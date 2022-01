Novoročný vinš a vďaka p. administrátorovi blogu SME

V reakcii na môj včerajší blog AD: "Otvorený list Marošovi Žilinkovi a GP" som opodstatnene predpokladal, že čitateľsky neprežije viac než jeden deň. Aj keď bol včera dopoludnia na 1.mieste v tabuľke "osmičky" Najčítanejšie. S počtom čítaní za prvý deň (1 178 - krát). Dnes už v nej po polnoci vypadol. Keďže ich dnešný počet nepresiahol desatinu oproti včerajšku. Takže o 11.51 hod.. ich mal spolu 1285 - krát.

Včera ešte pred obedom môj (ešte iba jeden dňový) blog vymenil na čele poradia iný: "Patríte medzi najbohatších ľudí na svete?" Ten však bol zverejnený ešte 24.12.2021. Potom tento článok napriek asi poldňovej prestávke vymenil môj blog na čele tabuľky. Ako už "týždňová . trvalka", ktorá (dnes o 11.51. hod) už získala celkove rekordných. 11. 951 - krát čítaní. Napriek tomu, že má Páči sa: 37 - krát kliknutí..

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zrejme by sa mal pán administrátor znova vrátiť k pôvodne zložitému systému hodnotenia čitateľskej obľúbenosti (karmy) u jednotlivých článkoch Potom by vyskytujúce sa veľké disproporcie medzi počtom čítaní a "Páči sa" dali lepšie zosúladiť. A nemohol by sa aj pre tento dôvod vyskytnúť nejaký chorý "vrták" či kritik. Ospravedlňujem sa čitateľom, že v súčasnom plytkom a rýchlom svete si dovolím byť dôsledným. Ale nejde tu o nejakú moju tvrdohlavosť mať pravdu za "každú cenu".