vyhrážkam, vydieraniu a ultimátam. Naisto si už spočítal všetky riziká odísť v tejto búrke zo súčasnej vlády. Samozrejme, že iba v prípade, ak sa nepodarí koordinovaná deštrukcia kritikov a médií rozložiť OĽaNO na dve protichodné skupiny – Hegera a Matoviča.

Vôbec si ale nemyslím, že by sa im to nakoniec predsa mohlo podariť. Veď vláda s hlavným jej článkom OĽaNO už odolala mnohým opakovaným pokusom o jej likvidáciu počas najväčšej svetovej krízy a to vyše dvoch rokoch už od svojho vzniku.

Teraz čelí intenzívnym, nevyberaným útokom a tlakom aj Eduard Heger, ktorý je pre súčasnú kritickú dobu naším najvhodnejším premiérom. To by si mala viac uvedomiť aj pani prezidentka, nekritizovať vládu a podporiť ho. Veď on je presný opak vlády Mečiara, Fica aj Pellegriniho.

Najviac ma však udivuje v tejto zložitej, často až bezvýchodiskovej situácii to, že táto kvázi strana - nesúrodý a politicky atypicky „Matovičov vládny spolok“ - vydržal od volieb až dodnes. Pričom stále má až 48 hlasov v Národnej rade. V prípade vlády (a najmä OĽaNO) ide o najväčší „balík“ útokov a štvaníc, s ktorými som sa stretol od čias vojnového Slovenského štátu.

Pričom až také veľké zlá a rozkrádačiek napáchali títo nekompetentní matovičovci, že pozatvárali a obžalovali „našich korupčníkov“ Fica a Pellegriniho. Veď o tom sa popísalo a nahovorilo v stovkách článkoch, analýz aj v rôznych sťažnostiach či kritikách proti vláde v médiách. Matovič a jeho spolok však všetkým krízam a kritikom úspešne odolal aj vzdoruje. Preto očakávam, že sa mu OĽaNO nerozpadne ani po súčasnom najsilnejšom mediálnom tornáde. Napriek štvanici proti premiérovi a úkladom Richarda Sulíka.