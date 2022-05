Moc a nemoc Jeho Veličenstva

Od 5. apríla do 11. mája som zverejnil sedem blogov. Posledný bol „Dilema dnes: Lepšie nebude a dobro už ušlo?“ a ten z nich najstarší „Kam a ako tečú zo zdravotníctva milióny?“ Ale všetky boli v prístupe k čitateľom obmedzované, v podstate pánom administrátorom technicky cenzurované. Dovolím si však „neskromne“ tvrdiť, že tieto blogy ani dnes nestratili na svojom význame a aktuálnosti.

Tento už chronický jav a postup pána administrátora som v každom z cenzurovaných blogov následne kritizoval a konkretizoval. A to na samom konci každého diskriminovaného článku. Preto tieto moje kritické argumenty nebudem ešte raz opakovať.

Každý čitateľ sa môže o nich sám presvedčiť v prípade záujmu. Zvážiť môže aj danú skutočnosť, že uvedené aktuálne články boli v prvý deň v „osmičke najčítanejšie blogy dnes“ (dokonca niektoré na prvom či druhom mieste), ale po polnoci (na druhý deň) z nej zakaždým účelovo vypadli.

O tom, že do systému hodnotenia blogov zasahuje pán administrátor a výsledkami svojvoľne manipuluje mám už dosť dôkazov z minulosti aj teraz. Napríklad je podozrivé, prečo v ňom nie je zainštalovaný logický a samozrejmý výstup. Teda taká automatika systému, aby vždy hneď po polnoci (po 24.00 hod.) sa už dlhý čas nemuselo čakať na výsledky nového hodnotenia. Kým technický systém blogu SME znova určí v „osmičke“ nové poradie blogov „dnes najčítanejšie“.

Prečo teda nebol zavedený takýto technicky systém s objektívnym, rýchlym a bezproblémovým výstupom? V rámci ktorého budú automaticky a kontrolovateľne nabiehať už od prvej minúty po polnoci skutočné čísla u jednotlivých zverejnených blogov „osmičky“. Ten by zároveň hneď bez prieťahov určil (nie pán administrátor) ich objektívne poradie.

Ak by to takto naozaj bolo, tak by potom bol vylúčený súčasný manipulovateľný stav, že táto automatická operácia trvá zakaždým časovo rôzne a vždy veľmi dlho. Ako keby pán administrátor musel nové počty čítania blogov spočítavať na „ruskom sčote“. Sám som sa presvedčil, že nové výsledky v tabuľke hodnotenia počtov čítania blogov (po 24.00 hod.) môžu trvať aj vyše hodinu. Tento náhodne zistený prípad ešte skonkretizujem.

V tejto veci však pán administrátor, žiaľ, klamal. Dokonca až dvakrát. V diskusii blogu pri jeho reakcii na moju kritiku v článku „Ak sa nepodvolíš násiliu, tak sa na svoj blog nedostaneš“. (4.2. 2022). V tomto blogu som kritizoval jeho viaceré obmedzovania mojich blogov technickou cenzúrou. Okrem iného som poukázal aj na stav, že “... ešte kým administrácia zaviedla nový technický systém blogu SME bola mojich článkov priemerná čítanosť veľmi vysoká, až do sedem tisíc, ale dnes je to o sedemkrát menej.

Pri písaní tohto článku som však zistil, čo mi následne vyrazilo dych. Keď v rozsiahlej diskusii na spomenutý článok „Ak sa nepodvolíš násiliu ...“ pán administrátor zmazal časť diskusných príspevkov. Keďže ich bolo o sedem či osem viacej, než je teraz uvedené číslo 23 – krát. Samozrejme, že zmazané boli tie podstatné a polemické dva moje a dva pána administrátora.

V tejto diskusii bola okrem iného polemika o tom, že mu pri zverejnení blogu „Ak sa nepodvolíš ...“ trvalo vyše hodiny po polnoci, kým konečne „zoradil“ (až na druhý pokus) tabuľku dnes najčítanejšie blogy. Takže po hodine „spočítavania“ mal blog na prvom mieste „až“ 10 - krát čítaní a ďalšie blogy v „osmičke“ ešte oveľa nižšie čísla. Môj kritický blog sa do nej samozrejme nedostal.

Táto skutočnosť opäť len potvrdila účelovú technickú manipuláciu v systéme a so systémom. Pán administrátor mi na to v diskusii odpovedal ironicky a posmešne, že vraj on v noci nemal dôvod (ako ja) sledovať a cenzurovať môj mimoriadne kritický blog. Myslím si, že dôvod na to naozaj mal. Prečo potom vymazal predmetné diskusné príspevky?

Ďalšou témou vzájomnej polemiky a mojej kritiky bolo to, že pred inštalovaním nového systému blogu SME som mal do tristo stálych odoberateľov. Ale teraz pri informácii „Kto ma odoberá“ svieti NULA (teda nikto). V diskusii mi pán administrátor odpovedal, že si mám lepšie pozrieť svoj „Profil“, lebo ich mám dokonca štyristo. Lenže potom nadlho mi bol tento údaj (môj profil) nedostupný. Teraz však opäť je uvedená na ňom NULA (žiaden odberateľ).

Zrejme musí byť naďalej zafixovaná práve NULA preto, že v mojom prípade pán administrátor technicky vyradil v systéme počty stálych štyristo čitateľov. Aj takto potom účelovo znížil čísla čítania mojich blogov. Ani sa mu vôbec nečudujem, že zmazal časť diskusie môjho kritického blogu, pretože šlo o presvedčivú konkrétnosť o jeho technickej cenzúre

Ubezpečujem však mojich čitateľov, že ma „Jeho Veličenstvo“ v súčasnosti nekontrolovateľnej moci (presne svojvôle) neznechutí ďalej blogovať bez ohľadu na odsúdeniahodné prístupy voči mne ako blogerovi. Na jeho budúce nedôvodné ataky budem však zakaždým kriticky reagovať a to primerane podľa okolností aj obmedzených možností kontroly.

Lebo mi aj v tomto osobnom prípade nejde o nič menej či viac „iba“ obhájiť pravdu, princíp etiky a serióznosti. Veď mne vôbec nemôže ísť o nejakú malichernú blogerskú prestíž. V mojom prípade je to už celkom nepodstatná vec. Lebo tá skutočná spočíva v hodnotách vlastného života. Či už v minulosti alebo teraz.

(V perexe článku som uviedol aforizmus z mojej knihy aforizmov „Úlety“, ktorú vydalo Vydavateľstvo Veda v roku 2015,)