Európa alebo Mečiar (Moc utópii a utópie moci)

Vladimír Mečiar sa v danom čase snažil o vytvorenie systému, ktorého "kultivovanejšiu" mocenskú podobu vidíme v dnešnom Maďarsku. Tú prekorenenú (totalitnú - koncentrovanú) v dnešnom Rusku, či v Bielorusku. Systém vlády gaunerov a mafiánov naviazaných na hlavného strojcu zázrakov ("nemožné ihneď - zázraky do troch dní").

Knihu je dobré si prelistovať napriek tomu, že jej autor (Sergej Chelemendik) sa stal neskôr hlásnou trúbou prokremelskej propagandy. V časoch autorovej proeurópskej orientácie bola jeho publikačná činnosť odrazom autentického, nie prekrúteného zobrazovania politickej a spoločenskej reality.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kniha je v podstate možnou Spomienkou na budúcnosť slovenskej každodennosti. Mečiar v roku 1998 síce parlamentné voľby vyhral, no vládu nezostavoval. Otázne je, čo by sa so Slovenskom dialo, ak by mal jeho politický "projekt" pokračovanie. Pokračovatelia však nezaháľajú ... Európa alebo Fico?

Z obsahu: Exkurzia na východ /// Rusko - sovietska civilizácia /// Ruský Pinochet /// Prečo Západ odmieta Mečiara /// Privatizácia podľa Ivana Hrozného /// Strana moci /// Veľké ruské krídlo /// Mečiar a ruské záujmy /// Slovensko a Európa.